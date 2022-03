¡Por favor! Coldplay podría interpretar canciones de Juan Gabriel en sus conciertos de CDMX

De verdad pinta para ser épico… Coldplay continúa con su gira ‘Music of the Spheres’ en México, y como ya les contamos parece que la banda conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, se esfuerza para que cada concierto se vuelva más épico que el anterior.

Ya sea por el fan que subieron al escenario para tocar “Gravity”, porque agregan canciones que no han tocado en años –como es el caso de “Speed of Sound”– o por los tributos que Chris Martin y compañía han rendido al fallecido Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, en los últimos días Coldplay ha estado en las tendencias de internet gracias a sus shows.

Coldplay ha interpretado varios covers durante el inicio de su gira mundial

Sin embargo, si algo ha llamado la atención es que la banda británica ha decidido tocar una canción representativa del lugar que visitan. Ya ocurrió con “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra, en Costa Rica; con ‘el corrido de Monterrey’, en la tierra de la carnita asada; y recientemente con “Rayando el Sol”, en Guadalajara y hasta a dueto con el mismo Fher de Maná.

Gracias a eso nos ha surgido la siguiente duda: ¿qué canciones o qué artista escogerá Coldplay para las cuatro fecha programadas en CDMX? Pues parece que Chris Martin ha resulto la incógnita, ya que en una reciente entrevista indicó que en sus shows en la capital, el cuarteto inglés podría interpretar rolas del fallecido ‘Divo de Juárez’, Juan Gabriel.

Y en CDMX podrían interpretar algunas canciones de Juan Gabriel

En una charla que Chris Martin y Jon Buckland tuvieron con la periodista Yuriria Sierra, el vocalista de la banda dijo que le gustaría cantar alguna canción de Juan Gabriel durante su paso por la CDMX. Aunque claro, al parecer eso no será durante los cuatro shows que Coldplay dará en la ciudad, ya que a Chris le da un poco de nervio eso de cantar en otro idioma.

“Lo intentaremos. Estoy muy nervioso para cantar en español, así que tengo que practicar tanto, tanto, para cantar una canción”, dijo el buen Chris en dicha entrevista cuyo fragmento fue retomado por una página de fans (y el cual les dejaremos a continuación)

Chris Martin dice que van a tocar una canción nacional en México aunque no sea en todas las fechas. 🎥: https://t.co/mCiW97XuIj pic.twitter.com/D59a58YPfP — más+ Coldplay (@mascoldplay) March 29, 2022

¿Qué canción del ‘Divo de Juárez’ se escucharía increíble en voz de Chris Martin? Los leemos 👀