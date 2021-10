Ya se armó: ¡Billie Eilish encabezará el festival Glastonbury en 2022!

Te guste o no sus canciones, todo el mundo tiene presente el nombre de Billie Eilish. Con tan solo 19 años, esta joven artista ha logrado posicionarse como una de las voces más importantes dentro de la industria musical. Y la verdad es que lo tiene merecido, pues ha trabajado junto a su hermano y productor, Finneas, creando un sonido único, pero también armando una estética visual muy auténtica que la distingue de las demás y refleja lo que ella es.

Este 2021 y luego del éxito que tuvo con el material discográfico con el que debutó (que incluso la convirtió en la máxima ganadora de los Grammy en 2020), Billie regresó con su segundo álbum de estudio, Happier Than Ever, y para presentarlo, incluso estrenó un concierto en Disney+ (ACÁ les contamos por qué no pueden perdérselo). Sin embargo, –y como dicen por ahí–, parece que el próximo año se vienen cosas grandes para la cantante.

Como recordarán, el Glastonbury lleva ya dos años en pausa. En 2020 iban a festejar con todos sus 50 años junto a grandes artistas como Paul McCartney, Kendrick Lamar y Taylor Swift, pero la situación con el COVID-19 en el Reino Unido se complicó tanto que este año tuvieron que hacer una edición virtual en lo que todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, parece que el 2022 pinta mejor para el festival, pues Billie Eilish será su siguiente headliner.

A través de sus redes sociales, la hija del fundador del festival y organizadora del mismo, Emily Eavis confirmó que la cantante sensación encabezará la próxima edición del festival, convirtiéndose en la artista más joven en lograr esta hazaña: “No podríamos estar más contentos de anunciar que la maravillosa Billie Eilish será la headliner de la Pirámide (refiriéndose al icónico Pyramid Stage) el viernes en el Festival de Glastonbury del próximo año (…) Esta es la manera perfecta de regresar y no puedo esperar”.

We couldn’t be happier to announce that the wondrous @billieeilish is headlining the Pyramid on the Friday at next year’s Glastonbury Festival, becoming the youngest solo headliner in our history. This feels like the perfect way for us to return and I cannot wait! pic.twitter.com/okFoERUPlF

— Emily Eavis (@emilyeavis) October 4, 2021