Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a Anttonias, una bandota proveniente de Chile que tiene influencias de post-punk y garage.

Anttonias es una de esas bandas que te renuevan la esperanza en un género, por recuperar las bases de algo que te late, pero además aportan algo nuevo y que le da identidad a su proyecto. Esta bandota emergente de Chile nos tiene hipnotizados con su propuesta.

Es un momentazo para volverte fan de Anttonias, ya que su disco debut acaba de salir y esta banda en cualquier momento se volverá acto obligado de los festivales en 2026. Te contamos todo sobre Anttonias, un proyectazo que traemos en el radar.

¿A qué suena Antonnias?

Anttonias se mueve en los terrenos del garage rock y el post-punk, con excepcionales rolas acústicas, guitarras sombrías, baterías que empujan y la voz de Antonia Holzapfel que navega entre la melancolía y la rabia contenida. Su sonido tiene crudez, un reverb leve y un equilibrio entre la esperanza y la desilusión. Riffs directos, melodías que se enganchan al primer escucha y letras de corazón abierto.

Hay algo retro, sus rolas acústicas suenan noventeras, como en “Mariposas”, que hay algo de Cranberries, y algo de lo agridulce en las letras de Alanis Morisette. La banda ha citado una influencia directa y admiración a Soda Stereo, tanto que les han dedicado una rola, “Alma Animal”, con referencias a canción animal, colores santos, y ciudad de la furia.

&list=RDMwMhRSthfd4&start_radio=1 &list=RDMwMhRSthfd4&start_radio=1

En las guitarras, con inspiración noventera, hay cositas de U2, de una manera más sombría, pero son minimalistas y expansivas como las de The Edge.

La producción no busca pulir todo al mínimo detalle, sino tener esa aspereza que transmite autenticidad y obviamente un sonido de rock en vivo. Sin ser extremadamente experimental, se siente fresca, inmediata y con una identidad marcada, ideal para quienes gustan de bandas con actitud y textura sonora.

Canciones esenciales de Anttonias

Pues su primer disco definitivamente es un no skips, pero les recomendamos entrarles con 3 rolitas esenciales.

“Atado a tu sentimiento”: Lanzada en 2024, se convirtió en punta de lanza del proyecto, quizás enseña todas sus facetas de manera más clara, y brilla la voz melancólica de Antonia.

&list=RDy_SJEvguMF8&start_radio=1 &list=RDy_SJEvguMF8&start_radio=1

“Dulces Corazones”: Publicada en 2025, con un lirismo más romántico pero sin perder la tensión sonora característica de la banda, muestra parte de la producción cruda que les da un color bastante real y cambia el ritmo en un disco acelerado.

“Almendra”: Uno de los temas incluidos en su álbum debut, muestra lo más íntimo de la banda con guitarras, más contenido emocional, sin bajar la intensidad. Escuchar estas canciones da un buen mapa para entender tanto su lado más enérgico como el más reflexivo, aspectos que conviven dentro del mismo proyecto.

&list=RDbOmxlrekNXo&start_radio=1 &list=RDbOmxlrekNXo&start_radio=1

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Hasta ahora, Anttonias no aparece con colaboraciones masivas con otros artistas externos, su perfil sigue siendo el de una banda emergente construyendo su camino de forma orgánica. En su nota de lanzamiento del disco debut mencionan que lo grabaron en Romaphonic Studios de Buenos Aires (Argentina), lo cual implica un cruce geográfico y profesional interesante para un proyecto de Chile. Ahí han grabado Natalia Lafourcade, Siddharta, Bersuit Vergarabat, Divididos y Miguel Mateos, entre otros.

&list=RDc1mIEyqDH70&start_radio=1 &list=RDc1mIEyqDH70&start_radio=1

Aunque no tengan colaboraciones explícitas de featuring con artistas célebres aún, el hecho de que ya figuren dentro de festivales de peso, como la confirmación en Lollapalooza Chile 2026, lo que les abre la puerta para futuras alianzas. Esa presencia en festivales grandes suele generar conexiones con bandas y artistas de mayor trayectoria, lo que podría traducirse en colaboraciones pronto.

Anttonias son ideales para escuchar cuándo…

Necesitas un soundtrack poderoso para dejar salir algunas emociones, necesitas una descarga sonora con actitud. Es perfecto para esos momentos en que estás manejando de noche, con la ventana abajo y necesitas una banda que te acompañe.

También sirve para cuando te cuestionas emocionalmente y quieres música que combine melancolía con energía, preparar el ánimo antes de un evento, o ponerte a cantar, aunque la voz de Antonia trae un nivel que no cualquiera.

&list=RD7OxlhRz3KbI&start_radio=1 &list=RD7OxlhRz3KbI&start_radio=1

Tres datos curiosos sobre su historia

El nombre de la banda parece ser un juego consciente con el de la vocalista (Antonia), lo que da una pista sobre la dimensión personal del proyecto y el protagonismo de su voz como eje central de la identidad sonora. En este caso, hay clásicos como The Ramones o Anthony and The Johnsons como inspiración.

Su álbum debut homónimo fue grabado en Buenos Aires, Argentina, lo que indica que la banda cruzó fronteras geográficas para registrar su primer LP, un paso inusual para muchas bandas emergentes en Chile.

Su ascenso rapidísimo ha sido asombroso, y han declarado que la gente cree que su éxito ha sido un industry plant, y ellos mismos se burlan de esa creencia.