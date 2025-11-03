Lo que necesitas saber: La última vez que AC/DC estuvo en nuestro país fue en el 2009, cuando la banda hizo la gira del 'Black Ice'

Increíbles noticias para los metaleros y, en especial, para los fans de AC/DC: lo que se venía rumorando desde hace meses, ahora es una realidad. La banda australiana regresa a México, luego de varios años de su último show en nuestro país.

Brian Johnson es una leyenda en la historia de AC/DC. Foto: Getty Images

¿Cuándo y dónde AC/DC en México?

OCESA confirmó el triunfal regreso de AC/DC a nuestro país. Será como parte del tour Power Up 2006 y, en el caso de México, la banda del jefazo Angus Young tendrá como invitado especial a The Pretty Reckless.

Y la espera no será tan larga. A diferencia de otras bandas que agendan sus conciertos casi con un año de distancia, los intérpretes de “You Shock Me All Night Long” no lo hacen así. El gran y esperado concierto de AC/DC será el próximo 7 de abril de 2026 en el estadio GNP Seguros.

AC/DC en México / Imagen: OCESA

¿Y cuándo se venden los boletos?

Y también, a diferencia de otras banda… la mayoría de bandas y artistas, los de AC/DC no tendrán preventa de sus boletos. Así que va directo.

La venta de los boletos para este show comenzará el día 7 de noviembre a las 10:00 am. Y seguro vuelan… así que habrá que estar al tiro, porque de que se acaban se acaban (¿y se abrirá otra fecha? Mejor no se confíen)