Lo que necesitas saber: La banda escocesa está lista para su regreso a la CDMX con un headline show imperdible para finales de este año.

Se va a armar la descarga de adrenalina con una de las bandas más poderosas a la hora de tocar en vivo… Sí, tendremos un concierto de The Hives en México para el próximo mes de octubre.

Este va a ser un headline show de esos imperdibles que ahora, verá llegar a Pelle Almqvist y compañía al Palacio de los Deportes en la CDMX. ¿Emocionados o qué onda?

The Hives regresará a México a un año de su show en el Corona Capital 2023. Foto: Getty.

Se viene concierto de The Hives en México; aquí fechas, preventa y precios

Que no se les vaya el dato: este nuevo show de The Hives en el llamado Domo de Cobre se llevará a cabo el próximo 8 de octubre, justo un par de días antes de que en el mismo recinto toquen The National y The War On Drugs. Vaya combo de conciertos para esos días, ¿no?

Por ahora, no se han revelado los precios del concierto, pero acá les traeremos la actualización en cuanto se den a conocer. Atentos también porque la preventa comenzará este 7 de marzo, con la venta general abriéndose al día siguiente.

The Hives tocará en el Palacio de los Deportes. Foto: OCESA.

La banda viene a un año de su más reciente disco y un show para el recuerdo

El concierto de The Hives en México se anuncia a pocos meses de que estuvieran acá en la CDMX. Recordemos que el grupo formó parte de Corona Capital 2023 en noviembre pasado, presentándose en el escenario principal.

La verdad es que ese fue uno de los shows más vibrantes y frenéticos del festival (hasta los agregamos a nuestra lista de mejores actos del evento), con Pelle demostrando lo que significa ser un frontman en toda la extensión de la palabra.

La banda vino en aquel momento con su nuevo disco The Dead of Randy Fitzsimmons (aquí la reseña del disco). Y si en un festival, que es un show un poco más corto en cuestión de tiempo, armaron una fiesta tan poderosa… ahora imagínense lo que entregarán en el escenario con un show para ellos solitos.

¿Ya listos para el show o qué onda? Por aquí les dejamos la entrevista que tuvimos hace poco con el vocalista de The Hives sobre ese material y sobre la relación tan especial que tiene con México.

