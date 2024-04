Lo que necesitas saber: Coachella y Fortnite vuelven a unir fuerzas y nos traerán una nueva colaboración skins, objetos especiales, escenarios renovados y más.

Y porque la experiencia no solo se vive en el desierto del Valle… Coachella 2024, llegará a Fortnite para que los gamers también disfruten uno de los fines de semana más esperados de la música.

El videojuego de Epic Games se vuelve a asociar con el festival para llevar la vibra de este último a su plataforma. Y vaya que le están apostando con las skins, escenarios y complementos diferentes a los que podremos tener acceso a partir desde este mismo momento.

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter

Coachella 2024 en Fortnite: Skins y cosméticos para la ocasión

En la parte de los cosméticos, la cosa se va a poner buena. A partir del 11 de abril, los jugadores podrán conseguir los atuendos conocidos como Horizonte y Cosma, inspirados en la emblemática instalación que muchos ubican como ‘Coachella Astronaut’ (diseñada originalmente por la compañía Poetic Kinetics).

Para complementarlos, los usuarios también podrán adquirir una serie de objetos especiales. Uno de ellos es el pico Pulso de Coachella, así como la mochila retro de Mariposa Estelar y el papel Sintetizador suave. Aquí échenles un vistazo.

Así lucen los trajes de Horizonte y Cosma. Foto: Fortnite.

Como J Balvin también reaparecerá en Coachella 2024, Fornite preparó un atuendo especial y un paquete de accesorios. La skin se conoce como Esqueleto ardiente e incluye un accesorio de mochila; ambas se pueden adquirir por separado.

Pero en el caso de quieras armar el paquete completo de J Balvin, se te otorgará un jam track de la rola “Mi gente”. Y bueno, ya que hablamos de los jam tracks…

Skin especial de J Balvin. Foto: Fortnite.

El Jam Stage de Fortnite tendrá una actualización especial

Fortnite se ha diversificado más allá del formato battle royale del que es pionero. Y en ese sentido, muchos reconocerán la opción de Fornite Festival, creada por Harmonix (los creadores de Guitar Hero) para Epic Games. Dentro de esta modalidad encontramos el Mainstage, basado en juegos de alcance de notas.

Pero para esta colaboración de Coachella 2024 en Fortnite, la actualización recae en la modalidad del Jam Stage. Primero, porque el escenario se ha diseñado de modo que visualizaremos las icónicas rueda de la fortuna y la Torre Spectra que se ha convertido en todo un símbolo del festival.

Vistazo del Jam Stage de la colaboración Coachella 2024 x Fortnite. Foto: Epic Games.

Como sabrán, la plataforma del Jam Stage de Fortnite Festival permite a varios jugadores utilizar los llamados ‘jam tracks’ (pistas de improvisación) para crear canciones únicas a partir de canciones de diversos artistas. Y como la ocasión es especial, Epic Games incluirá en su lista de jam tracks algunas canciones de los artistas que estarán en Coachella 2024. Aquí la lista:

– “Song 2” de Blur

– “I Wanna Get Better” de Bleachers

– “Pain The Town Red” de Doja Cat

– “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma

– “The Way Life Goes” de Lil Uzi Vert y Oh Wonder

– “Boys a Liar Part II” de Pinkpanthress y Ice Spice

– “What I Got” de Sublime

– “Makedamnsure” de Taking Back Sunday

Recuerda que tienes que dirigirte a la rotación destacada de la Locker Tab del Mainstage en el menú de Fortnite Festival. Ahí, encontrarán la opción de ‘Jam Tracks’ para adquirir cualquiera de las canciones mencionadas en la lista de arriba.

Lista de Jam Trackspara la colaboración. Foto: Fortnite.

Gestos e instrumentos destacados para la colaboración de Coachella 2024 en Fortnite

Como los ‘bailecitos’ no podían faltar, el junte de Coachella 2024 en Fortnite incluirá un par de movimientos especiales inspirados en algunas de las artistas del festival. La tienda del videojuego te permitirá comprar el gesto ‘Rebelde’, el cual cuenta con la canción “Paint The Town Red” de Doja Cat.

Otro de los gestos es el de ‘Surf Sónico’ que vendrá con la canción “Feather” de Sabrina Carpenter. Aquí un par de fotos de cómo aparecen estos gestos especiales.

Gesto especial inspirado en Doja Cat. Foto: Fortnite.

Gesto especial inspirado en Sabrina Carpenter. Foto: Fortnite.

También podrás adquirir en la tienda de Fortnite un par de instrumentos musicales especiales para tu personaje: La guitarra Destello de espejismos y el teclado Keytar. Tantos estos últimos como los gestos especiales estarán disponibles desde el 11 hasta el 20 de abril.

instrumentos especiales que podrás adquirir en la tienda de Fortnite. Foto: Fortnite.

La isla Coachella y la Sahara Island con Grimes

La cosa no termina con lo de Coachella 2024 en Fortnite. La plataforma reveló en su sitio web que tendrá un par de islas especiales. Por supuesto, la Isla Coachella con los diferentes que nos dará un montón de minijuegos muy interesantes…

Pero resulta más llamativa esta nueva isla en la que se recreara el escenario Sahara Tent, que además de minijuegos, vendrá equipada con música y elementos visuales de Grimes. De lujo, ¿no lo creen?Recuerden que habrá Coachella 2024 se realizará los próximos fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril. Acá les contamos sobre cómo será la transmisión de YouTube este año.

YouTube volverá a ser partner de Coachella para la transmisión en vivo. Foto: captura de pantalla.

