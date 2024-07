Lo que necesitas saber: Llegó el refresh musical con los discos y canciones de la semana. Ahora, tenemos nuevo material de Primal Scream, Johnny Marr, A Place to Bury Strangers y más.

Se nos va otra tanda de ocho días y sí: es momento de la recapitulación con los mejores discos y canciones de la semana en Sopitas.com.

Los días recientes estuvieron interesantes con el regreso de Primal Scream, la despedida de Japandroids, nuevas canciones inéditas de Johnny Marr y A Place to Bury Strangers, entre otros lanzamientos.

Las canciones de la semana

Aquí abajito te dejamos la lista de reproducción con las canciones de la semana que más nos gustaron. Sigue leyendo que te contamos qué onda con cada tema y al final, nuestra selección de discos de este finde.

“Love Insurrection” – Primal Scream

Arrancamos las canciones de la semana con un regreso emocionante. Primal Scream viene con un nuevo álbum llamado Come Ahead que estará disponible el 8 de noviembre…

Y la verdad, nos emociona bastante ya que el primer sencillo, “Love Insurrection”, está increíble. Las guitarras funky-soul y la suave voz de Bobby Gillespie son una de esas combinaciones que se te clavan en la mente… Temazo total.

“All Out Attack” – Johnny Marr & The Healers

Fue por allá en 2003 cuando Johnny Marr & The Healers lanzaron el disco Boomslang y como parte de las celebraciones por los más de 20 años de aquel material, tendremos una edición especial que llegará el 20 de septiembre.

¿Lo mejor? El relanzamiento contará con varios tracks inéditos que se grabaron en la sesiones de ese disco, pero que no vieron la luz en el corte final de la lista de canciones.

Y así, llega la canción “All Out Attack”, de alta vibra psicodélica donde Marr habla sobre los arrepentimientos de la vida y cómo todos podemos mejorar.

“Chicago” – Japandroids

Y así como hay regresos de la talla de Primal Scream, también hay despedidas que calan como la de los Japandroids, quienes lanzarán su último disco, Fate & Alcohol, a finales de este año (aunque sin fecha exacta aún).

El dúo canadiense abre esta nueva –y última– etapa con “Chicago”, una canción emotiva, con secuencias de acordes que le dan un rollito ahí medio soñador, que habla sobre querer que los buenos momentos no terminen. Y esto, desde la perspectiva aparente de una pareja.

¿Será la manera en que Japandroids nos dice que por más que no quieran darle fin al proyecto, este debe terminar? Bien se dice que todo lo bueno también tiene su final.

“Disgust” – A Place to Bury Strangers

Luego de una serie de singles y a dos años de su último disco, A Place To Bury Strangers están listos para traernos un nuevo disco. Este se llamará Synthesizer y llegará a nuestras vidas el 4 de octubre próximo.

Y para adelantarlo, la banda entra a las canciones de la semana con “Disgust”, una poderosa, disonante e intensa rola que, según un comunicado, la compuso el vocalista Oliver Ackerman inspirada en otro tema de su anterior banda, Skywave. Noise rock puro y duro.

“Satellite Business 2.0” – Sampha ft Little Simz

El año pasado, Sampha lanzó Lahai, que fue innegablemente uno de los mejores discos del 2023. Aquel disco traía una rola hipnótica llamada “Satellite Business” que en realidad, parecía una especie de interludio (apenas duraba minuto y medio) con vocales.

Ahora, un año después, el reconocido pianista retoma la canción y la convierte en una composición más amplia en tiempo con más elementos, arreglos y otras cosillas que resultan en un track de R&B alternativo con elementos de neo-soul y un beat mucho más contagioso que el la canción original.

Pero lo mejor de esta nueva versión es la inclusión de Little Simz, que nos vuelve a demostrar por qué es una de las artistas de hip-hop más geniales del Reino Unido.

“All In My Head” – The Linda Lindas

The Linda Lindas se hicieron virales en el 2021 luego de que en durante una celebración del Mes de la Herencia Asiático–estadounidense, interpretaran una canción de crítica social llamada “Racist Sexist Boy”.

¿Una banda de preadolescentes cantando con la furia del riot grrrl de los 90? Increíble, pero real. El mensaje caló hondo y Epitaph Records, la discográfica de la leyenda punk Brett Gurewitz de Bad Religion, no tardó en ficharlas.

Luego de tres años, The Linda Lindas ya va por su segundo disco: No Obligation que saldrá el 11 de octubre y del que llegó este tema titulado “All In My Head”, inspirada en la protagonista misteriosa del libro My Year of Rest and Relaxation.

“Solo somos números” – Pájaros Vampiro

Pájaros Vampiro iniciaron como una banda muy punky hace no muchos años. Y a lo largo de sus EP’s y sencillos, se ha notado una evolución donde su sonido crudo ha tomado diferentes elementos, desde el post-punk hasta el rock alternativo.

Veremos que nos tienen preparado para más adelante en este 2024, ya que están por lanzar el disco Se hace así (falta que den la fecha). Y ahora, se unen a las canciones de la semana con “Solo somos números”, producida por Toño Montes de Los Románticos de Zacatecas, quien les ha ayudado a producir su material desde hace ya un buen rato.

“I Am Happy” – Awolnation ft Del the Funky Homosapiens

Qué onda con el montón de influencias musicales en esta canción de Awolnation, eh… “I Am Happy” de pronto suena como a un beat electrónico digno de The Chemical Brothers o Fatboy Slim con el tremendo rap de Del the Funky Homosapiens.

Pero pronto, se convierte en un track de sintetizadores e instrumentos de cuerda que van de la tensión a la calma… Con esto, Aaron Bruno, la mente detrás de Awolnation, continúa el camino rumbo al disco The Phantom Five que sale el 30 de agosto que viene.

“Ty Zhe Ne Znaesh Kto Ya” – Molchat Doma

Porque no todo se trata de post-punk… Molchat Doma está explorando su lado más electrónico posible y parece que su nuevo disco, Belaya Polosa que sale el 6 de septiembre, captura la esencia del EBM de finales de los 80 e inicios de los 90.

La prueba está en la genialmente siniestra “Ty Zhe Ne Znaesh Kto Ya”, que tiene una caja de ritmos y un montón de sintetizadores para bailar en la oscuridad. La rola en sí habla sobre sentirse incomprendido por un ser querido y la culpa que se puede sentir a partir de ello. Está buenísima para tristear y bailar (aunque suene raro, jeje).

“AYAYAY” – Noga Erez ft Dillom

Parece que a Noga Erez le gusta bastante esto de colaborar con artistas latinos. Pero no los artistas latinos masivos del género urbano moderno, sino iconos con amplio recorrido como Jorge Drexler (ella colaboró en su disco Tinta y tiempo), y otros más nuevos como el rapero argentino Dillom.

Justo con este último acaba lanzar la nueva canción “AYAYAY”, influenciada por un beat de moombahton y una letra donde sale a relucir la atracción física con versos descarados y pegajosos. El nuevo disco de Noga, The Vandalist, sale el 20 de septiembre próximo.

“En casa” – Yöels

Julio Gudiño, a quien recordarán por su trabajo en Plastics Revolution y I Can Chase Dragons, le está dando vuelo a su proyecto Yöels. Ya se ha aventado buenas colaboraciones junto a iii’s y Sanje en el panorama de la escena mexicana… pero ya hacía falta escuchar algo suyo en solitario.

Y así llega a las canciones de la semana “En casa”, un sencillo de indie folk con un tema que –siendo honestos– no se toca a menudo: la satisfacción y la calma que conlleva quedarse en casa en lugar de salir a buscar el hedonismo de la noche los fines de semana.

Digo, no está mal salir de fiesta… pero poco se habla del significado del hogar para aquellos que prefieren la tranquilidad sin la presión de salir.

Menciones honoríficas de canciones de la semana

“Kiki, You Complete Me” – Los Bitchos

“Eternal” – Vitesse X

“I’m In Love (Subaru)” – Sports Team

“Lluvia y nieve” – La Zorra Zapata

“Paranoid” – Hippo Campus

“Hey Homie” – Sofi Tukker

“Coast” – Kim Deal

“Down N Out” – FIDLAR

Discos de la semana

‘Bando Stone and The New World’ – Childish Gambino

El último disco de Childish Gambino, Bando Stone and The New World, pone fin a la discografía del alter ego de Donald Glover con una mezcla ecléctica de géneros, con el rap y hip-hop como principales géneros.

A pesar de tener una producción maravillosa, y mostrar que Childish sabe trabajar en los géneros que se propone, es algo extraño no cachar todas las referencias que hace en las rolas, ya que este último disco es el soundtrack de una película del mismo nombre, que aún no tiene fecha de estreno.

El quinto disco de Childish te atrapa con una incursión en muchos géneros, como el bossa nova y hasta funk psicodélico, con una colaboración de Khruangbin. Donald armó un fiestón de colaboradores y trajo a productores como Max Martin y Michael Uzowuru, además de cantar junto a Jorja Smith, Chloe y Amaarae, entre otros. Aquí la reseña del disco.

‘I Love You So F***ing Much’ – Glass Animals

I Love You So F***cking Much es el nuevo disco de Glass Animals, que vuelve a confiar en las melodías vocales pegajosas de Dave Bayley, con mensajes esperanzadores a pesar de pasar por momentos difíciles. La banda de Oxford trae 10 rolitas nuevas que mantienen ritmos acelerados que exploran de nuevo el pop psicodélico con tintes bastantes electrónicos.

Aunque Glass Animals ha tenido rolas inmensas que escuchamos por todos lados, en este disco optan por explorar nuevos sonidos, sin que sea su prioridad colocar un hit con alguna tonada que pueda viralizarse. Destacan “whatthehellishappening?” y “On the Run”. Aquí la reseña del disco.

Menciones honoríficas de los discos de la semana

King of the Mischievous South Vol. 2 – Denzel Curry

All Hell – Los Campesinos!

Across The River Of Stars – Beachwood Sparks

