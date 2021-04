Fotos: Getty La historia de cómo Weezer tomó ‘sin querer’ un riff de Metallica para crear “Undone (The Sweater Song)” April 22nd, 1:46pm April 22nd, 1:46pm Andrés Vilchis Música

Desde las aulas de Harvard hasta los grandes escenarios del mundo, Rivers Cuomo y Weezer se han convertido en una de las bandas más emblemáticas de la cada vez más lejana década de los 90. Y como pocas agrupaciones en realidad, ellos se han sobrepuesto al paso del tiempo logrando mantenerse en activo, con constancia, girando por el mundo, lanzando álbumes y, desde luego, entregando magníficas rolas.

Sin embargo, hoy queremos hablar de esa canción que comenzó todo; aquella melodía que abrió el interminable legado de la banda y que seguro hoy sigue abarrotando las listas de reproducciones de muchos de ustedes, queridas lectoras y lectores -también por acá no pasa lo mismo-. Es momento de hablar sobre “Undone (The Sweater Song)”.

Weezer. Foto: Instagram

Esta rola alberga bastantes curiosidades en su haber, pero lo que quizá muchos no saben es que este temazo partió de una idea muy particular del vocalista: componer algo del estilo de The Velvet Underground. Lo curioso del asunto, según comenta el propio Cuomo, es que el resultado final terminó por acercarse más a Metallica. Conozcamos la historia detrás de la canción.

La irrupción de Weezer en la industria: ‘The Blue Album’

Muchas grandes carreras musicales comienzan con un disco debut épico… y así sucedió con Weezer. Corría el año de 1994 y la escena del rock alternativo en Estados Unidos se encontraba maltratada, de luto por el fallecimiento de Kurt Cobain. De alguna manera, hacía falta sanar la herida con un poco de música.

Por supuesto, llegaron varios material por aquel momento: Dookie de Green Day, The Downward Spiral de Nine Inch Nails, Parklife de Blur, Definetily Maybe de Oasis y Blue Album de Weezer (que el titulo del disco en realidad lleva el nombre de la banda, pero que aburrido sería llamarlo así nada más).

Portada de ‘Weezer’ (conocido como Blue Album). Foto: DGC Records

Total que Weezer lanzó su disco debut un 10 de mayo del ’94 y a pesar de ser su primer placa discográfica, tenía un buen respaldo en la parte de la producción. Ahí nada más para que se den una idea, el álbum fue producido por el legendario Ric Ocasek de The Cars.

Pero no todo fue color de rosa en esa época. En medio de la grabación, Rivers Cuomo ‘le dio las gracias’ al guitarrista original de la banda, Jason Cropper, quien por esos días había recibido la noticia de que sería papá. Él no lo estaba tomando bien, se le veía distraído, errático y su contribución con la banda no daba resultados. Así que tuvo que decir adiós. Así llegó Brian Bell.

Ya una vez terminado el disco, era momento de poner en marcha la promoción y ver cómo sería recibido por la crítica y sobre todo, por el público. ¿Sería un éxito? Seguro que ellos no lo sabían todavía, pero por ahí se veía venir la posibilidad.

Weezer en 1994. Foto: Getty

También puedes leer: WEEZER LE PONE NOSTALGIA (Y ALGO DE HARD ROCK) A SU NUEVA ROLA “I NEED SOME OF THAT”

“Undone (The Sweater Song)” y su inesperada influencia metalera

Despejamos la duda de una vez: sí, el Blue Album fue un rotundo éxito y nos dejó algunas de las mejores canciones de Weezer como “Buddy Holly”, “My Name Is Jonas” y “Say It Ain’t So”. Sin embargo, la que canción que abrió comenzó todo sería otra.

“Undone (The Sweater Song)” fue el primer sencillo que la banda lanzó para promocionar el disco y, de hecho, también fue el primer single que lanzaron en toda su carrera. Como bien se lee en el libro Rivers’ Edge: The Weezer Story, este incluso fue el primer tema que el Cuomo escribió para la agrupación, elaborándola en 1991... y ahí no termina la cosa (Ah, dato curioso: el video oficial del sencillo fue dirigido por el mítico Spike Jonze).

Por ahí de 2009, en el 15 aniversario del álbum debut, el vocalista de Weezer reveló como fue que comenzó a componer el track. De acuerdo con lo que contó a Rolling Stone, él buscaba elaborar una melodía al más puro estilo de The Velvet Underground, lleno de tintes medio folk y la influencia neoyorquina del art rock de la época de la banda liderada por Lou Reed… pero con los años se dio cuenta que, sin querer, había hecho una versión alternativa de un riff de Metallica.

“’The Sweater Song’ fue la primera canción de Weezer que escribí, allá por 1991… Estaba tratando de escribir una canción tipo Velvet Underground porque me gustaban mucho, y se me ocurrió ese riff de guitarra. Tomé mi guitarra acústica y lo primero que toqué fue ese riff. Y me parece tan clásico, incluso ahora que la banda empieza a tocarlo, se apodera de la energía del lugar y te transporta al mundo de Weezer. No fue hasta años después de que lo escribí que me di cuenta de que es casi una copia completa de ‘Welcome Home (Sanitarium)’ de Metallica. Para mí encapsula a la perfección Weezer: estás tratando de ser genial como Velvet Underground, pero tus raíces metalers simplemente fluyen inconscientemente”.

Y ahí lo tienen. Con todo eso, “Undone (The Sweater Song)” de Weezer se ha convertido en un himno con los años; una rola noventera que no se cansa de recibir homenajes y reversiones de otros artistas como The Fray, Tom DeLonge, Beach House, Mac DeMarco y que el mismísimo Dave Grohl ha subido a tocar con la banda. ¿Se imaginan que Metallica lo hiciera alguna vez? Sería É-P-I-C-O.