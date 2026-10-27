De acuerdo con algunos rumores, el actor Connor Storrie, conocido por su papel de Ilya Rozanov en Heated Rivalry, estaría en pláticas para interpretar al villano en la próxima película de Ghost Rider, protagonizada por Ryan Gosling.
Esta es una gran noticia. El anuncio del reboot de Ghost Rider, con Ryan Gosling como protagonista, dio paso a comentarios positivos entre la audiencia, sobre todo en medio de esta especie de reconstrucción que Marvel Studios planea tras el lanzamiento de Avengers: Doomsday a finales de 2026.
El reboot de Ghost Rider
El anuncio de Ghost Rider se dio durante la D23 del pasado mes de agosto, donde no solo se dio a conocer la participación de Gosling, sino también la presencia de Shawn Levy como director y de Jonathan Tropper como guionista. Se trata del mismo equipo que estará detrás de Star Wars: Starfighter, cuyo estreno está previsto para 2027.
Por ahora, sólo se sabe que Connor Storrie es uno de los favoritos para interpretar al enemigo de Ghost Rider, una suerte de antihéroe dentro del MCU. La película tiene su estreno programado para el 28 de julio de 2028.
Connor Storrie, una estrella en ascenso
Como les decíamos, reconocemos perfectamente a Storrie por su papel en Heated Rivalry. Anteriormente, también participó en la segunda entrega de la saga de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix y estrenada en 2024.
Además de Ghost Rider, Storrie aparecerá en The Bell Jar, escrita y dirigida por Sarah Polley y protagonizada por Billie Eilish.