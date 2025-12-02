Lo que necesitas saber: Tal vez las escuchaste con Luis Miguel o hasta Zoé... pero este clásico bolero mexicano fue compuesto por una de las más importantes compositoras mexicanas.

Si estás aquí en este preciso momento, quizá se deba a que Dua Lipa recién hizo una versión de “Bésame mucho” en su primer show en México del 2025. O quizá por simple curiosidad porque, al final de cuentas, esta es una de las grandes canciones mexicanas de todos los tiempos.

Y es una canción tan legendaria que ha tenido cualquier cantidad de covers, desde Elvis Presley hasta The Beatles; desde Los Panchos hasta Plácido Domingo; desde Frank Sinatra hasta Luis Miguel… la lista es larguísima.

Consuelo Velázquez: La compositora detrás de “Bésame Mucho”

Pero todo inició hace ya muchas décadas con la legendaria Consuelo Velázquez, una de las figuras más grandes ––y ciertamente infravaloradas–– de la música mexicana.

Desde muy chica, Consuelito había dado señales de ser una talentosa pianista por naturaleza. Como menciona el Instituto Nacional de Bellas Artes, desde que tenía cuatro años ya mostraba aptitudes para tocar el piano de purito oído.

Y pronto, pasó de ser alumna de la Academia de Música Serratos en Guadalajara, a recibirse como pianista, concertista y maestra de música en el Instituto Nacional de Bellas Artes, precisamente.

Consuelo Velázquez, creadora del tema “Bésame mucho”./Imagen Nostalgias Musicales Facebook

La historia detrás de “Bésame mucho”… un desahogo creativo

Sin embargo, “Bésame mucho” no era una canción que Consuelo Velázquez tuviera pensado dar a conocer.

Se dice que empezó a componer la música en 1932, a los 16 años, como una especie de desahogo creativo que le permitía descansar de sus demandantes estudios como concertista de piano clásica.

Y curiosamente, ese desahogo creativo tuvo influencia de un tema de piano clásico conocido como “La maja y el ruiseñor”, del compositor español Enrique Granados. La parte instrumental del tema de Consuelito se inspiró en la base de piano de esta pieza, que te dejamos aquí para que la cheques…

La cosa es que debido a su estricta formación como pianista y concertista clásica, Consuelo Velázquez no solía mostrar sus composiciones originales.

Ella sabía que había un prejuicio que separaba a la música clásica, considerada de culto, de la música de bolero u otros estilos populares.

De hecho, como relata la Sociedad de Autores y Compositores de México, ella ocultaba la autoría de sus canciones propias diciendo que “son canciones de una amiga”, esto cada vez que alguien la escuchaba tocando algo fuera de su repertorio de piano clásico.

Consuelo Velázquez. Foto: Secretaría de Cultura

El reconocimiento total para Consuelo Velázquez

Con el paso de los años, Consuelo Velázquez armó la letra de sus canciones y el caso de “Bésame mucho” fue curioso. Según se cuenta, la empezó a escribir sin siquiera haber besado a alguien jamás.

Al mismo tiempo, Consuelito empezó a ganar un reconocimiento importante tras graduarse de Bellas Artes, tanto que a finales de la década de 1930 la invitaban a tocar en shows de la XEQ, la radiodifusora cultural hermana de la XEW (propiedad de Emilio Azcárraga Vidarrueta).

Mariano Rivera Conde cuando era jefe de programación en la XEQ. Foto: XEQ Radio vía Facebook.

El espacio constante de Consuelo Velázquez en la XEQ se vio impulsado por Mariano Rivera Conde, quien era el director de programación de la emisora… y que mucho tiempo después, se convirtió en su esposo.

La cosa es que Consuelito, que tocaba piezas de piano clásico en los programas, se daba descansos para terminar de componer sus propias canciones, mismas que fueron escuchadas por diversos intérpretes que las adoptaron ya que ella seguía ocultando sus créditos como compositora.

Consuelo Velázquez (sentada) en una de las oficinas de la XEQ. Foto: XEQ Radio vía Facebook.

Sin embargo, Consuelo Velázquez tuvo que confesar que eran suyas cuando el propio Mariano le pidió el nombre de la compositora original, ya que era un requisito de la radiodifusora poner los derechos de autor de las canciones.

¿Cuál fue la primera versión oficial grabada de “Bésame mucho”?

Como dijimos, Consuelo Velázquez empezó a componer la música de “Bésame mucho” en 1932, con tan solo 16 años. Pasó el tiempo y empezó a escribir la letra, que seguramente pasó por muchos cambios hasta que se grabó de manera profesional por primera vez en un estudio.

Pero algunas versiones varían en ese sentido. En un gran video de La Cata Musical, se dice que la primera grabación de la canción la hizo un grupo llamado Los Cadetes del Swing, esto en 1940.

Se desconoce ––y si tienen el dato, rólenlo–– cómo se pudo dar el contacto para que Consuelo presentara la canción a los Los Cadetes del Swing.

Sin embargo, la versión más conocida dice que el primero en interpretar y grabar “Bésame Mucho” (ya en su versión oficial) fue el actor Emilio Tuero Cubillas, esto en 1941, cuando era el cantante del programa La hora azul en la XEQ.

Esta versión de la historia tiene más sentido dada la relación de Consuelo con la radiodifusora.

La inspiración para la letra

La creencia popular dice que “Bésame mucho”, posiblemente escrita ya en su versión final en 1939, se inspiró en las parejas que se separaban debido a la Segunda Guerra Mundial.

Esta versión de la historia la confirmó Mariano Rivera Velázquez, hijo de Consuelito, en una entrevista del 2016 con Milenio. Y de paso, contó que también tenía un trasfondo sobre la relación de sus padres:

“Mi madre me contaba que se inspiró en las parejas que se tenían que separar por muchísimas hechos de la Segunda Guerra Mundial. En 1939 pensó en esas jóvenes parejas de esposos o novios que se tenía que separar quizá para siempre. Ese es el origen de la canción, aparte de que ahí refleja la situación que ella estaba viviendo en su noviazgo con mi padre, Mariano Rivera Conde, porque parte de su familia se oponía a que se casara con él“.

Impacto mundial

Después de que Emilio Tuero grabara “Bésame mucho” en 1941, vendría la éxito mundial de la canción. Y esto se debe esencialmente a la intervención del compositor estadounidense Sunny Skylar, reconocido en los círculos de jazz y las big bands de la época.

Sunny fue quien hizo la traducción al inglés de la letra entre 1943 y 1944… aunque llamarle ‘traducción’ es un halago desmerecido. Mejor dicho, es una adaptación que a nivel lírico no se parece a la versión original de Consuelo Velázquez.

Sunny Skylar. Foto: Especial vía sitio web de Shay Skylar.

Mientras “Bésame mucho” de Consuelito expresa la desesperación y el miedo de perder a tu ser querido (lo cual es la esencia absoluta de la canción), la adaptación de Sunny Skylar apelaba más a la cursilería predecible de sentirse más enamorado que nunca en la vida.

Pero bueeeeno… al final, la adaptación de Skylar ayudó a popularizar la canción. Y luego, se popularizó en las versiones del músico Jimmy Dorsey y otros artistas de jazz o big bands que ganaron impulso en medio de la Segunda Guerra Mundial como este himno de despedida que ya mencionamos.

Como sea, el tiempo le ha hecho algo de justicia a “Bésame mucho” y a la propia Consuelo Velázquez, mencionándola como la verdadera genia detrás de un clásico absoluto del siglo XX para la posteridad.

Así que la próxima vez que la escuches en cualquiera de sus infinitas versiones, recuerda que fue una increíble compositora mexicana quien estuvo detrás de la composición de esta enorme canción.