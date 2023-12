Lo que necesitas saber: Acompáñanos a recapitular el año con algunos de los discos más geniales que escuchamos en el 2023. ¿Cuál fue tu favorito?

Se nos va un año que nos dejó mucha música genial de proyectos en ascenso, bandas ya establecidas y hasta regresos épicos de artistas legendarios. Pues a despedir el año recordando algunos de los discos del 2023 que más nos gustaron… Bendita música que siempre nos acompaña.

No olvides checar nuestros conteos musicales en el Recap 2023 de Sopitas.com. Por aquí te dejamos los conciertos y presentaciones en festivales más destacados que nos tocó ver en México. Y ahora sí, les dejamos nuestro conteo de álbumes rifados de los últimos 12 meses.

Los 25 discos del 2023 que más nos gustaron

Embrace – Roosevelt

Marius Lauber, mejor conocido como Roosevelt, nos entregó su cuarto material discográfico solo para confirmarnos algo que ya sabíamos: es uno de los grandes compositores y productores de la música dance de la época reciente, a pesar de que mantiene un perfil relativamente discreto dentro de la industria musical.

Los sonidos synth-pop disco funky siguen predominando el estilo del alemán. Pero él mismo ha dicho que es el disco donde se ha sentido más libre para componer, en el sentido de que no buscó un concepto o un hilo conductor.

Simplemente se dejó llevar para construir absolutamente todo –tocó cada instrumento en el material– lo que escuchamos. Embrace es un disco divertido y sobre todo, bailable, con canciones que invitan a la fiesta y con las que uno es capaz de conectar si está triste… pero que innegablemente te harán moverte al ritmo.

Mid Air – Romy

Tuvimos que esperar un rato larguísimo para que Romy Madley-Croft lanzara su disco Mid Air… y la espera valió la pena. “Es un álbum sobre celebración, santuario y salvación en la pista de baile”, dijo la también vocalista de The xx sobre su material debut solista, el cual es una especie de homenaje a los clubes queer donde creció y que la abrazaron en una época complicada de la vida.

Musicalmente, es un trabajo genial de dance-pop electro de corte techno con Fred Again y Jamie xx entre sus colaboradores. Pero lo realmente valioso viene con las temáticas que aborda, donde notamos a una Romy tan enamorada como nostálgica, tan feliz de disfrutar la vida como reflexiva sobre las marcas que la vida misma deja. Aquí nuestra entrevista con Romy.

First Two Pages of Frankenstein – The National

¿Cómo afrontas un bloqueo creativo? Eso le sucedió a Matt Berninger y afectó tanto a The National que incluso se pensó que la banda estaría llegando a su fin… Pero no. El vocalista recurrió al conocido libro de Mary Shelley, lo que abrió su panorama e inspiró el título de First Two Pages of Frankenstein.

El disco del 2023 juega con la gama de emociones y lo sombrío que han caracterizado a la banda. Pero el álbum tiene un elemento que se siente irremediablemente motivador debido a las circunstancias en que se creó. Y bueno, tener a Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens y Taylor Swift como invitados, claro que es un plus. Checa la entrevista con Matt Berninger a continuación.

This Is Why – Paramore

Hayley Williams dijo alguna vez que no quería ver a Paramore como una banda de nostalgia, refiriéndose a esa etiqueta pop-punk que los llevó a la cima en los 2000. La banda –con cualquier formación– ha sabido reinventarse. Si After Laughter fue su incursión en el synthpop ochentero, This Is Why, su primer disco en seis años, adoptó un nuevo enfoque.

El álbum se siente como si esa energía emo-punk madurará y se encontrará con la ambición artística del post-punk revival y el indie rock británico. No por nada, citaron a Bloc Party y el maravilloso Silent Alarm como una de sus influencias principales en un disco del 2023 que también nos mostró la cara más crítica y política de Paramore hasta la fecha.

My Soft Machine – Arlo Parks

Con Collapsed In Sunbeams del 2021, Arlo Parks experimentó la evolución de ‘artista emergente’ a ‘artista revelación’, que sí son conceptos distintos aunque no lo parezca. Con My Soft Machine, confirmó por qué es una de las voces más destacadas dentro de la nueva ola de artistas británicos (aunque Arlo se ha mudado a Estados Unidos y empieza a acercarse más a ese mercado).

El disco mantiene la esencia R&B/neo-soul/indie-folk de su debut, pero con un toque sutil de influencias que van desde los Deftones hasta Radiohead y Frank Ocean, e incluso el cine de Pedro Almodóvar como nos lo contó en entrevista. Pero sobre todo, el álbum confirma a Arlo como una mente observadora, capaz de interpretar su entorno y a la gente que la rodea para escribir una canción.

The Record – Boygenius

Si ya como solista Phoebe Bridgers nos tenía encantados, decidió hacer una superbanda con Julien Baker y Lucy Dacus que empezó a hacer mucho ruido previo a su primer disco. Eventualmente nos regalaron The Record y vaya discazo que lograron las estadounidenses.

Las armonías vocales y excelente trabajo en guitarras son correspondidas con letras que ponen a llorar a cualquiera. La sensibilidad de las tres para expresar los problemas actuales y su óptica sobre las relaciones humanas en rolas como “Not Strong Enough”, o “Leonard Cohen”, nos esperanza sobre el futuro de este rock ligero que toca el folk y la americana.

The Land is Inhospitable and So Are We – Mitski

Estamos presenciando la época más productiva creativamente de Mitski, y es que nos ha compartido tres discos en cinco años, cambiando de géneros pero manteniendo su fuerza narrativa y excepcional lírica. En este disco, Mitski se volvió minimalista y dejó descansar los sintetizadores, pero logró sentimientos profundísimos.

Tuvo una presentación acústica en la CDMX previo al lanzamiento de este disco, y quedamos maravillados con su estreno. The Land… es un tributo al género americana y contiene cuerdas que acompañan la voz de Mitski, lo que es sublime en “Heaven”, una rola catártica e intensa. Otras maravillas son “I’m Your Man” y “Bug Like an Angel”, y “The Deal”, un ejercicio narrativo fascinante.

Lahai – Sampha

El fenomenal inglés Sampha esperó seis años para volver a hipnotizarnos con su obsesiva producción que impacta en Lahai, un disco que contrasta la complejidad de sus beats y progresiones con la suave voz del cantante. La dinámica del disco es buenísima, con bangers entre interludios y piezas instrumentales que dan un respiro y nos preparan para lo siguiente.

En un disco que no puede circunscribirse en un género particular, Sampha desafía las combinaciones posibles entre breakbeat, R&B, y hasta grime, con una absoluta elegancia principalmente en teclados y su voz, con armonías sutiles. Esto es notable en rolas como “Spirit 2.0” y “Wave Therapy”, en las que se resume la asombrosa mente creativa de Sampha.

Quaranta – Danny Brown

El sexto disco de estudio de Danny Brown es una maravilla de rap fino y con barras muy trabajadas por una de las figuras más identificables de la escena del rap actual.

En un panorama en el que el rap tiende a combinarse con otros géneros y apelar a una audiencia más pop, Brown se fue a beats y sampleos de la vieja escuela, con letras intensas sobre sufrimiento personal y combatir los demonios propios, siendo una minoría históricamente vulnerada.

Quaranta tiene joyitas como “Ain’t My Concern” y “Y.B.P”, en las que brilla la capacidad vocal de Danny y la excelente selección de música que se orienta hacia el breakbeat, lo-fi y hasta jazz. Las colaboraciones son de primer nivel, con Bruiser Wolf, Kassa Overall y MIKE aportando rimas junto a Brown.

Hiper – Hello Seahorse!

El disco de la banda mexicana marcó un gran momento de este año, y eso que el trío ha sido de los más constantes en cuanto a producción y calidad. Desde “HIPERSENSIBLE”, Hello Seahorse! nos lleva en un álbum que tiene una producción en sintetizadoras magnífica, esto acompañado de beats movidos y la inigualable voz de Denise.

Aún con una base que no puede negar ser bailable, la banda tiene el criterio suficiente para equilibrar rolotas para el dancefloor como “TODO LO QUE HICE” o “PARA SIEMPRE” y temas que funcionan de manera más reflexiva y liberadora, como la conmovedora “MELANCOLÍA”.

Chronicles of a Diamond – Black Pumas

Black Pumas superó la difícil prueba del segundo disco tras un álbum debut espectacular. En Chronicles of a Diamond, el dúo se alejó de los géneros puros y le metió duro a la exploración, lo que nos deja con maravillas de puentes y solos que incorporan muchos instrumentos y el resultado es riquísimo.

Desde la abridora “More Than a Love Song”, el dúo de Erik Burton y Adrián Quesada nos deja escuchar que hay muchos más sonidos a la vez que en algunos de sus temas clásicos. Escuchamos a lo largo del disco secciones orquestadas, además de la incorporación de sintetizadores, lo que funciona muy bien para el dúo. Un discazo fresco y clásico a la vez.

From Nothing to a Little Bit More – The Lathums

Tenemos muchísima esperanza puesta en los de Manchester, herederos de un legado bastante pesado pero del cual han demostrado ser merecedores. Con From Nothing… los Lathums nos confirmaron la importancia que tienen hoy, y no olvidemos que apenas el año antepasado nos dieron otro discazo.

“Struggle”, “Facets” y “Turmoil” son tan solo una muestra de la potencia narrativa que tienen, y sus coros son dignos de que algún día llenen estadios. La ejecución que tienen también es admirable, con remates y solos complejos que te contagian de su energía aún cuando estés escuchando su material de estudio.

Everything Is Alive – Slowdive

Los de Slowdive se guardaron un buen rato, pero con el álbum que lanzaron este año no podemos reprocharles nada. Es inmenso su sonido en este disco, y esta banda de culto del shoegaze domina crear atmósferas en las que podríamos vivir, junto con sus características voces fantasmagóricas que la verdad ya extrañábamos.



Con más presencia de progresiones sintéticas, lo que es algo nuevo y agradable, la banda se lució en rolas como “Andalucia Plays” o “Chained to a Cloud”, en la que contrastan las progresiones limpias de sintetizadores y la violencia de guitarras distorsionadas e intensas, algo que es raro de lograr.

Messy – Olivia Dean

A sus 24 años, Olivia Dean lanzó su primer disco de estudio titulado Messy, el cual se construye a través de 12 canciones que recuperan un sonido que en los últimos años ha ido en auge, aquel que viene del neo-soul y en el cual, las artistas femeninas han destacado por su voz y la letra de sus canciones.

Por lo tanto, su distintivo con este material no radica en la música, porque ahí no genera ninguna novedad ni nada por el estilo. Sino en las letras y la forma en la que la artista británica las interpreta. La madurez que presenta en cada una de sus canciones, es impresionante considerando que Dean tiene 24 años (y aún más impresionante saber que su debut fue hace poco más de cuatro años).

Ahora bien, eso no significa que Messy no sea genial en la música. El disco realiza una serie de callbacks al soul, gospel y Motown que ya conocemos, pero insistimos en que son las letras las que marcan la diferencia y traen este material de estudio a una lista de lo mejor que escuchamos en el año.

Además, tuvimos oportunidad de ver a Olivia Dean en el Corona Capital, y nos sorprendió en todo sentido. Entonces, se proyecta como una de las artistas más destacadas a la que le debemos seguir la pista sí o sí.

Volcano – Jungle

Este 2023, Jungle jugó a la segura con Volcano, su cuarto disco de estudio. ¿Esto está mal? No, al contrario, le entregaron a su audiencia los sonidos bailables que tanto estaban esperando, sobre todo con vistas para tocarlo en vivo (su presentación en el Corona Capital fue de lo mejor en esta edición). Pero también lograron sumar a su audiencia a una nueva cantidad de fans.

El sonido funk de los 70 sigue presente con una tirada aún más comercial de lo que habíamos escuchado antes. De nueva cuenta vuelven a sorprendernos con su trabajo visual.

Todo es igual y genial, pero lo grandioso de Volcano, es que Tom McFarland y Joshua Lloyd-Watson explotaron, en el mejor sentido de la palabra, el talento de Lydia Kitto, quien no sólo presta su voz para las mejores canciones del disco, también tiene créditos en la escritura de las rolas tales como “Back on 74”, la más aclamada de todas.

Memento Mori – Depeche Mode

El primer disco de Depeche Mode ya sin la presencia de Andrew Fletcher es complicado, por decir lo menos, en la forma en la que a través de sus sonidos y las letras, se van despidiendo de un amigo. La cosa es que todas las canciones de Memento Mori ya estaban escritas antes de que se anunciara la muerte de Fletcher en 2022.

Dave Gahan y Martin Gore, en ese caso, y en su primera vez en un estudio como un dúo, se fueron hacia lo industrial y la melancolía, para trazar un recorrido emocional en el que suena oscuro, a veces triste y luego positivo.

El mismo Gore ha dicho que la mejor manera de respetar el trabajo de Fletcher, era seguir adelante en lugar de quedarse en sus casas lamentando su ausencia. Y así se siente este disco: como una despedida, pero también una celebración a la vida de su compañero.

Peek! – Un Perro Andaluz

Siempre es un gusto encontrar bandas, sobre todo mexicanas, cuya propuesta musical sea verdaderamente original e innovadora. Fuera de los géneros o sonidos que más circulan a lo largo de un año, encontrar artistas o grupos que se salgan de ahí y se arriesguen, es difícil, pero cuando los encuentras, no debes dejarlos ir. Y eso es para nosotros Un Perro Andaluz, una banda originaria de Ecatepec.

Este 2023, unperro andaluz sacó su primer disco titulado peek! donde retoman los sonidos caóticos de una ciudad, y las convierten en melodías con letras bastante conceptuales y metafóricas. Pero antes de que piensen que se trata de una banda que quiere hablarle a cierto tipo de público, han de saber que unperro andaluz es tan original, que no hay manera de que le hablen a todos dentro y fuera de las abrumadoras ciudades.

The Ballad of Darren – Blur

Después de ocho años en silencio, Blur regresó por lo alto con The Ballad of Darren, un disco que surgió casi de la nada pero en donde Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree nos muestran su lado más nostálgico y maduro, en donde abrazan su pasado y dejan ver cuál podría ser su futuro.

A través de las 12 rolas que conforman el álbum (el más corto de duración de toda su carrera), el grupo de Colchester nos lleva por un viaje lento y reflexivo donde nos cuentan sus vivencias y visión del mundo a la mitad de sus vidas.

Y definitivamente, la pérdida junto con temas como el aislamiento y la individualidad tanto en lo personal como en lo colectivo, hacen de este un verdadero discazo en el que la banda nos ofrece una experiencia íntima como nunca antes.

Desire, I Want to Turn Into You – Caroline Polachek

A lo largo del año, aparecieron varios álbumes pop que la rompieron en las listas de popularidad. Sin embargo, hubo una artista dentro de este género que a pesar de no tener tantos reflectores en el mainstream, nos entregó uno de los. mejores discos del 2023. Así es, hablamos de Caroline Polachek y su impresionante Desire, I Want to Turn Into You.

En su cuarto álbum de estudio –y el segundo bajo su nombre artístico–, la cantautora y productora estadounidense nos entregó un discazo que es una verdadera montaña musical desquiciada y ecléctica. Para que se den una idea, en este material combina gaitas, coros de niños, guitarra española, trip-hop, dembow, folk celta y mucho más, e incluso colabora con Dido y Grimes.

Con este material, Caroline lleva al pop alternativo a nuevos horizontes que nos parecían completamente inimaginables antes de este trabajo.

Fuse – Everything But The Girl

Durante todo el 2023, tuvimos un montón de regresos en la industria musical, algunos más sorprendentes que otros. Pero de plano uno de los más impactantes fue el de Everything But The Girl, quienes después de 24 largos años de espera, volvieron para presentarnos su impresionante onceavo álbum de estudio: Fuse.

En este disco, el dúo británico conformado por Tracey Thorn y Ben Watt regresó para pulir su sonido clásico, en donde toman la electrónica y temas acústicos como base para armar una combinación alucinante con new wave, downtempo, R&B y synth pop.

Es así como nos entregaron 10 rolas que contrastan entre el baile y la calma, en las cuales nos cuentan historias sobre la fiesta y la noche, el futuro y cómo es que la música es la salvación de este mundo. Y la verdad es que este álbum nos rescató y puso de buenas a mediados del 2023.

SOS – SZA

Realmente, el disco salió en diciembre del 2022. Sin embargo, SOS de SZA brilló completamente en la primera mitad del 2023 para encumbrar a su autora como una de las grandes revelaciones de la música pop de los últimos 10 años.

Si bien el R&B y el hip-hop son los estilos que predominan, hay otros valores que hacen de este un disco poderoso. En un época donde la música es fugaz, SZA decidió echarle a su material más de 20 rolas impresionantes. Para muchos, podría ser un ejercicio complicado aventarse todo el material de una sentada, pero una vez que lo logras, te das cuenta que cada pista vale la pena.

Javelin – Sufjan Stevens

Luego de trabajar en los últimos años en un proyecto junto a Angelo De Augustin, así como en un ballet con Timo Andres y Conor Hanick e incluso revelar que lo diagnosticaron con síndrome de Guillain-Barré, Sufjan Stevens regresó este 2023 con su décimo material discográfico titulado Javelin, y vaya que fue una vuelta triunfal para este musicazo.

Para que se den una idea, el cantautor deja de lado lo que había hecho en sus más recientes trabajos para regresar a sus raíces folk. Es así como Sufjan nos regala una colección de rolas increíblemente íntimas que unen lo universal y lo personal, pues con letras crudas y directas como nos tiene acostumbrados, nos habla sobre la necesidad de ser amado y el miedo a no encontrar ese sentimiento en la vida.

Un regreso espectacular para uno de los mejores artistas de los últimos tiempos.

Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) – Yves Tumor

Definitivamente, este año se estrenaron un montón de discos que nos tomaron por sorpresa. Y de plano uno de ellos fue (agarramos aire) Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds), el quinto material discográfico del impresionante Yves Tumor quien una vez más, se voló la barda.

El músico y productor estadounidense llevó su sonido y talento al siguiente nivel. A lo largo de este disco lleno de energía, el cual tiene momentos tanto difusos como lúcidos donde nos cuenta sobre la vida, la muerte y espiritualidad con su peculiar estilo romántico, reflexivo, franco pero raro, comprimió el post-punk y el dance alternativo con toques de indie pop con hard rock e incluso un poco de heavy metal.

In the End It Always Does – The Japanese House

Las texturas de pop alternativo/indie pop de The Japanese House le han encumbrado como uno de los proyectos más sólidos del estilo, y en este, su segundo disco de estudio, Amber Bain se confirma como una fuerza creativa a la que hay que poner mucha más atención.

No por nada Bon Iver, Matty Healy, MUNA se agregaron a las colaboraciones de este material que no solo brilla por la música… La exploración de la angustia, los temas queer, la sexualidad y los diferentes rostros del amor amplifican un material espectacular, tan emocional que es capaz de rasgarte el corazón como de aliviarlo.

My Back Was A Bridge For You To Cross – Anhoni & The Johnsons

Trece años tuvieron que pasar para el regreso de Anhoni & The Johnsons con un nuevo disco de larga duración. Y en todos los sentidos, se puede palpar la enorme sensibilidad artística que se proyectó para la composición de este disco, uno de los más brillantes en cuanto a discursos y crítica social encontramos en ese 2023.

Ejecución orgánica, brillante, poderosa, emotiva y más. Anhoni no necesita un enorme trabajo de posproducción para resaltar sus capacidades vocales… Aquí nos encontramos con una compilación de canciones imperdibles que tocan temas como el ambientalismo y la agitación social alrededor de los derechos para las personas trans que nos hacen cuestionarnos qué tanto hemos avanzado en ese rubro realmente.

