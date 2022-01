¿Un aborto? Esta es la historia detrás de “Host of a Ghost” de Porter

Lovely times… Existen canciones que, sin planearlo, nacen y marcan alguna etapa de nuestra vida que hoy recordamos con cariño o nostalgia. En el caso de muchas y muchos, “Host of a Ghost” es esa rola que nos recuerda nuestras épocas de secundaria donde la vida no se veía tan difícil como parece hoy en día.

Llegar de la escuela, encender la televisión y escuchar programas como los extintos ’10+ pedidos’ de MTV nos llevaron a descubrir un video bastante peculiar donde aparecían gatos cantando, una mujer embarazada (con una panza brillante) vestida de novia, así como otros elementos ficticios que bien podríamos ver en una cinta de Tim Burton.

“Host of a Ghost” llegó a nuestros oídos en 2007

Así descubrimos que dicha canción pertenecía a Porter, una banda originaria de Guadalajara que en el año 2007 no se imaginaba el impacto que tendría dentro de la escena musical independiente en México. Una donde su entonces líder, Juan Son, así como el resto de la banda, marcaron un antes y un después gracias a sonidos experimentales que se complementaban con historias fantásticas líricas y visualmente atractivas.

“Host of a Ghost” se lanzó en agosto de 2007 como uno de los sencillos de ATEMAHAWKE, el disco debut de Porter (ojo, que ‘Donde los ponys pastan’ fue el EP debut) titulado así gracias a un pueblo de Guadalajara llamado Atemajac de Brizuela, lugar donde la banda grabó y creó esta primera producción discográfica de larga duración.

Fue uno de los sencillos de su disco ‘ATEMAHAWKE’

El álbum en cuestión está conformado por 11 canciones donde Porter retrató a ocho personajes cuyas historias –creadas por Juan Son y su hermano Jorge– llenas de ciencia ficción y fantasía se cruzan a través de las mismas. En el caso de “Host of a Ghost”, este track narra el nacimiento de uno de los personajes que conforman el universo del ATEMAHAWKE.

Sin embargo, la canción también tiene un significado especial para Juan Son, pues en alguna entrevista el cantante detalló que la rola está inspirada en alguien a quien quería mucho y con la que se reencontró tiempo después, dándose cuenta que al verla a los ojos ya no apreciaba a la misma persona de antes.

Juan Son plasmó los sentimientos al reencontrarse con una persona que amó

“(Fue) como decirle: te moriste y ni me di cuenta; entonces es como si viviera un fantasma dentro de ella, como poseída por algo más. Es de las canciones que más tristeza me dan… No digo fantasías tontas por decirlas, me baso en cosas reales… Y es en inglés (la canción) porque sentía que las palabras se acomodaban mejor”, dijo Juan Son en dicha entrevista retomada por varios portales.

Si bien para muchos es una sorpresa conocer la historia, en realidad el mismo Juan nos la cuenta al principio de la canción que dice: “Yo insisto que tú no eres mi enamorada. Tú moriste y ni siquiera me di cuenta, yo pienso en posesión cuando veo tus ojos”.

Y no, “Host of a Ghost” no habla de aborto (ni tampoco el video sugiere eso)

En cuanto al video musical que sigue en el corazón de muchos gracias a lo interesante y extraño que fue verlo durante nuestra adolescencia, Juan Son se estrenó como director para esta grabación en la cual se inspiró fuertemente en el trabajo deTim Burton y Quentin Tarantino.

Aunque muchos se quedaron con la idea de que se retrata un aborto o es una alusión a una especie de depresión en el embarazo, en realidad el clip refleja los sentimientos ya mencionados de Juan Son y plasma el nacimiento de un personaje en ATEMAHAWKE. Todo muy al estilo del cantante jalisciense, un aficionado a la ciencia ficción y la fantasía.

Los años pasan y la rola sigue llenando de alegría nuestro corazón

Los años pasan y a pesar de eso, actualmente Porter sigue cosechando éxitos incluso con una nueva alineación conformada hace años después de una separación momentánea. Eso sí, lo único de lo que tenemos certeza es el saber cómo