Dave Grohl aprueba: Benny Andersson de ABBA covereó "Learn to Fly" de Foo Fighters

Si algo nos queda muy claro sobre Dave Grohl es que ademas de tocar impecablemente bien la guitarra y batería, también es un amante por completo de la música. Literal, ha declarado que sin importar el éxito que tiene en la industria, él todavía es el adolescente que se emociona cuando conoce a sus ídolos. Y estamos seguros que ahorita deberá andar muy contento, porque ni más ni menos que Benny Andersson de ABBA covereó un clásico de los Foo Fighters.

Para nadie es un secreto que Grohl es un fan from hell del mítico grupo sueco. No por nada, ha demostrado cuando ama a estas leyendas del pop e incluso mencionó que si se diera la oportunidad o se pudiera, tocarían la bataca sin pensarlo dos veces. Sin embargo, aunque todavía no aparece ese chance, el buen Dave seguramente estará más emocionado que niño en 6 de enero, pues uno de sus héroes tocó una de sus rolas.

Foto: Getty Images

Benny Andersson de ABBA homenajeó a Dave Grohl y a los Foo Fighters con un cover

Resulta que durante la edición 2022 de Glastonbury y como quizá ya se enteraron, Dave Grohl fue uno de los invitados especiales para la presentación de Paul McCartney en el festival, con quien tocó “Band on the Run” y “I Saw Her Standing There”. Esta resultó ser la primera aparición pública del frontman de los Foo Fighters luego de la muerte de Taylor Hawkins –a quien le rindió tributo pintándose la letra ‘T’ con plumón negro en la mano–, pero lo que a algunos les voló la cabeza fue que el ex Nirvana salió al escenario con una épica camiseta de ABBA (que queríamos comprar en cuanto la vimos).

Por supuesto que esto no pasó desapercibido, mucho menos para los integrantes de la agrupación sueca. A través de las redes sociales oficiales de la banda, Benny Andersson compartió un video espectacular donde lo vemos covereando en el piano uno de los mayores clásicos de Dave y compañía, “Learn To Fly”. Por si esto no fuera suficiente, el compositor de hitazos como “Mamma Mia” y más terminó su clip mostrando que debajo de su saco y así como Grohl, llevaba puesta una camiseta de los Foo. A continuación les dejamos este momentazo:

Por ahora, no se ha confirmado cuál será el futuro de los Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins. Lo que sí tenemos claro es que habrá un par de show para recordarlo y darle el homenaje que se merece (ACÁ pueden checar los detalles). En cuanto a ABBA, todavía tienen programadas algunas presentaciones de su show Voyage, donde las versiones en hologramas de los integrantes dan conciertos en donde interpretan esos hits con los que todos crecimos.