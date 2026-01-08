Lo que necesitas saber: Rubén Albarrán mandó una carta a dos sellos discográficos mayores en México solicitando retirar la música de la banda de dicha plataforma.

Parece que Café Tacvba podría unirse a la lista de bandas que están retirando su música de Spotify alrededor del mundo, esto en éxodo masivo que sucede desde el 2025.

Rubén Albarrán. Foto: vía Facebook de Café Tacvba.

Café Tacvba se lanza contra Spotify; esta es la petición de la banda

A través de sus redes sociales, Rubén Albarrán reveló que mandó una carta a dos de los principales sellos discográficos en México, esto para solicitar que quiten el catálogo musical del grupo de la plataforma de streaming.

“He entregado de parte de Café Tacvba una carta tanto a Universal Music México como a Warner Music México solicitando que se baje el catálogo de la banda de la plataforma Spotify”, contó el vocalista de la banda en un video en Instagram.

Post donde Rubén Albarrán reveló la petición para retirar la música de Café Tacvba de Spotify. Foto: Captura de Instagram.

Según lo comentado por Rubén, esto se debe a las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, la poca ganancia en regalías que da Spotify y el uso desmedido de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos. “Porque la música debe tener significado”, dijo Albarrán en el clip.

¿Inversiones militares?

Spotify se las vio densas en la segunda mitad del 2025 luego de que se hiciera público que Daniel Ek, su fundador y presidente, hizo una jugosa inversión a la empresa alemana Helsing.

El asunto es que esta compañía se dedica al desarrollo de software militar basado en inteligencia artificial.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Como detalla Los Angeles Times, la financiación que realizó Daniel Ek a Helsing en el 2025 fue de casi 700 millones de dólares, esto a través de la firma conocida como Prima Materia (propiedad de Ek).

Esta es la mayor financiación que el fundador de Spotify ha realizado a la compañía de software militar, ya que ha sido parte de sus rondas de financiación ya desde hace algunos años.

Imagen ilustrativa de Helsing. Foto: Especial.

Diversas bandas ya tomaron acción contra Spotify

Como lo informaos hace unos meses, a raíz de la inversión de Daniel Ek, diversas bandas ––sobre todo de corte independiente–– decidieron retirar su música de Spotify.

El caso más sonado fue el de King Gizzard and The Lizard Wizard. El grupo australiano de rock psicodélico bajó su catálogo de la plataforma e impulsó la difusión de su obra a través de Bandcamp.

King Gizzard and The Lizard Wizard fue una de las primeras bandas en retirar s música de Spotify. Foto: vía Bandcamp de la banda.

Otras bandas independientes que se sumaron al boicot fueron Deerhoof, Xiu Xiu, Hotline TNT, Godspeed You! Black Emperor, por mencionar algunas.

Pero no solo proyectos de corte independiente se unieron a estas acciones… también Massive Attack solicitó en septiembre del 2025 que retirara su música de Spotify.

“Massive Attack ha realizado una solicitud por separado a nuestro sello para que nuestra música se elimine del servicio de transmisión Spotify en todos los territorios…”, anunciaron en un comunicado (vía The Guardian).

Massive Attack también solicitó a su sello retirar su música de la plataforma. Foto: Especial.

Por ahora, parece que Café Tacvba es una de las pocas ––quizá la única–– banda mexicana de alto perfil que ha solicitado el retiro de su música de Spotify.

Habrá que ver si procede… y veremos si algún otro artista o grupo mexa se une a la petición.