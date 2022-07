Jorge Drexler nos habla de tocar en Auditorio Nacional, su rola con Noga Erez y 'Tinta y Tiempo'

“La verdad es que muy aliviado. Casi se me olvida lo difícil que fue hacer el disco, escribirlo, encontrar el sonido y grabarlo“, nos dice Jorge Drexler en entrevista con Sopitas.com tras el lanzamiento en abril de Tinta y Tiempo, el álbum con el que celebra 30 años de carrera en este 2022.

El compositor uruguayo anda de gira y además, tiene preparado su paso por México de cara el 2023, cuando llegue al Auditorio Nacional con show que seguro lo entusiasma tanto a él como a sus seguidores.

Nos sentamos por acá a platicar con Jorge sobre este nuevo disco, sus colaboraciones con artistas de la talla de C. Tangana, Rubén Blades y Noga Erez, su próximo concierto en el “coloso de Reforma” y más.

Un ‘disco pandémico’ lleno de matices para Jorge Drexler

“Después de haber hecho las primeras fases de la gira, de haber tenido contacto con el público y comprobar que no solo todo sigue ahí, sino que la conexión ha crecido en este tiempo…” dice Jorge Drexler cuando habla sobre las sensaciones de regresar al ruedo, tocar y componer.

El sudamericano, como les decíamos, está de estreno en este año con Tinta y Tiempo, que el mismo define como “un disco de pandemia, aunque no hable directamente de eso”. Pero más allá de esa idea, es un material lleno de diferentes matices, introspectivo, emotivo, reflexivo… todo eso que ha marcado la carrera de Drexler desde el primer momento.

Dice el uruguayo que él, a través del complicado momento pandémico, se abrió paso para trabajar una entrega en la que habla sobre “la celebración del contacto, porque es un disco que habla de cosas que dábamos por sentadas pero que resultaron ser más frágiles de lo que pensamos…”. Y continúa:

“Hay mucha presencia de la familia porque están mis hijos, hay una canción dedicada a mi madre, otras para mi esposa… Hay mucha reflexión sobre el acto de escribir canciones y renacer… Volver a conectar con estas cosas tiene mucho sobre el renacimiento y resurgir, ver si sigue estando ahí donde lo dejamos”. Jorge Drexler sobre el disco ‘Tinta y Tiempo’

El “Amor al arte” y la idea sobre el materialismo en la música

En Tinta y Tiempo, hay una canción llamada “Amor al arte” que es una genial reflexión sobre lo que significa imprimirle pasión a las cosas; darles su justo valor. Y para algunos, seguro despertara el debate histórico sobre lo que el arte de hacer música significa.

En ese sentido, para Jorge Drexler no hay una diferencia sustancial entre el arte de nicho (por llamarle de alguna manera) y las expresiones artísticas de la cultura popular mainstream. Así lo explica:

“No ha habido ninguna época en que no haya un enfrentamiento entre el ‘arte comercial’ y el ‘arte desinteresado’. Para mí hay un error de perspectiva y eso ha estado siempre. Hay que tener claro que la barrera entre esos dos mundos no es clara ni es tajante y está bien que no lo sea. Somos entidades con necesidades materiales… pensar que solo somos entidades espirituales que solo buscan la trascendencia, me parece que mentirnos a nosotros mismos”. Jorge Drexler

Y aplica de nueva cuenta sobre esta canción. Jorge enfatiza en que sea el trabajo que sea, musical o no musical, artístico o no, o sea en cualquier amo de la vida, es importante dedicarse a algo con amor por lo que hacemos. “Si no lo haces amando a lo que te dedicas, te lo pierdes tú y la persona que tienes en frente. No hay nada más triste que interactuar con alguien que no ama su trabajo. Amar el trabajo de uno mismo es un privilegio muy raro”, menciona.

Resulta también interesante su visión sobre el sentido de lo que es y no materialista en la vida y en el arte:

“Lo que pasa a veces es que vivimos en una sociedad de consumo en la que vas a elegir una botella de vino y si es barata, desconfías de su calidad. Estamos acostumbrados a pensar que el precio y el valor van en relación. En algunas cosas sí, pero la barrera es difícil de especificar”. Jorge Drexler

Una colaboración genial con Noga Erez

Noga Erez, para quienes no la conozcan, es una cantante israelí que de a poco se viene ganando un lugar en la escena musical mundial (AQUÍ les hablamos sobre ella y su carrera). Aún no llega a los terrenos del mainstream masivo, lo que resulta raro ya que es una prodigiosa artista que le sabe dar bien al rap y al pop de corte más experimental.

Pero a pesar de ello, Noga ya tiene un nicho importante de fans alrededor del planeta, en unos lugares más que en otros. Y en lo que respecta a América Latina, Jorge Drexler es una de las figuras que le dan el reconocimiento que merece al grado de que le propuso una colaboración para Tinta y Tiempo. ¿Cómo se dio? El compositor nos lo cuenta:

“Noga en ninguna escena todavía ha despegado. Lo que pasa es que es un pedazo de artista que cualquiera que la ve, se da cuenta de lo que es. Yo estaba en plena pandemia y alguien me envió un video con una canción de ella llamada ‘Views’ en la versión en vivo. El nivel de letras, de musicalidad, de interpretación, de cuidado de la imagen… me quedé boquiabierto. Es una de las artistas más interesantes que he visto últimamente. “”Entonces, como todavía se mueve en una dimensión humana y cotidiana, le escribí por Instagram y le dije: ‘hola, me encanta lo que haces’. Instagram en ese sentido sí que es muy jerárquico y se ve que ella vio que le llegó una notificación de alguien que tenía muchos seguidores. Ella me respondió, creo que escuchó algo mío y me dijo: ‘igual, me encanta lo que haces y qué bueno que me hayas escrito. Let’s collab…’.

La rola en la que trabajaron juntos se llama “Oh, Algoritmo”, que es una pieza que cuestiona en cierto grado qué tanta libertad realmente se nos da en el libre albedrío, sobre todo en una era donde la tecnología y las tendencias de las redes pueden dictar el gusto de la gente.

La canción se hizo vía Zoom y según cuenta Jorge Drexler, todo partió de unos versos que él ya tenía basados en los libros Sapiens y Homo Deus del escritor israelí Yuval Harari. A grandes rasgos, como dijimos, se habla sobre el libre albedrío, pero a través del concepto del algoritmo como una entidad abstracta.

“La palabra ‘algoritmo’ genera mucho rechazo, porque todos somos muy hipócritas en eso. Todos usamos el algoritmo y todos nos comunicamos a través de este. Pero nos da mucho miedo porque cuestiona nuestra humanidad. Entonces, yo le mandé a Noga esos versos y ella me respondió con 16 compases increíbles de rap… ‘La conciencia es libre, pero no el albedrío’. Me pareció tan genial la melodía, esos elementos de rima del mundo urbano que son los que usa C. Tangana también en ‘Tocarte’… Es una canción sobre el miedo a la libertad”. Jorge Drexler

La llegada al Auditorio Nacional

Jorge Drexler anda de gira y claro que tiene pensado pasar por México. La cita está pactada para el 16 de febrero del 2023 en el Auditorio Nacional de la CDMX. Y eso, le trae un curioso recuerdo que le da una idea de la magnitud de este show: “Lo que implica la fantasía de una persona que tocando en el Lunario, me tocó colarme en una prueba de sonido para ver a Juan Gabriel o a Sabina y decir: ‘qué increíble debe ser tocar aquí. Qué pena que uno no vaya nunca poder hacerlo'”, rememora el uruguayo.

Lo que pensaba imposible en algún momento de su carrera, está a unos meses de suceder. Y no oculta la emoción que esto le provoca. “Te das cuenta que la intimidad no es cuestión de tamaño”, dice el cantante cuando reflexiona sobre el tamaño del recinto. Pero la expectativa es grande, excitante ya desde este preciso instante como él mismo lo indica:

“Yo creo que el Auditorio es un sueño de todos nosotros porque tiene un clima de teatro y es la máxima expresividad del teatro, pero en dimensiones del Palacio de los Deportes. Es un lugar mágico, un prodigio arquitectónico y es un sueño para todo mi equipo. Ya hay una parte de mi cerebro que está pensando en la prueba de sonido, en cómo va a ser plantarse ahí y decir: ‘buenas noches, México’. Y también, es una manera de celebrar los 30 años de carrera con el país, porque yo estaba haciendo la boda de que será como nuestra boda con la Ciudad de México”.