Lo que necesitas saber: Aunque apenas está alcanzando reconocimiento, Geese es una banda con cuatro discos. El primero de ellos es de 2018, mientras que el más reciente, 'Getting Killed', se estrenó en 2025.

Una de las bandas que más se han hecho escuchar en los últimos meses y reconocida por su más reciente disco, llegará a nuestro país. Hablamos de Geese, que se presentará con el aclamado Getting Killed.

Geese / Foto: instagram.com/geesebandnyc

¿Cuándo y dónde Geese en México?

El esperado anuncio lo hizo OCESA por medio de sus redes sociales: Geese se presentará en el Teatro Metropólitan de la CDMX… un espacio que, muy seguramente, lucirá abarrotado.

¿Cuándo? La banda liderada por Cameron Winter estará tocando en el recinto de avenida Independencia (ubicado en el primer cuadro de la ciudad de México) el próximo 6 de octubre. Única fecha… por el momento.

Geese / Foto: instagram.com/geesebandnyc

Boletos para Geese

Los boletos para Geese en el Teatro Metropólitan estarán disponibles el próximo 30 de abril. Ya saben, primero en preventa, luego en venta general. Todo por el sistema Ticketmaster.

OJO: habrá una preventa para fans de Geese. la cual se realizará el 29 de abril. Para acceder a ésta, hay que hacer un prerregistro (da click aquí para ir al sitio)

Geese llegará a México como parte de la gira por Norteamérica que realiza este 2026, a casi un año de haber lanzado el disco que ha catapultado a la banda: Getting Killed, el cuarto álbum de su discografía que inició en 2018 con A Beautiful Memory.

Geese / Foto: instagram.com/geesebandnyc

The Guardian, NME, Pitchfork, Mojo, AllMusic y muchas otras publicaciones especializadas no han escatimado en elogios para el trabajo de Cameron Winter y compañía… aunque el ascenso de la banda no ha estado libre de polémicas, pero ese es otro cuento.