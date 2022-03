Carol Kaye, la mujer detrás de algunas de las rolas más famosas de la historia

En la historia de la música popular, hay personas que sin duda marcaron época y forjaron todo lo que escuchamos en la actualidad. Hablando específicamente del rock, si pensamos en los precursores de este género, probablemente se nos vengan a la mente un montón de músicos legendarios como Chuck Berry o Little Richard. Pero en las sombras, están un montón de hombres y mujeres que sin hacer ruido, y probablemente sin conocerlos, influenciaron a las nuevas generaciones, como Carol Caye.

Probablemente no les suene su nombre, pero estamos seguros que la han escuchado al menos una vez en su vida. Esta mujer es una de las bajistas y guitarristas de sesión más importantes de la música popular, y sus trabajo suena en grabaciones de grandes artistas como Elvis Presley, The Doors, The Beach Boys, Ike & Tina Turner, Simon and Garfunkel, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Barbra Streisand, Ritchie Valens, Sonny & Cher y hasta Ray Charles. Hoy les platicaremos sobre esta talentosa artista.

Carol Caye es una de las músicas de sesión más importantes de la historia

Carol Caye nació el 24 de marzo de 1935 en la ciudad de Everett, Washington, en Estados Unidos. Desde temprana edad se interesó por la música, gracias a que sus padres eran músicos profesionales. Sin embargo, no todo fue maravilloso para su familia, ya que debido a su condición económica, ella tuvo que trabajar después de la escuela limpiando departamentos y cuidando niños. Pero las cosas cambiaron cuando una persona le vendió un steel guitar, a partir de ese momento aprendió a leer y escribir partituras.

Su carrera inició tomando clases durante tres meses con Horace Hatchett, que fue el profesor del legendario intérprete de jazz, Howard Roberts. Debido a sus enormes habilidades, contrató a Carol para que la ayudara a enseñar a pequeños que querían a prender a tocar instrumentos como la guitarra y el bajo. Luego de que se hiciera conocida dentro de la escena musical de su ciudad, la invitaron a salir de gira con una big band y a los 20 años ya andaba mostrando su talento en todo el país.

Ella tocó la guitarra en “La Bamba” de Ritchie Valens

En 1956 Carol Caye comenzó a tocar jazz y bebop en clubes nocturnos de afroamericanos en Los Ángeles. Además tenía otro trabajo por el día. Un año después le ofrecieron trabajar en la grabación de un disco de Sam Cooke y otro de Ritchie Valens (que como dato curioso, ella tocó la guitarra acústica rítmica en “La Bamba” y el bajo en “Donna”). Y aceptó de inmediato, pues pagaban muy bien, ya que le pegaban más en las tres horas de grabación de un disco que lo que ganaba en su trabajo normal semana. Para seguir tocando en sesiones de estudio tuvo que dejar de tocar jazz en los clubes para clavarse en el rock y el pop, sin saber que este sería el paso más importante de su trayectoria.

Para 1963, Capitol Records contactó a Carol para una sesión donde el bajista nomás no daba una. Kaye se colgó el Fender Precision Bass, impresionó a todos por la facilidad que tenía para comprender las canciones y agregarle su sello, y desde ese momento se convirtió en una de las bajistas de sesión más solicitadas de la música estadounidense. Sin embargo, además de grabar discos para un montón de artistas, también compuso bandas sonoras para televisión, cine y jingles publicitarios.

Luego de elegir el bajo eléctrico como su instrumento predilecto (ya que no quería cargar con la guitarra por todos los estudios que pisaba a la semana), Carol Kaye se ganó un lugar como una música que le daba al clavo y aportaba grandes líneas a las canciones, que curiosamente, casi siempre colaboraba en hits que pasaban semanas en las listas de popularidad. Es por eso que tras conocer su trabajo, Brian Wilson logró agendarla para varias sesiones en las que quería que tocara en las rolas que estaban componiendo

Carol le dio otro tono a las canciones de The Beach Boys

En 1965, Carol tocó para The Beach Boys en “California Girls” y quedaron encantados con su sonido. Sin embargo, el verdadero estilo de Kaye se puede escuchar en un tema icónico de la banda californiana, ni más ni menos que “Good Vibrations”, donde aportó una línea de bajo melódica y llamativa que hasta la fecha sigue estando dentro de las mejores de la historia. Pero la colaboración de esta grandiosa mujer y el grupo no paró ahí, porque también aportó su genialidad a un disco emblemático de la década: Pet Sounds.

En este legendario material discográfico, Carol Kaye entregó bajeos asombrosos y guitarras hipnóticas en grandes temas como “Wouldn’t It Be Nice”, “God Only Knows”, “Don’t Talk (Put Your Head on My Shoulder)”, “Caroline, No” y la rola que le da nombre al álbum. Se dice que luego de trabajar tres meses con ella, el propio Brian Wilson –quien era el encargo del bajo en la agrupación– reconoció que era la mejor bajista del mundo, y la verdad es que estamos completamente de acuerdo.

Su colaboración con Phil Spector y Ike & Tina Turner

Durante la época en que colaboró con The Beach Boys, Carol formó parte de The Wrecking Crew, un grupo de músicos de estudio que tocaba de forma anónima (ya que no aparecían en los créditos de los discos) y trabajaron con grupos y artistas más exitoso de los 60. En una una sesión de jazz en una prisión del sur de California, Kaye tocó y ahí se encontraba Phil Spector, quien se le acercó y le preguntó si le gustaría participar en un disco. Ella aceptó y empezó a tocar la guitarra eléctrica y el bajo en canciones como “You Lost Your Lovin’ Feelin'”.

Phil era un joven productor brillante y se había hecho rico a temprana edad, pero también era un perfeccionista. Carol Kaye recordó que una vez les hizo tocar 33 tomas de una melodía durante tres horas, cuando con otros artistas en ese mismo tiempo grababa medio álbum. Sin embargo, no todo fue tan malo, pues de esta colaboración surgió “River Deep – Mountain High”, un clásico de Ike & Tina Turner que contó con la producción de Spector y que la rompió en todo el mundo.

La lista de artistas para los que trabajó es espectacular

A la par, Carol Kaye también fue una de los nueve bajistas que tocaron para Motown entre 1963 hasta 1969, sonando en canciones de los primeros años de Stevie Wonder. Podríamos detenernos en cada una de las grabaciones de esta enorme música, pero para que chequen su importancia dentro de la industria musical y su enorme participación en éxitos la década de los 60, acá enumeraremos a los artistas para los que compuso grandes líneas de bajo y guitarra:

The Doors (ella toca la línea de bajo de “Light My Fire”, pero nunca habla de ello porque no le parecía la actitud y el consumo de drogas de la banda)

Ray Charles

Simon and Garfunkel

Frank Zappa

Nancy Sinatra (su bajo se puede escuchar en el hitazo “These Boots Are Made for Walkin'” y en “Something Stupid” junto a su padre, Frank Sinatra)

Joe Cocker

The Monkees (participó en las sesiones de grabación en el cover que la banda armó a “I’m A Believer” de Neil Diamond)

Sonny and Cher (la contrataron para tocar una sola nota en el bajo, pero creó un montón de acordes para el sencillo de la pareja: “The Beat Goes On”)

Barbra Streisand

Elvis Presley (Carol tocó en “A Little Less Conversation”, aunque también se dice que fue la bajista en “Suspicious Minds”, pero no se ha confirmado ese dato)

Tony Bennett

Quincy Jones

Imagínense qué tan cañona estaba Carol, que durante algunos años se dice que por todas las sesiones de grabación en las que colaboraba, llegó a ganar más que el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, al no estar reconocida en los créditos, no podría recibir las regalías de muchos de sus trabajos. Como ya mencionábamos antes, también compuso las bandas sonoras para el cine y televisión, y estas son solo algunas de las producciones donde suena la música que ella creó.

Mission: Impossible

The Love Boat

La hora de Bill Cosby

Hawaii Five-O

El Padrino

The Addams Family ,

, The Brady Bunch

Wonder Woman

Run for Your Life

Duel

Su trabajo como maestra y el legado que deja en la música

Durante los 70, Kaye solamente tocó en unas cuantas rolas para dedicarle tiempo a su familia, pero fue justo en esa época cuando decidió retomar formalmente la docencia, enseñando a las nuevas generaciones de músicos. A lo largo de 15 años escribió en la revista Bassics Magazine y también para otras publicaciones como Mix Magazine y Downbeat. También impartió clases en el Henry Mancini Institute de la UCLA y en otras universidades, donde llevó a cabo más de 500 masterclasses.

En 2006 y después de un buen rato fuera de los estudios, regresó para tocar en Fast Man Raider Man, el onceavo material discográfico en solitario del vocalista de Pixies, Black Francis. Sin embargo, prefirió alejarse por completo de las sesiones para crear cursos que ayudaran a la juventud. Adaptándose a las nuevas tecnologías, en el sitio web de Carol pueden encontrar un montón de consejos para músicos principiantes e incluso desde 2015 da clases a través de Skype.

Si algo queda muy claro con este breve repaso es que la carrera de Carol Kaye es enorme y para ser honestos, debería tener más reconocimiento por todos los años que pasó colaborando con un montón de músicos y aportándole otro tipo de sonido a sus canciones. Esta mujer no solo tomó el bajo eléctrico y creó grandes melodías que inconscientemente hemos escuchado desde que tenemos uso de razón, también hizo que el mundo se diera cuenta que este instrumento podía tener un mayor protagonismo, más allá de ser simple acompañamiento.