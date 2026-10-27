King Diamond, The Misfits y Rob Zombie son algunos de los músicos que toman al terror como fuente de inspiración.

Lo que necesitas saber: El terror es fuente de inspiración de varios músicos, no sólo a la hora de componer temas, sino también para su look.

Halloween está muy cerca y si eres de los que están pensando en un disfraz, pero no quieres usar el clásico de Drácula o momia, hay algunas opciones que puedes contemplar mirando hacia las figuras icónicas del rock.

Pero no se trata sólo de evocar, sino de saber de qué se trata. Así que aquí te presentamos algunas de las figuras más representativas de la música que te pueden servir de inspiración para tu disfraz, con su correspondiente historia…

Digo, para que si te preguntan “¿y tú, de qué vienes disfrazado?”, puedas responder con toda la información que a veces no es necesaria echar, pero tampoco está de más saber que la inspiración de estos músicos fue el terror mismo.

Avatares de KISS/Foto: Pophouse Entertainment Group

Eddie The Head

Creada por el artista Derek Riggs, la icónica mascota de Iron Maiden es una de las figuras más representativas del rock, sin lugar a dudas. Se le puede ver desde portadas de discos, memorabilia… y, claro, arriba del escenario cuando La Doncella de Hierro se presenta.

Y con este personaje sólo es cuestión de encontrar (o hacer) la máscara, porque a Eddie algo que lo caracteriza es su versatilidad: desde un pandillero, hasta un paciente de psiquiátrico, un cyborg, un soldado, un samurái o una momia. Ha pasado por varias caracterizaciones, dependiendo del álbum.

Su origen tuvo lugar cuando Riggs ni siquiera había tenido contacto con la banda. El artista lo ingresó a su portafolio profesional bajo el título de “Electric Matthew Kay Hellow”… para, tiempo después, caer en manos del manager de Iron Maiden, Rod Smallwood. De acuerdo con Riggs, para crear el primer boceto de Eddie, se basó en las historietas de terror de Estados Unidos.

Bruce Dickinson dejó todo en el escenario / Foto: Liliana Estrada para OCESA.

Buckethead

Uno de los guitarristas más virtuosos y, también, uno con una apariencia por demás definida… y bastante misteriosa. Tanto así que muchos lo reconocen más por su máscara y el bote de pollo frito que usa en la cabeza que por su música… o por su cara real.

Y sí, el origen de la estética de Buckethead está ligado con la noche de brujas: la ocurrencia de salir a tocar con su inexpresiva máscara le surgió a Brian Patrick Carroll luego de ver una de las películas de la saga de Halloween, en 1988.

¿Y el bote en la cabeza? Bueno, eso sí fue nomás porque sí: la noche en que decidió caracterizarse para, de una manera separar su vida personal de su carrera artística, comió pollo frito… se miró al espejo con la máscara puesta y creyó que el bote le daba un toque más distintivo. Y sí.

Rob Zombie

Robert Bartleh Cummings siempre fue un fanático del terror en todas sus expresiones (sobre todo del cine)… cosa que se nota en su apariencia y en la música que hace. Un balance de ambas, las cuales considera primordiales.

“Algunas bandas decían: ‘Somos sólo música, la imagen no importa’. Yo decía: ‘Oh sí, sí importa (…) si Jimi Hendrix hubiera sido un tipo gordo y calvo, no seguiríamos hablando de él’. Pero era un tipo que se veía realmente cool. Lo mismo con Jim Morrison. Todo importa. El elemento visual completo importa”.

Pues bien, con su apariencia (y los shows que realiza), Rob Zombie rinde tributo al cine de terror de todas las épocas: desde el silente (como se puede ver en “Living Dead Girl”) hasta películas de luchadores (“Feel So Numb”) .

Rob Zombie es, como su nombre lo indica, un muerto viviente… que se ve bastante cool: usa ropa desgastada de cuero, cabellera larga y enredada y una prominente barba… quizás la apariencia de un importante porcentaje de personas en la Condesa, pero definitivamente pocos se ven como Rob Zombie.

Jerry Only de The Misfits

Otro artista que le debe su look a su afición por el terror, pero Jerry Only lo llevó a otro nivel al crear, en los 70, su característico peinado: el Devilock que no es otra cosa que un “pico de viuda” superlativizado.

A la ropa oscura y el maquillaje calavérico (distintivos del horror punk), Jerry Only le agregó un mechón de pelo en V que cae de su frente y se extiende sobre su rostro. Un distintivo que el bajista de Misfits creó a partir de un estilo visto en comunidades de skateboarding de los 70… o de ver a Eddie Munster (según el vocalista de la legendaria banda punk, Glenn Danzig).

King Diamond

King Bendix Petersen, más conocido como King Diamond, es una de las caras más reconocibles del heavy metal con un maquillaje en el que mezcla influencias del horror teatral y el ocultismo.

Claro, aquí es donde es necesario mencionar que dos de las grandes influencias de este músico danés son Alice Cooper y Kiss… de los cuales tomó elementos para sentar las bases de lo que ahora se conoce como el corpse paint.

King Diamond se distingue por su maquillaje en blanco y negro, con cruces y diversas figuras simétricas en el rostro, además de un marcado delineado en la boca y ojos cuya dirección sirve para dar un aspecto de tristeza y enojo. Sus ropas evocan la época victoriana… sin poder faltar el clásico sombrero de copa.