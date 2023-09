Lo que necesitas saber: Adele habló a sus fans sobre los muñecos del Dr. Simi y cómo se fabrican en nuestro país, esto durante un show que dio en Las Vegas.

La venta de los muñecos del Dr. Simi seguramente se dispararán en los próximos días y todo sería culpa de Adele. Y es que en un reciente show de su residencia de Las Vegas, la cantante presumió e incluso habló un poco sobre los muñecos que los fans le han regalado.

Seguramente a este punto de la vida ya conocen la tradición de lanzarse muñecos del Dr. Simi a los artistas que se presentan en vivo. Aunque esta “tradición” nació en México, con el paso de los meses se ha extendido en otras partes del mundo.

Harry Style con un muñeco del Dr. Simi. Foto: @hesfilmbot (X)

Adele celebró el 16 de septiembre con un muñeco del Dr. Simi en Las Vegas

En el caso de Adele, desde noviembre del 2022 la cantante británica comenzó con una residencia en el Caesar’s Palace de Las Vegas, donde ha recibido a fans mexicanos que le han regalado muñecos del Dr. Simi vestidos y/o peinados como ella.

De hecho el pasado 16 de septiembre se viralizó una imagen donde veíamos a Adele peinada con una corona de lazos –similar a las que tienen las muñecas llamadas ‘Adelitas’– y cargando una muñeca junto a una bandera de nuestro país.

Foto: X

El Dr Simi invitó a Adele a conocer la fábrica de sus muñecos

Pues bueno, las imágenes de Adele con su muñeco del Dr. Simi se hicieron tan virales que el doctor de las farmacias similares le hizo un video a la cantante para invitarla a conocer la fábrica de CINIA, lugar donde personas con capacidades diferentes trabajan para elaborar los muñecos del Dr. Simi.

La invitación llegó hasta los ojos y oídos de Adele, quien durante su show del 21 de septiembre habló sobre los muñecos del famoso doctor en México y presumió su colección personal. Pero no sólo eso, sino que animó a sus fans a que le sigan lanzando ese tipo de regalos.

Adele está orgullosa de su colección de muñecos del Dr. Simi. Foto: Especial

La cantante habló sobre los muñecos durante un show en Las Vegas

“Durante los shows he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana, se llaman muñecos Simi”, dice la cantante británica en un video que se ha hecho viral en internet de manera reciente.

“Apenas me enteré de ellos durante estos espectáculos, ya que las personas me los regalan, y descubrí mucho sobre ellos durante esta semana… No sabía que eran fabricados por personas descapacitadas, es una historia hermosa”, asegura Adele sobre los muñecos.

Y pidió a los fans que le sigan regalando muñecos del Dr. Simi

La intérprete de 35 años dijo que no tenía idea de cómo se fabricaban los muñecos del Dr. Simi, sin embargo, se había dado cuenta que todos los que le regalan estaban vestidos como ella: “usan mis peinados, mis atuendos y cosas así”, aseguró.

Adele también mostró su colección de Dr. Simis que tiene en su camerino y aunque dijo que ya no tiene espacio para ponerlos, invitó a los fans a que le sigan lanzando estos peluches al escenario. Claro, siempre y cuando no se los avienten directo a la cabeza. ¿Qué tal?

Durante su show de anoche, @Adele mencionó que vio el video que hizo Dr. Simi (@drsimioficial) y todo el personal que se encarga de fabricarlo; también dijo que pueden arrojarle los muñecos al escenario, siempre y cuando no los arrojen hacia su cabeza o contra ella directamente. pic.twitter.com/NeTfApgDLW — Adele Colombia (@AdeleinColombia) September 23, 2023

Te puede interesar