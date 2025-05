Lo que Bienvenidos al Almanaque Musical, donde les contaremos algunas historias curiosas de la música y más. Ahora, toca hablar de Jonas Akerlund.

¿Qué tienen en común Madonna, Metallica, Lady Gaga, Blink-182, Beyoncé y The Prodigy? Todos son clientes de Jonas Akerlund, uno de los directores de videos musicales que ha moldeado la industria de las tres últimas décadas…

Esta es la historia de cómo un músico de una de las bandas pioneras del black metal escandinavo se terminó convirtiendo en uno de los directores de videos musicales más solicitados de la industria. Checa el Almanaque Musical de Sopitas.com a continuación en el Instagram y TikTok de Sopitas FM.

Jonas Akerlund y sus inicios en Bathory

Mucho antes de dedicarse a hacer videos musicales, Jonas Akerlund fue baterista de Bathory, una de las bandas suecas que ayudó a cimentar la escena del black metal y posteriormente el viking metal en los países escandinavos.

Jonas solo se mantuvo un rato en la banda y no alcanzó a grabar oficialmente ningún material con el grupo. Entonces, uno hubiera supuesto que si no era con una banda, quizá la música no era un mundo al que quisiera aferrarse… pero encontró su camino en ello a través del arte audiovisual.

Bathory en los días donde Jonas Akerlund era miembro. Foto: Especial.

Entrando en el mundo de los videos musicales

Pronto, Jonas Akerlund terminó trabajando en una productora audiovisual donde empezó a aprender de rodaje y edición para ser cineasta. Pero con la llegada de MTV a Europa, se le abrió camino como director de videos musicales.

Y claro que no era un negocio sencillo porque, por un lado, aunque la cadena televisiva llegó a Europa, no se le daba mucho seguimiento internacional a la escena musical de Suecia y de territorios escandinavos en general.

Jonas Akerlund en la promoción de su película ‘Spun’. Foto: Getty.

Dentro del panorama pop, solo ABBA y A-ha habían dado señales del éxito comercial que se podía conseguir en Suecia, Noruega o los países de esa región. Entonces, con un terreno artístico poco explorado y el obvio dominio del Reino Unido como cultura musicalmente dominante, no era sencillo ser relevante de manera local para lograr un impacto internacional.

Sin embargo, hacia finales de los 80 e inicios de los 90, llegaría otra banda sueca que sería reconocida mundialmente: Roxette. Ellos le dieron a Jonas Akerlund sus primeras oportunidades de probarse como director de videos musicales en canciones como “Fingertips”, “Run to You” o “Vulnerable”.

Jonas Akerlund y su trabajo con The Prodigy

Roxette logró un reconocimiento importante en mercados masivos como Estados Unidos y Reino Unido. Y justo, el impacto conseguido en suelo británico hizo que algunos artistas de los 90 se fijaran en el potencial de Jonas Akerlund como director de videos musicales.

Solo que esta vez, no sería con un dúo pop, sino con una de las bandas británicas de música electrónica más agresivas del momento como lo era The Prodigy… y le encomendaron el que es quizá su hit más grande.

The Prodigy fue una de las primeras bandas fuera de Suecia que le dieron una oportunidad a Jonas Akerlund. Foto: Getty.

“No me preguntes cómo, pero Liam Howlett de The Prodigy vio uno [de los videos de Roxette] y me pidió que dirigiera su video de ‘Smack My Bitch Up’“, dijo Jonas Akerlund en una entrevista con Cutler and Gross.

Por lo que sabe, el video se inspiró en algunas noches de fiesta de las que el director había sido testigo. Las primeras ideas no convencieron a los managers de The Prodigy y desecharon todo… Sin embargo, Jonas le mostró a Howlett lo que él tenía en mente en realidad para el video y los convenció.

La cosa fue que ese video musical pronto se ganó la censura de los canales especializados y otros medios por los explícito de su contenido, mostrado violencia, situaciones sexuales agresivas, consumo de sustancias y demás. Es un video tan fuerte que hasta es difícil encontrar versiones censuradas.

Jonas Akerlund y su reconocimiento masivo como director de videos musicales

Muy a pesar de la censura, el estilo arriesgado de Jonas Akerlund lo puso pronto en el radar de grandes artistas como Madonna, de quien dirigió el icónico video de “Ray Of Light”. A partir de ese momento, ganó notoriedad tanto dentro de la escena rock como pop para los últimos 30 años.

Jonas Akerlund junto a Madonna. Foto: Getty.

Solo para que se den una idea, Jonas Akerlund ha sido director de videos musicales como “Whiskey In the Jar” de Metallica, “I Miss You” de Blink-182, “Beautiful” de Christina Aguilera, “Paparazzi” y “Telephone” de Lady Gaga, “Magic” de Coldplay, varios de Rammstein, entre muchos otros.

Y tú, ¿recuerdas algún video de Jonas Akerlund que te haya marcado?