Lo que necesitas saber: Algunas muy inspiradoras, otras más reflexivas y hasta algunas más melancólicas... Acá va nuestra playlist de Año Nuevo para que la disfrutes.

Llegamos a esa época en la que, a pesar de todo lo vivido, sentimos que los últimos 12 meses se nos fueron rapidísimo. Así que es hora de cerrar todo con un poco de música… Acá les preparamos una playlist con canciones de Año Nuevo para darle la bienvenida al 2026.

Checa la Sopiplaylist con canciones geiales para celebrar el Año Nuevo

Y por supuesto, acá te dejamos nuestras playlist con canciones de Año Nuevo en plataformas digitales para que las pongan en la reunión del 31 de diciembre al 1 de enero. Por acá en Apple Music y aquí en Spotify, pa’ que agarren la que más les lata.

“New Years Resolution” de Camera Obscura

Camera Obscura tiene por ahí dos que tres canciones de Año Nuevo bastante buenas. Pero nos quedamos con esta porque aunque la letra parece desarrollarse a través de un asunto amoroso, mientras más profundizas, te das cuenta que también es una canción muy autoreflexiva.

Y justo, los días previos a la llegada de un año nuevo son para muchos el momento ideal de reflexionar sobre las cosas que queremos y con quiénes deseamos estar.

“Siempre quise a alguien en quien confiar y un lugar al cual llamar hogar”, canta Tracyanne Campbell. Si este año conociste a tu ser amado y la pasarán juntos, esta es tu rola ideal para que suene mientras comparten el momento.

“New Year” de Beach House

Todas las canciones de esta lista nos invitan a la reflexión desde diferentes enfoques. Y en el caso de “New Year” de Beach House, la historia que se cuenta es desde la perspectiva de alguien que se ha hecho muchas promesas a sí misma sin poderlas concretar.

Pero al final, tiene fe en que el Año Nuevo traerá una nueva oportunidad para cumplirlas. Algunos versos de la canción hablan sobre esos instantes en los que sientes que tus deseos se te escapan… pero al final, eso te hará más sabio cuando aprendes que no todo es tan sencillo.

Tomando eso en cuenta, podemos decir que esta canción nos ayuda a entender que también se vale fallar y que lo importante es que, ya sea en Año Nuevo o en cualquier otro momento, podemos intentar lo que queramos nuevamente.

“New Year’s Day” de U2

Este tema de 1982 no tiene un significado directo sobre lo que implica precisamente el Año Nuevo como un nuevo comienzo lleno de optimismo. Mejor dicho, la festividad se utiliza como un elemento narrativo por medio del cual el protagonista de la canción le dice a su pareja que no la dejará de amar aunque pasen los años.

El personaje de la canción es un hombre en medio de la guerra que extraña a su amada, manteniendo la esperanza de volver a verla algún día. Y en ese sentido, el origen de la rola es bastante curioso… Según el Financial Times, el líder de U2 empezó a componer esta como una canción de amor para su esposa Alison.

Pero mientras estaba en el estudio, Bono empezó a leer la historia de Lech Walesa, sindicalista polaco y activista líder del movimiento Solidaridad que estaba preso desde diciembre de 1981.

Lech Walesa, el activista polaco que inspiró parte de “New Year’s Day” de U2. Foto: Getty.

El vocalista se conmovió por la historia de Lech, quien no podía ver a su esposa, y eso inspiró esta idea de “New Year’s Day” en la que el personaje de la canción mantiene la esperanza de encontrarse con su pareja.

Se dice que Bono compuso la letra como si el protagonista estuviera en la Segunda Guerra Mundial… supuestamente. Esta interpretación se debe gracias a los versos de “bajo un cielo rojo, una multitud en blanco y negro se ha reunido”, los cuales harían referencia al ejército de la URSS y su encuentro con el ejército alemán en suelo soviético.

Dentro de nuestra lista de canciones de Año Nuevo, quizá no es la más festiva, pero es un temazo que demuestra por qué Bono –con todo y sus complejos de salvador– es un gran letrista.

“Next Year” de Two Door Cinema Club

Una banda puede vivir el sueño de estar de gira constantemente, tocar y vivir de la música… pero el costo de ello casi siempre es estar lejos de casa y de sus seres queridos durante largos ratos.

Básicamente, de eso habla esta canción de Two Door Cinema Club donde Alex Trimble detalla lo dura que es la lejanía en este contexto y el temor que se rompan los lazos con esas personas que amas.

Eso sí, mantiene la promesa de que “estará en casa para el el próximo año”, así que pide paciencia. No es una canción inspirada específicamente en Año Nuevo, pero su mensaje seguro resuena para aquellos que se encuentran lejos de sus seres queridos en estas fechas.

“In The New Year” de The Walkmen

Perdonen ustedes la pregunta… ¿Consideran que tuvieron un mal año? Si es así, antes que nada, les mandamos un abrazo enorme. Y de paso, les dejamos esta gran canción de The Walkmen que no puede faltar de ninguna manera en esta lista de canciones de Año Nuevo.

Este es el track ideal para levantar el ánimo y poner las esperanzas en que vendrán cosas mejores, sabiendo que el camino no es fácil (porque las cosas no cambian solo porque sí). Se trata de ser consciente de que es momento de avanzar y de salir de la oscuridad.

De nuevo, si están pasando un mal momento o si no fue el mejor de los años, les mandamos un abrazo enorme y las mejores vibras. Se vienen cosas mejores, queridos sopilectores…

“The New Year” de Death Cab For Cutie

No todo es optimismo desmedido en las canciones de Año Nuevo; también habrá quien no confíe para nada la idea inspiradora del comienzo de año. Y eso puede tener un montón de razones que cada quién tendrá en mente.

Si están en ese mood no tan festivo (y se vale), esta canción de Death Cab For Cutie es una joya. Porque además, Ben Gibbard hace un estupendo trabajo satirizando las ideas estereotípicas de esta celebración en versos como: “Así que este es el Año Nuevo, pero no me siento diferente… No tengo propósitos ni castigos propios para problemas con soluciones fáciles”.

Ben Gibbard con Death Cab for Cutie en 2022. Foto: Getty

La canción avanza y Ben se mantiene en esa línea, burlándose de la necesidad del mundo de vestirse elegante para fingir que todo está bien. Y de pronto, entendemos por qué el pesimismo: hay alguien a la distancia a quien extraña demasiado.

Esto queda explicado con los versos finales que dicen: “Ojalá que el mundo fuera plano como se pensaba antes y así solo tendría que doblar el mapa… No más aviones, ni trenes ni autopistas… No habría distancia que nos pudiera detener”.

Si extrañas a alguien en estas épocas, esta canción es para ti… O quizá no; depende cuánto aguantes la nostalgia.

“Happy New Year” de ABBA

Este es un caso curioso porque, según el sitio oficial de ABBA, esta no estaba destinada a ser una canción que tuvieran planeada lanzar como parte de un disco o como sencillo. Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los compositores de la banda, crearon esta melodía como parte de un musical que querían hacer con el reconocido comediante John Cleese.

Al final, ese proyecto no se concretó y “Happy New Year” pasó a formar parte del disco Super Trouper de 1980. Eso sí, el sencillo tuvo controversia pues se creyó que la banda sueca agregó la canción al disco para aprovechar las fechas decembrinas (el álbum salió a finales de ese año).

ABBA en 1980. Foto: Getty.

Como sea, es una gran canción porque mantiene un equilibrio perfecto entre el pesimismo y optimismo propios de estas fechas. La canción habla de sentirse “perdido y triste al final de la fiesta”, justo cuando solo queda desear un feliz año y esperar que cada persona en el mundo pueda llevarse bien; que podamos tener esperanza de algo mejor…

Y si no se puede esto último, Frida y Agnethanos dicen que también se vale rendirse y morir en el intento. ALV, una de las canciones de Año Nuevo más extrañas, pero genial.

“Next Year” de Foo Fighters

Seguro que algunos prefieren a los Foo Fighters cuando hacen canciones ponchadas y agresivas. Pero si algo nos han demostrado, es que también saben hacer buenas baladas al estilo “Walking After You” o “Next Year”.

Y esta última, llega a las canciones de Año Nuevo porque, al igual que “New Years Day” de U2, comparte el mensaje sobre la añoranza de estar lejos de tus seres queridos con la ilusión de verlos pronto, en este caso, hasta el año próximo.

Esta rolita es ideal para aquellas personas que no pueden estar con sus seres queridos en la fiesta de Año Nuevo por cualquier situación, pero lejos de la nostalgia, mantienen la emoción de volver pronto a casa.

“This Will Be Our Year” de The Zombies

Nos vamos hasta 1968 para recordar este temazo clásico y muy relajado de The Zombies que, bueno, no tiene mayor ciencia. Es un tema a piano con mucho optimismo que nos invita a confiar en que el Año Nuevo será nuestro en todos los sentidos… y más si lo vivimos junto a esa persona especial.

Esta es la canción que debe sonar de fondo cuando tú y tu pareja terminen la cuenta regresiva rumbo a un nuevo enero, listos para seguir sorteando y disfrutando juntos la vida (y por qué no, darse un besito para celebrar).

“My Dear Acquaintance” de Peggy Lee (o Regina Spektor si prefieren)

Esta es una de las canciones de Año Nuevo que suenan más melancólicas, pero que tienen una letra linda, además de un mensaje sencillo y directo: sentirse agradecido de poder celebrar un año más junto a la gente que quieres.

No hay más que eso… Y aun que es un significado algo cliché, la verdad es que esta celebración no tiene mayor ciencia que esa. Poder sentarte a comer y festejar junto a tus seres queridos un fin de año más, es algo que desgraciadamente no todos lograr.

Las dos versiones más populares, es decir la Peggy Lee o Regina Spektor, son igualmente buenas.

“New Year” de The Breeders

De nuestra lista de canciones de Año Nuevo, esta es quizá la más introspectiva porque la letra no muy específica en realidad y además, es bastante repetitiva. Pero ese es el encanto minimalista y crudo de Kim Deal y compañía.

Entonces, ¿qué significan estos versos que dicen “soy el Sol, soy el Año Nuevo, soy la lluvia… soy el camino a casa”? Aunque todo eso es muy críptico, parece que el mensaje hace referencia a la transformación, el ciclo de la vida y un renacimiento interior para encontrarnos a nosotros mismos.

La verdad, esa es nuestra interpretación, pero creemos que encaja bastante bien con el concepto de lo que mucha gente busca en Año Nuevo cuando se trata de nuevas posibilidad y o un nuevo comienzo.

Y a ustedes, ¿qué otras canciones de Año Nuevo les gustan? Ahí nos cuentan en las diferentes plataformas de Sopitas.com. Y bueno, no nos queda más que desearles un gran inicio de año y que todo salga increíble. Cenen rico, pásenlo genial y nos vemos en los próximos meses.

¡Feliz Año Nuevo!