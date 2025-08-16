Lo que necesitas saber: Ca7riel & Paco Amoroso demostraron porque son unos de los proyecto musicales más interesantes en su show sold out en el Palacio de los Deportes en CDMX.

¡La que puede, puede! Y sí, Ca7riel y Paco Amoroso pudieron con el Palacio de los Deportes, su concierto más grande en México.

Después de conquistar Coachella y Japón en el Fuji Rock Festival, el dúo argentino regresó a México a demostrar por qué son uno de los fenómenos musicales más potentes y únicos de la escena latina actual.

Nos regalaron una noche espectacular llena de baile, energía, carisma y una combinación de sonidos que retumbó en cada rincón del lugar.

Increíble inicio del show de Ca7riel y Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes / Foto: Stephania Carmona

Ca7riel & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes: Una producción de alto nivel

Habíamos tenido la fortuna de verlos en festivales como Bahidorá o Pal’ Norte, pero la experiencia aquí fue muy distinta. El show abrió con un jazz de elevador mientras inflables gigantes de Cato y Paco aparecían en el escenario, como si se tratara de una película animada y preparándonos para una noche inolvidable.

La euforia del público creció hasta explotar con las primeras notas de ‘Dumbai’ y ‘Baby Gangsta’, que pusieron a todos a cantar y saltar como si fueran uno mismo, a partir de ahí el baile, las melodías alucinantes y la irreverencia característica de Ca7riel y Paco, no pararon.

Aprovechaban cada pausa para preguntar “¿quién tiene ganas de bailar esta noche?”, claramente todos ahí estábamos con la energía hasta las nubes y no nos decepcionaron.

Producción de otro nivel, digno de unos showmans. / Foto: Stephania Carmona

Un show divertido, lleno de energía y emociones

El setlist fue un recorrido vibrante que combinó joyitas de su disco “Baño María” y su reciente EP “Papota”, obvio sin dejar afuera los himnos del dúo y temas en solitario donde cada uno pudo sacar a relucir su carisma y talento con rolitas como ‘Mi deseo’ o ‘Bad Bitch’.

Hubo momentos para todos, si tu mood era brincar y cantar a todo lo que da, hubo un set de canciones llenas de luces y beats electrónicos.

Pero si andabas con el corazoncito apachurrado, prepararon una sección romántica e incluso alentaron al público a sacar su linterna, sin importar la marca del celular, lo importante era ser parte de la magia del ‘Papota Tour’.

En ese instante, los fans aprovecharon el ambiente para iluminar el Palacio de los Deportes con los colores de la bandera mexicana al ritmo de ‘Pirlo’, algo que sin duda marcó la noche como un recuerdo memorable.

Ca7riel y Paco Amoroso / Foto:Stephania Carmona

Los showmans de la música en español

La producción fue digna de los showmans que son: músicos de primer nivel, juegos de cámaras, efectos especiales y una escenografía inspirada en su era “PAPOTA”, que elevaba la experiencia a un nivel completamente distinto.

Claro que no podemos dejar de mencionar la increíble banda que acompaña a Ca7riel y Paco, son una locura, unos musicazos, unos capos que merecen todo el reconocimiento por la forma increíble en que se complementan en el escenario.

Músicos y producción de primer nivel / Foto: Stephania Carmona

Este fue el concierto más grande que ha dado Ca7riel y Paco Amoroso en México, y Paco recordó que su primera presentación aquí apenas si reunieron a mil personas, y ahora lograron un sold out en el Palacio de los Deportes.

“Vamos a regresar las veces que México quiera”, prometió Paco, mientras la ovación retumbaba en todo el lugar.

Paco Amoroso demostrando su carisma / Foto: Stephania Carmona

La noche terminó con la locura de rolitas como ‘#Tetas’, ‘El día del amigo’ y ‘El Único’, un combo que dió el final perfecto para esta noche llena de emociones; y claro Ca7riel no podía irse sin su característico humor al decir “No contaban con mi astucia’, haciendo referencia a Chespirito.

Esta noche en el Palacio de los Deportes, Ca7riel & Paco Amoroso confirmaron otra vez que no hay género musical que los limite. Son unos artistas en toda la extensión de la palabra que han trabajado por años para llegar a donde están.

Esperamos con ansias ver que sigue para ellos en su carrera musical, pues luce bastante prometedor; además su presentación como acto abridor en el show de Kendrick Lamar en el Estadio GNP les puede abrir paso a otro tipo de público.

Setlist de Ca7riel & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes

Aquí te dejamos el repertorio que Ca7riel & Paco Amoroso tocaron en el Palacio de los Deportes.

1. Dumbai

2. Baby Gangsta

3. Mi diosa

4. Amino

5. El impostor

6. Viuda negra/Shipea2

7. Mi deseo/Bad Bitch

8. Cosas ricas

9. Biza Paco

10. Pirlo

11. Re forro

12. La que puede, puede

13. Sheesh

14. Supersónico

15. Polvo

16. McFly/Coca Cola/ Ola Mina

17. Ouke

18. Cono hielo

19. #Tetas/Día del amigo

20. El único