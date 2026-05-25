Lo que necesitas saber:

El secretario de Economía adelantó que las negociaciones no tendrán un cierre rápido, pues se tratarán temas que van desde el comercio digital y la propiedad intelectual hasta los aranceles.

El actual secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció que las negociaciones formales con Estados Unidos para revisar el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) arrancarán este miércoles 27 de mayo.

Negociaciones para revisar el T-MEC ya tienen fecha
Foto ilustrativa: Keverne Denahan – Pexels

México iniciará negociaciones formales con Estados Unidos sobre el T-MEC

Durante conferencia de prensa, el secretario Marcelo Ebrard reveló las fechas en las que se llevarán a cabo en México las conversaciones formales con Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC.

Esta reunión entre nuestro país y una delegación estadounidense tendrá lugar del 27 al 29 de mayo (como en marzo). Además, se adelantó que posteriormente las autoridades mexicanas tendrán que viajar a Washington.

“Nosotros no tenemos prisa, pero tampoco podemos arrastrar los pies, porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre (…) planteamos que es muy importante que tengamos claro qué quiere cada país antes de esa fecha y avanzar en lo que nos puede unir o una visión común”, declaró.

Aunque eso sí, Ebrard adelantó que las negociaciones no tendrán un cierre rápido. Además de tratar temas como comercio digital, propiedad intelectual, disposiciones laborales y financieras, también se abordaran los aranceles (algo que Trump ha demostrado que no está abierto a negociar).

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Marcelo Ebrard // Foto: Redes sociales.

Y después… ¿qué sigue en las negociaciones sobre el T-MEC?

Entre febrero y marzo se realizaron conversaciones bilaterales entre México y Canadá, por lo que se espera que Estados Unidos haga lo mismo en algún momento próximo.

Tras esas negociaciones, ahora sí se pasarán a las reuniones entre los tres países para abordar temas que no se pueden tratar de manera bilateral, como la regulación sanitaria o las reglas de origen.

Eso sí, el proceso general de la revisión del tratado, a más tardar el 1 de julio... fecha en la que se cumplen seis años de su entrada en vigor.

T-MEC vs TLCAN: Las 5 principales diferencias de estos acuerdos internacionales

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