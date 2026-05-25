Lo que necesitas saber: Patty Smechel fue baterista de Hole y amiga de Kurt Cobain. Él le regaló la playera, luego de usarla en una sesión fotográfica realizada por Anton Corbijn.

Hora de romper el cochinito… o de reflexionar sobre los exorbitantes precios que están alcanzando los artículos coleccionables. Porque, ¿ustedes pagarían 8,000 dólares por una playera usada por Kurt Cobain? Pues Patty Smechel, exbaterista de Hole, cree que sí.

Kurt Cobain / Captura de pantalla (video YouTube)

Playera es vendida por exbaterista de Hole

Según la publicación hecha en la casa de subastas Julien’s, la playera en cuestión se la regaló el propio Kurt Cobain a Smechel a inicios de los 90… no como de ídolo a fan, sino que se trató de un regalo entre amigos.

La ex baterista de Hole y el fallecido líder de Nirvana compartían dos grandes aficiones: el cine y las plateras de segunda mano. Así que la prenda representa ambas aficiones, ya que se trata de una playera de la película Foxes, protagonizada por Jodie Foster.

“Schemel era una gran aficionada al cine, y solía animar a Cobain a ver películas como Foxes (…) [también] solían ir de compras juntos a tiendas de segunda mano fuera de la ciudad, compartiendo sus hallazgos”.

Kurt Cobain y Nirvana / Foto: instagram.com/pattyschemel/

De acuerdo con Julien’s, la playera llegó a Kurt Cobain durante una sesión en la que le dieron varias playeras para que se las pusiera… él vio la de Foxes y la eligió al recodar que era la película favorita de Patty Smechel. Al terminar la sesión preguntó si podría quedársela y, tiempo después, se la regaló.

Sesión en la que Kurt Cobain usó la playera fue realizada por Anton Corbijn

“Su profunda amistad con Cobain es una parte fundamental de sus memorias de 2017, tituladas Hit So Hard”, remarca la publicación de Julien’s en la que se estimaba que la playera alcanzaría un valor de entre los 4,000 y los 6,000 dólares… la subasta va en 8,000.

La playera va acompañada de una carta de autenticidad en la que Patty Smechel cuenta que Kurt Cobain le regaló la playera en 1993, una vez que ella fue a su casa para recoger a Courtney Love para ensayar con Hole. “Deberías quedarte con esta”, le dijo al entregársela.

La casa de subastas omite mencionarlo pero, de acuerdo con NME, la sesión fotográfica en la que Kurt Cobain usó la playera estuvo a cargo de Anton Corbijn. Una de las imágenes tomadas ahora puede verse como foto principal de Nirvana en Spotify.