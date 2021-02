“Cada persona tiene su historia”: Britney Spears ‘habla’ sobre su controversial documental

En los últimos años, el nombre de Britney Spears ha quedado por un enorme caso que dejó con la boca abierta al mundo. Resulta que desde mediados de los 2000 y cuando estaba pasando por un montón de problemas personales, no tiene el control de su vida, pues su padre Jamie y otras personas manejan muchas cosas de la cantante, entre ellas las ganancias que recibe por todas las rolas que convirtió en hits.

A partir de que se supo todo lo que pasaba con la estrella pop, como la tutela de su padre y que la habían ingresado a un centro psiquiátrico contra su voluntad, inició un movimiento para apoyarla llamado #FreeBritney. Sin embargo, Britney no se quedó con las manos cruzadas y a mediados de 2019 inició una batalla legal para recuperar su libertad, aunque lamentablemente para ella en noviembre del 2020 perdió la demanda.

El documental sobre el #FreeBritney

Pero mientras el caso de la cantante de “Toxic” se resuelve –porque en unos cuantos días volverán a la corte–, salió un documental que dio de qué hablar. En enero de 2021, el New York Times anunció que estrenaría Framing Britney Spears, una cinta donde contarían de arriba a bajo todo lo que se sabe al respecto de esta situación y el #FreeBritney, que por supuesto que llamó la atención porque el tema sigue estando en tendencia en redes sociales.

Para la realización, consultaron a varias personas cercanas a la estrella y hasta a diversos especialistas, pero se les olvidó un pequeño detalle: no entrevistaron a la propia Britney. Y aunque no la consideraron en lo absoluto para esta cinta, parece que sí está pendiente de todo lo que se está diciendo sobre su película, porque bajita la mano habló y mandó un mensaje sobre lo que opinaba al respecto.

¿Qué dijo Britney Spears?

De acuerdo con Entertainment Weekly, el pasado martes 9 de febrero, Britney Spears publicó en sus redes sociales un video de su actuación en el Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve de 2017 con el pie de foto: “No puedo creer que esta actuación de ‘Toxic’ sea de hace 3 años. Siempre me encantará estar en el escenario …. Pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal… Me encanta simplemente disfrutar de lo básico del día a día”.

Pero más tarde, continuó diciendo: “Cada persona tiene su historia y su visión de las historias de los demás. Todos tenemos muchas vidas brillantes y hermosas. Recuerden, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real que vive detrás del lente”. Esto último y según la misma fuente, es una referencia al título del documental, aunque muchos consideran que es una simple coincidencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

Hasta el momento de escribir esta nota, Britney Spears ni nadie de su familia ha declarado algo en específico sobre el documental. El único que dio una declaración –un tanto plana– fue su pareja, el actor Sam Asghari, quien dijo sentirse contento por todo el apoyo que la cantante está recibiendo y que lo único que quiere es verla feliz. Puede que se haya estrenado este filme, pero al parecer aún hay mucha tela de dónde cortar en este tema.