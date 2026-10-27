Lo que necesitas saber: La persona designada se encargará de completar el periodo, que termina en abril de 2032.

Sin duda, la renuncia de Taddei llega en un momento de mucho trabajo para el INE, y es que ocurre en medio del proceso electoral federal de 2027, por lo que cubrir su puesto es primordial.

Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo ocurre una designación de este tipo?

Bueno, Taddei se convirtió en la primera presidenta del INE que renuncia desde que el organismo sustituyó al IFE en 2014, por lo que, aunque los procedimientos están establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este será un proceso nuevo para el instituto.

Esta ley establece los pasos para cubrir la vacante y garantizar que el organismo continúe con sus funciones, especialmente ahora que se encuentra en medio de los preparativos para las elecciones de 2027. Bueno, esto va así.

Blanca Cruz junto con otros Consejeros Electorales del INE // Foto: Redes sociales.

La primera etapa consiste en que las consejerías electorales elijan, por mayoría simple, a una persona de entre sus integrantes para asumir provisionalmente la presidencia del Consejo General.

El nombramiento tendrá que formalizarse mediante un acuerdo y la persona designada deberá rendir protesta ante el órgano electoral.

Esta designación permitirá mantener la conducción del instituto mientras la Cámara de Diputados inicia el procedimiento para elegir a quien ocupará la presidencia de manera definitiva. Una vez que se formalice el nombramiento provisional, el INE deberá comunicarlo de inmediato a San Lázaro.

Bueno, ¿y qué pasos seguirá la Cámara de Diputados?

Bueno, la decisión definitiva estará en manos de la Cámara de Diputados, ya que, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, deberá establecer las reglas, las etapas y los plazos del procedimiento.

El proceso comenzará con una convocatoria pública en la que se establecerán los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas, así como la documentación necesaria para participar.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Posteriormente, un Comité Técnico de Evaluación revisará los expedientes, verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos legales y analizará la idoneidad de cada perfil. Al concluir esta etapa, integrará una lista con cinco personas para cubrir la vacante.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados buscará los acuerdos necesarios para presentar una propuesta ante el Pleno, donde las diputadas y los diputados deberán votar por la persona que ocupará la presidencia del INE.

Aunque ojito, pues la designación requiere el respaldo de las dos terceras partes de quienes estén presentes en la sesión.

¿Y qué pasaría si no llegan a ningún acuerdo?

Pues bueno, si las diputadas y los diputados no llegan a un acuerdo, la Constitución contempla un mecanismo de insaculación. Pero ¿qué significa esto? Bueno, se trata de un procedimiento en el que, mediante un sorteo entre los perfiles que continúen en el proceso, se determinará quién se queda con el cargo.

Si la Cámara de Diputados tampoco concreta la designación dentro de los plazos constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará la insaculación en los términos previstos por la Constitución.

Bueno, ¿y cuál será el periodo de su cargo?

Pues bueno, la persona que resulte elegida no comenzará un nuevo periodo, ya que Taddei dejó el cargo durante sus primeros seis años al frente del instituto. Por ello, la persona designada se encargará de completar el periodo, que termina en abril de 2032.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Por ahora, nos toca esperar para conocer la decisión final y saber quién se encargará de completar el periodo.