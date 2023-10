Lo que necesitas saber: Ben Bridwll de Band of Horses nos contó sobre el cringe que le dio componer "No One's Gonna Love You" y la música que lo ayudó a terminar este rolón.

A mediados de los 2000, Band of Horses era una de las bandas más prometedoras del indie rock y folk estadounidense, gracias a su álbum debut, Everything All the Time y a “The Funeral”. Sin embargo, la cosa explotó con su siguiente disco de estudio y en particular, con una rola que a muchos les llegó al cora: “No One’s Gonna Love You”.

Fue en 2007 cuando la banda comandada por Ben Bridwell estrenaron Cease to Begin, su segundo material discográfico con el que ciertamente, empezaron a ganar fama mundial. En particular porque en este álbum, lograron madurar su sonido y llevarlo al siguiente nivel, creando canciones honestas que conectaron con un montón de personas.

Ben Bridwell tocando con Band of Horses/Foto vía Facebook: Pulso GNP

“No One’s Gonna Love You” de Band of Horses y su emotiva relación con México

Y aunque dicho álbum de Band of Horses tiene temazos como “Is There a Ghost” (que también fue un hitazo), “No One’s Gonna Love You” se convirtió en un verdadero clásico instantáneo del grupo, uno de esos rolones de desamor que estamos seguros que algunos le han dedicado a esa persona especial que se fue o con la que rompieron.

Sin embargo, al menos en México, esta canción cobró un significado más especial y profundo tras los sismos del 19 de septiembre de 2017. Pues en medio de la tragedia, Ben Bridwell y compañía decidieron grabar una versión en español y con mariachi de la rola para ayudar con la reconstrucción después del terremoto, algo que afianzó la enorme relación y cariño entre la banda y nuestro país.

Ben Bridwell nos contó la historia detrás de este rolón

Aprovechando que Band of Horses fueron uno de los actos principales del festival Pulso GNP 2022, tuvimos chance de platicar con el frontman de la agrupación de Seattle y claro, no dejamos pasar la oportunidad de preguntarle la historia detrás de “No One’s Gonna Love You”. Y agárrense, porque es un caso bastante curioso.

Según lo que nos contó Ben Bridwell, lo primero que se le ocurrió fue el riff icónico de la canción, y después, se le vino a la mente la frase que le da título. Aunque eso sí, dejó claro que al principio, esas palabras le causaron un poco de incomodidad, porque sentía que la letra era un tanto básica en comparación con lo que había compuesto antes.

Al final, su amor por el soul y el trabajo de Marvin Gaye y Otis Redding, se convenció de seguir con lo que estaba escribiendo. El resultado final fue “No One’s Gonna Love You”, un temazo que definitivamente, catapultó a Band of Horses y los convirtió en uno de los grupos alternativos más importantes de inicios de los 2000.

¿Qué tal? ¿Se sabían la curiosa historia de esa canción? No cabe duda que siempre hay algo interesante y que quizá no imaginábamos detrás de las rolas que nos encantan. Y si ustedes quieren conocer más anécdotas como esta, les recomendamos que estén al pendiente de las próximas entregas a través de nuestro sitio y redes sociales.

