¡Billie Eilish y Kanye West encabezarían el line-up del Coachella 2022!

Ya en el 2021 vimos el regreso de varios festivales alrededor del mundo y se espera que en este 2022 continúe la buena inercia. En ese sentido, parece que ya hay indicios de los que se viene con Coachella en este año y quiénes estarían a cargo de encabezar las acciones en el evento de Indio, California.

Reciente información sugiere que Billie Eilish y Kanye West serían los headliners del evento. Así lo dio a conocer Variety de acuerdo a fuentes cercanas. Sin embargo, los organizadores no han revelado el cartel completo en redes sociales o algo por el estilo. ¿Será que ahora sí regresa esta fiesta?

Billie Eilish y Kanye West encabezarían Coachella 2022

Luego de que llegara la pandemia por coronavirus a nuestra vida en 2020, varios eventos musicales importantes debieron frenar actividades. Uno de los más afectados, sin duda, fue el festival de Coachella, que en más de una ocasión ha tenido que posponer su edición luego de la última realizada en 2019.

A diferencia de grandes festivales del estilo como Lollapalooza, Reading o Glastonbury, el evento californiano no ha podido regresar a las andadas, se espera que el 2022 sea por fin el año de la vuelta en grande. Si se hará o no, porque recordemos que en Estados Unidos hay un repunte de casos de COVID-19 por la variante Ómicron, está por verse… pero al menos parece que los organizadores ya tienen en la mira a quienes protagonizarán el line-up.

De acuerdo con Variety, la gente detrás de Coachella 2022 apunta a que Billie Eilish y Kanye West sean los artistas que encabecen la próxima edición del festival. En la información que dan fuentes cercanas al medio antes citados, se dice que la joven estrella de pop sería quien cierre las actividades los días sábado, mientras que el icónico rapero haría lo propio los domingos.

Otros artistas que entrarían en la ecuación son Swedish House Mafia, pero de los afamados DJ’s suecos no se ha comentado en qué días armarían su show (aunque bien podrían ser el tercer artista headliner para el domingo, por ejemplo). También hace unas semanas, se reportó que la organización del festival habría desistido de tener a Travis Scott como uno de sus artistas principales para la próxima edición, esto luego de la tragedia que tuvo lugar en las actividades de Astroworld (POR ACÁ la info).

Recordemos que el rapero de Houston estaba contemplado en el cartel del 2020, pero con las diversas cancelaciones y movidas de calendario no se pudo llevar a cabo el evento. Otra banda que se iba a presentar era Rage Against The Machine, pero oficialmente quedaron descartados.

¿Cuándo se hará Coachella 2022?

Hasta el momento, se tiene contemplado de manera oficial que el Coachella 2022 se lleve a cabo los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. El asunto, como mencionamos, está en ver si se podrá llevar a cabo el festival ya que en las semanas recientes se registró un crecimiento de contagios de coronavirus derivados de la variante Ómicron en EE.UU.

Esto ya provocó que algunas ceremonias de premios como los Grammy de este año se pospusieran hasta nuevo aviso. Así lo dio a conocer la Academia de la Grabación este miércoles 5 de enero. La noticia completa en el siguiente artículo: