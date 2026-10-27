¿Ariadna Montiel, presidenta de Morena, se reunió con el hermano de "El Chapo"?

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que no se ha reunido con el crimen organizado y que demandará a Maru Campos por las acusaciones en su contra.

Lo que necesitas saber: La presidenta de Morena demandará a la gobernadora de Chihuahua por las "falsas" acusaciones en su contra.

El Gabinete de Seguridad aseguró que no hay información oficial que confirme la reunión de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, con “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán, se lee en un posteo en X.

Los rumores comenzaron la semana pasada con las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos en entrevista con LatinUS (aquí puedes leer más).

Foto: Captura de pantalla/X @GabSeguridadMX

La gobernadora aseguró que varios miembros de Morena, entre ellos Ariadna Montiel y Cruz Pérez Cuellar, tienen vínculos con el crimen organizado. Como siempre, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas para acusar a la líder de su partido.

Posteriormente, el 26 de octubre, El Universal publicó una columna donde aseguraba que Ariadna Montiel sí se reunió con Aureliano Guzmán “El Guano”, basándose en un informe federal del 2024. ¿Existe tal documento federal? El gabinete de Seguridad lo negó.

Ariadna Montiel se defiende: “Me deben una disculpa”

“No soy ni he hecho nada de lo que se dice en esa columna. (…) Considero que ante esta situación el periódico debe ofrecerme una disculpa“, dijo la presidenta de Morena.

Respecto a las acusaciones de Maru Campos aseguró que apoyará la denuncia electoral que presentará Cruz Cuellar en contra de la gobernadora de Chihuahua, por estar en campaña cuando está prohibido.

Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

Además, la presidenta de Morena presentará otras dos denuncias contra Maru Campos por daño moral, calumnias y violencia política de género.