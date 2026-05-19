Lo que necesitas saber: Algunas personas a bordo lograron compartir videos denunciando que barcos de seguridad ya se encontraban rodeando parte de la flotilla.

La tensión alrededor de la Flotilla Global Sumud sigue creciendo luego de que se confirmara que entre las personas retenidas por fuerzas israelíes se encuentran tres mexicanas que viajaban en una misión humanitaria rumbo a Gaza.

Esto es lo que se sabe de las mexicanas retenidas por Israel en la Flotilla Global Sumud

Se trata de Violeta Núñez Rodríguez, profesora y periodista, Sol González Eguía, psicóloga social y Paulina del Castillo Poblano, quienes viajaban a bordo de la embarcación Venus junto a activistas de distintos países que participaban en esta movilización internacional.

La llamada Global Sumud Flotilla estaba conformada por decenas de barcos que buscaban llevar ayuda humanitaria a Gaza y protestar contra el bloqueo impuesto por Israel.

Sin embargo, durante el trayecto, fuerzas de seguridad israelíes interceptaron varias embarcaciones y realizaron detenciones que rápidamente generaron reacciones internacionales.

Tras darse a conocer el caso, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), exigió públicamente a Israel el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas detenidas.

A través de su cuenta de X, el funcionario pidió que se garantice la integridad física de las connacionales, así como acceso consular inmediato conforme al derecho internacional.

Además, aseguró que autoridades mexicanas mantienen comunicación constante con las familias, equipos consulares y otros países involucrados para dar seguimiento a la situación y buscar una pronta solución.

Foto: Captura de pantalla @r_velascoa

Mientras tanto, organizaciones participantes y activistas han señalado que las embarcaciones fueron interceptadas presuntamente en aguas internacionales, algo que ha provocado críticas y cuestionamientos hacia el operativo israelí.

Incluso, antes de perder comunicación, algunas personas a bordo lograron compartir videos denunciando que barcos de seguridad ya se encontraban rodeando parte de la flotilla.

Por su parte, Israel defendió las acciones argumentando que mantiene restricciones marítimas sobre Gaza y que las medidas forman parte de su estrategia de seguridad en medio del conflicto en la región.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente cuál será la situación legal de las personas retenidas ni cuándo podrían ser liberadas.

Sin embargo, el caso ya comenzó a generar presión internacional y mucha atención en redes sociales, especialmente por tratarse de activistas y misiones de ayuda humanitaria.