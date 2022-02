¡Caifanes regresan después de tres años con la rola “Sólo eres tú”!

No cabe duda de que el 2022 pinta para ser un excelente año, al menos en cuanto a todo lo musical se refiere. No solo lo decimos porque un montón de artistas y bandas ya anunciaron fechas de conciertos propios y shows en festivales de nuestro país, también porque muchos de ellos vienen con canciones recién salidas del horno. Sin embargo, no podían faltar las sorpresas, tal es el caso de Caifanes, quienes están de vuelta con nueva rola.

Como recordarán, después de aquella reunión en el Vive Latino 2011, Saúl Hernández, Diego Herrera y Alfonso André revivieron a esta legendaria banda mexicana. Desde entonces han dado distintas presentaciones por distintas ciudades de México, Estados Unidos y Latinoamérica, tocando todos esos clásicos que tanto nos encantan. Aunque eso sí, durante todo este tiempo, también han trabajado y compuesto en el estudio.

Caifanes regresa con la rola “Sólo eres tú”

Fue en 2019 cuando Caifanes nos presentó “Heridos”, una rola com la que rompían en silencio de cerca de un cuarto de siglo sin estrenar música nueva. Pero ahora y luego de casi tres años desde el lanzamiento de ese sencillo, la agrupación está de vuelta con una canción que seguramente les volará la cabeza y sobre todo, le gustará tanto a los fans old school como a aquellos que recientemente descubrieron su música.

Este tema se llama “Sólo eres tú” y sin duda tiene un montón de elementos que nos encantan de la banda mexicana. Para empezar tiene un intro potente al que más tarde se le une la voz de Saúl Hernández, los teclados de Diego Herrera y la batería ponchada de Alfonso André. Pero las cosas se ponen más interesantes cuando llega el coro, donde explotan por completo su sonido y que cierra con un solo de guitarra impecable.

Hasta el momento, Caifanes no ha confirmado si esta canción formará parte de un nuevo material discográfico, pero estamos seguros que sonará en la gira que el grupo tiene programada por Colombia, Estados Unidos y México –donde está incluido un concierto en el Auditorio Nacional–. Mientras tanto, dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos y trépenle al volumen para escuchar a continuación su nueva rola: