Joyas inéditas: Aquí 7 canciones y discos que nunca vieron la luz oficialmente

En la industria musical, una buena parte del legado de un artista incluso depende de aquellas canciones que nunca vieron la luz. Ya saben, esos temazos que son rarezas de determinado músico o cantante que solo unos pocos fans conocen y que en todo caso, muy pocas personas escucharon alguna vez. En una de esas, son temas que ni de chiste se han terminado de hacer.

Por acá, haremos un repaso de algunos proyectos de canciones que en su momento levantaron expectativa, pero jamás se lanzaron de manera oficial. Eso sí, tal vez de algunas de estas rolas hay algunos trozos por ahí circulando en videos o plataformas, pero nos enfocamos especialmente en que no haya sido lanzadas como singles o como parte de un material discográfico ya sea EP o de larga duración.

“Come To My Pod” de Weezer (y toda la opera rock desechada)

¿Se imaginan tirar un disco entero a la basura? Bueno, pues eso hizo Rivers Cuomo con el inédito Songs From the Black Hole. Este estaba destinado a ser el segundo álbum de la banda y se iba a componer como si fuera una ópera rock espacial. Se andaba grabando a mediados de los 90 y al final, el vocalista de la banda decidió desecharlo con bastantes canciones ya compuestas en algunos demos.

En una entrevista con Rolling Stone, Cuomo explicó por qué decidió frenar este proyecto de Weezer. El líder de la banda mencionó que como su exbajista Matt estaba haciendo su disco solista, sintió que tanto en ese material como en el que la banda quería trabajar, se estaban explorando los mismo temas en lo creativo.

Además, Rivers venía de una cirugía que lo llevó a tomarse una larga recuperación y según él, “la idea de toda esta ópera rock comenzó a parecer demasiado caprichosa para el lugar estaba yo emocionalmente”. Algunos de los deos de Songs From the Black Hole se pueden escuchar en el disco recopilatorio The Home Recordings of Rivers Cuomo, pero son piezas muy cortas en baja definición de audio.

También puedes leer: LA HISTORIA DE CÓMO WEEZER TOMÓ ‘SIN QUERER’ UN RIFF DE METALLICA PARA CREAR “UNDONE (THE SWEATER SONG)”

‘Cigarettes and Valentines’ de Green Day

Los fans de Green Day se saben bien la historia y si no, les refrescamos la memoria… En 2003, los miembros del grupo estaban listos para sacar un nuevo disco que se llamaría Cigarettes and Valentines, que iba a ser una especie de regreso de la banda a sus raíces más punk-rock.

Desafortunadamente, cuando las canciones ya estaban terminadas y casi completamente grabadas, alguien entró al estudio y se las robó. A partir de ese momento, la banda decidió que no regrabarían el material que ya habían desarrollado y empezaron a componer desde cero. El resultado: el exitoso American Idiot de 2004.

Las grabaciones se recuperaron en algún momento pero como dijo Billie Joe Armstrong a la NME en 2016, las tienen en la bóveda. De aquel disco ‘perdido’, el único tema que han mostrado alguna vez es “Cigarettes and Valentines” y solo existe una versión en vivo que se puede escuchar el live-album Awesome As Fuck. De esa rola ni siquiera hay una versión de estudio.

“All Flowers In Time…” de Jeff Buckley y Elizabeth Fraser

Primero, tomémonos un momento para pensar en este temazo. Se compuso entre 1995 y 1996 por Jeff Buckley y Elizabeth Fraser de The Cocteau Twins, quienes sostuvieron una relación amorosa en algún momento noventero. Pero más allá del amor, los unía una conexión artística que dio como resultado la bellísima “All Flowers In Time Bend Towards The Sun”.

Esta canción nunca vio la luz en algún disco de dichos artistas -ni siquiera recopilatorios- ni se lanzó como un sencillo póstumo de Jeff esencialmente porque, en palabras de la propia Fraser a The Guardian, estaba incompleta. Sin embargo, los años pasaron y alguien la filtró en internet sin el permiso de Elizabeth o de algún apoderado legal del fallecido Buckley.

Ahora, varios artistas han hecho sus versiones de este tema, pero pocas en realidad conectan de la misma manera que la original. Eso sí, es un temazo de verdad.

También puedes leer: “TEARDROP” DE MASSIVE ATTACK, LA CANCIÓN NACIDA DE UN JAZZ DE LOS 70 (Y TODOS LOS SECRETOS QUE ESCONDE)

“When My Eyes” de Amy Winehouse

Esta es una de la rarezas que solo los fans de Amy Winehouse conocen bien a fondo y que muy difícilmente se encuentra en algún disco o recopilatorio. Dice por ahí que la británica compuso “When My Eyes” cuando tenía como 16 o 17 años y se barajó como posibilidad para meterla en su disco debut Frank.

También se comenta por ahí que esta canción se produjo en un demo de no tan mala calidad porque fue una de las que la cantante y sus representantes enviaron para conseguir un contrato discográfico. Sin embargo, al final no vio la luz en ningún disco de Amy y solo alcanzó a filtrarse en internet entre 2007 y 2008.

También puedes leer: LA HISTORIA SOBRE LA TURBULENTA ETAPA DE VIDA QUE INSPIRÓ “REHAB” DE AMY WINEHOUSE

“Crash Diet” de Guns N’ Roses

Ok, vamos a ser claros: esta canción originalmente escrita para que la tocara Guns N’ Roses en los 80, sí se público en otros materiales discográficos… pero no de la banda comandada por Axl Rose. El vocalista de los GNR escribió la canción en 1986 junto a Danny Clark de Asphalt Ballet y otras dos personas.

La rola está inspirada -según se lee en internet- por el accidente automovilístico provocado por Vince Neil de Mötley Crüe donde falleció el guitarrista de Hanoi Rocks, Razzle Dingley. Y bueno, los Guns lo tocaron alguna vez previo al lanzamiento de Appetite For Destruction, pero la ignoraron al momento de conformar las canciones de ese álbum.

Aunque los GNR no la lanzaron en ninguno de sus discos a pesar de que estaba planeada para ellos, las bandas Asphalt Ballet y Wildside lo hicieron en 1993 y 2004, respectivamente… eso sí, con algunas complicaciones pues Axl puso algunas trabas.

También puedes leer: LA HISTORIA DEL ORIGEN Y LAS PERSONAS QUE INSPIRARON “ROCKET QUEEN” DE GUNS N’ ROSES

“Spank Thru” de Nirvana

Este es un caso especial porque, bueno, nunca formó parte de alguno de los tres discos oficiales de Nirvana: Bleach, Nevermind e In Utero. Por el contrario, formó parte de un montón de discos recopilatorios (Sub Pop 200 de 1988, Sliver – The Best of the Box del 2005 y más) o b-sides de uno que otro single.

Quién sabe por qué nunca se agregó en un disco de la banda, ya que es un track bien denso y poderoso del corte de Bleach… pero los seguidores más acérrimos de la banda lo han aceptado de la mejor manera, sobre todo porque se conoce como la primera canción oficial de Nirvana.

Paul McCartney y sus archivos inéditos

Ocupamos este espacio para hacer el 2×1 y mencionar a Paul McCartney con el famoso Cold Cuts y el Return To Pepperland, que son un par de materiales que se trabajaron en su momento y al final, ninguno vio la luz como se tenía previsto… aunque en años posteriores, las grabaciones o las composiciones hechas sirvieron para diferentes entregas.

En el caso del Cold Cuts, Sir Paul dijo en algunas entrevistas que se encuentran en su sitio web que el andaba trabajando en ese material a mediados de los 70, pero su disquera no estaba de acuerdo con el proyecto. “lo que ha sucedido a lo largo de los años es que muchos de esos cortes fríos, que son caras B y pistas desconocidas, se han lanzado en nuestra serie remasterizada Archive Collection“, relató el británico.

Sobre lo que respecta a Return to Pepperland, este material se refiere a las grabaciones que McCartney y el productor Phil Ramone (conocido por su trabajo con Billy Joel) hicieron en esa época, pero se guardaron por años. Algunas, verían la luz en otros discos del inglés siendo regrabadas y otras más como “Lindiana”, de plano no vieron la luz en ningún disco oficial (solo en algunos archivos de colección especiales bootlegs no oficiales).

Tener tantos materiales inéditos habla del tremendo potencial creativo que Paul tiene por su propia cuenta, sin duda.