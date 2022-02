Un perrito y un hermano mayor: Esta es la triste historia detrás de “Amigo Bronco”

“Amigo Bronco” es una de esas canciones que trasciende más allá del tiempo y del gusto musical de cada persona. En sentido estricto, es uno de esos temazos que ha definido la identidad de la música regional mexicana para la historia y que básicamente, todos conocemos muy a pesar del estilo de música que nos guste o no.

La canción se hizo muy popular a comienzos de los 90 gracias a la interpretación de Bronco, el grupo liderado por Lupe Esparza que llevó el tema a las masas y que la convirtió en un himno sobre la lealtad y la perdida. Sin embargo, la creación de la letra realmente corresponde al compositor oaxaqueño Gil Rivera.

¿Cuál fue la inspiración detrás de la canción y cómo llegó hasta el reconocido grupo de Nuevo León? Aquí les contaremos lo que sabemos sobre este clásico mexicano que todos hemos escuchado alguna vez.

Los versos de “Amigo Bronco” hablan a toda luz sobre un caballo que en resumidas cuentas, termina siendo sacrificado. Eso sí, se destaca la bravura, el coraje y la lealtad del animalito, quien “tenía que perder alguna vez”. Por todas las analogías y características descritas en la letra, el tema se ha convertido en un recordatorio de aquellos seres queridos que ya no están con nosotros y que se han ido para hacernos “un sitio en el más allá”.

Pero toda esa historia y esa emotiva lírica tienen un origen. El propio Gil Rivera cuenta que hace muchos años, un hombre llamado Óscar Flores le pidió que compusiera una canción que hablara sobre caballos para que la tocará Bronco, la banda a la que representaba hacia finales de los 80 y principios de lo 90. En esa época, con la popularidad del grupo en su punto, las canciones que hablaran sobre estos animales eran sinónimo de éxito en el ámbito de la música regional mexicana… así que debían explotar esa tendencia.

Gil Rivera, que ya se había hecho un nombre como un compositor reconocido en los años previos, buscó inspiración en una vieja historia de su juventud. Según cuenta él en un video que circula en YouTube, la letra de “Amigo Bronco” vino a su mente al recordar la muerte de un perrito que a él mismo le tocó sacrificar.

Rivera menciona que la comunidad donde el vivía era muy pobre y estaba complicado acceder a servicios de veterinaria o algo por el estilo. Así que el sacrificio de los animales cuando se enfermaban era algo muy común. De hecho, el músico detalla que su papá era algo así como el encargado de sacrificar a los animalitos del pueblo pues era el único que tenía un arma… y bueno, llegó un momento en que ese desafortunado oficio se lo heredó al propio Gil. Así lo cuenta él:

“Un perro amigo de mis perros se enfermó de rabia y cuando me lo dijeron, fue muy triste. Tomé la pistola, me fui a verlo y no sé si me reconoció y se tranquilizó. Para mí fue peor acercarme y quitarle su vida fue horrible…. Dicen que a los caballos cuando se les rompen las patas, hay que sacrificarlos porque los huesos de los tobillos no sueldan bien, y el peso del caballo va a hacer que se fracture y se mueran de todas formas en medio de mucho sufrimiento. A mí me pareció que esto tenía gran similitud con la rabia y el perro. Lo único que hice fue transformar al perro en un caballo y la rabia en un tren y escribí esto…”