Lo que necesitas saber: Desde inicios de año, Brent Hinds dejó de ser miembro de Mastodon. Sin embargo, su muerte sigue siendo lamentada por fans de la banda.

El reporte que se dio cuando sucedió la trágica muerte de Brent Hinds, exguitarrista de Mastodon, apuntaba a que la mujer que conducía la camioneta contra la que se impactó fue la responsable del accidente. Ahora, se conoce la verdad.

Brent Hinds, Mastodon / Foto: Facebook/Mastodon

Brent Hinds manejaba a exceso de velocidad

El Departamento de Policía de Atlanta lo dice muy claro: “Hinds fue responsable del accidente”. Algo que se indica tras hacer cálculos de la velocidad a la que iba la camioneta BMW con la que impactó y la distancia temporal de la motocicleta Harley-Davidson en la que viajaba el exguitarrista de Mastodon.

Según el reporte citado por medios locales de Atlanta, la conductora de la camioneta estaba segura de que la luz del semáforo estaba en verde al momento de dar vuelta a la izquierda… , mientras que testigos de los hechos confirmaron que Brent Hinds viajaba a exceso de velocidad.

Brent Hinds / Foto: @bhinds

Primer reporte responsabilizaba a la conductora de la camioneta

Fue el 20 de agosto cuando Brent Hinds sufrió el accidente que le costó la vida. Se trató de un choque ocurrido en la intersección Memorial Drive y Boulevard, en Atlanta. Inicialmente se dijo que la conductora de la camioneta no cedió el paso antes de tirar a la izquierda de la intersección, por lo cual Hinds chocó.

De 51 años, Brent Hinds fue atendido por personal médico y, según el informe médico, tenía lesiones en cabeza, brazo y toso. Fue trasladado al Grady Memorial Hospital. Lamentablemente, las heridas eran serias y nada se pudo hacer. Murió, causando un gran impacto en los millones de fans de Mastodon.