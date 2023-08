Lo que necesitas saber: Uno de los regresos más esperados es el de The Hives, quienes volvieron con nuevo disco. Y nosotros platicamos largo y tendido con el vocalista de la banda sueca.

Por más que digan que el rock está muerto, hay bandas en la actualidad que nos demuestran que esto no es cierto. Sin embargo, también tenemos otras con una gran trayectoria que se niegan a que los guitarrazos y su esencia desaparezcan. Y sin duda, en esa lista tenemos a The Hives, quienes se mantienen fieles a su estilo a pesar de los cambios en la industria musical.

En 2012, la banda sueca estrenó su quinto material discográfico, Lex Hives. Desde entonces, se mantuvieron dando presentaciones por todo el mundo y sacando uno que otro sencillo con el paso del tiempo, los cuales nos daban esperanzas de que lanzaran un nuevo disco. Pero los años se iban y nomás no anunciaban nada oficial.

The Hives Foto: Ebru Yildiz.

The Hives están de vuelta con su primer disco en 11 años

Sin embargo, eso cambió este 2023. Después de 11 largos años de espera, The Hives anunció con bombo y platillo que regresarían por la puerta grande para lanzar un nuevo álbum de estudio, el cual lleva por título The Death of Randy Fitzsimmons y del que nos dieron varios adelantos, con rolas como “Bogus Operandi”, “Countdown to Shutdown”, “Rigor Mortis Radio”, “Trapdoor Solution” y “The Bomb”.

Finalmente, el 11 de agosto de 2023 y luego de muchísimo tiempo aguantando, la banda estrenó su sexto material discográfico, donde además de mantener su esencia distorsionada y rebelde, también se dan el tiempo de evolucionar su sonido e incluso se atrevieron a explorar con otro tipo de géneros y ritmos a los que no nos tienen acostumbrados.

The Hives volvieron con un nuevo disco/Foto: Bisse Bengtsson

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de The Death of Randy Fitzsimmons y directamente desde el Reino Unido, tuvimos chance de platicar un rato con el vocalista de The Hives, el mismísimo Pelle Almqvist, quien nos contó los detalles de este disco, sobre el futuro de la agrupación y mucho más.

El camino hacia un disco que no llegaba

Como ya lo mencionábamos antes, pasó más de una década para que The Hives volviera con un nuevo material discográfico. Sin embargo, a pesar de que nos daban una que otra señal de vida y no desaparecieron como tal, el camino hacia este disco –en palabras del frontman– fue complicado porque desapareció la persona detrás del éxito de la banda: Randy Fitzsimmons.

“Queríamos hacer un álbum durante mucho tiempo, pero no teníamos las canciones. No podíamos hacer nada porque nos faltaba Randy Fitzsimmons y sus espectaculares canciones. Desapareció después de la gira de ‘Lex Hives’ y luego tomó mucho tiempo para que hubiera alguna señal de vida de él. Y el signo de vida era lamentablemente un signo de muerte, un obituario”. “Pero ese obituario nos llevó a una búsqueda donde luego encontramos las canciones para el álbum. Por eso existe el disco, por eso también el álbum se llama ‘The Death of Randy Fitzsimmons’. Entonces no sabemos si hay una continuación, pero por ahora, hay un álbum. Así que vamos a rockear”.

Y a todo esto, ¿algún día conoceremos la identidad de Randy Fitzsimmons?

Sin duda, uno de los más grandes misterios de The Hives es precisamente la identidad de Randy Fitzsimmons. Desde sus inicios, aparece ese nombre en los créditos de casi todos sus discos y en otras entrevistas han dicho que este personaje es el responsable de armar la banda y su éxito. Ahora, con este nuevo disco, los suecos lo están matando y al parecer, jamás revelarán de quién se trata.

“No, no estamos revelando su identidad ni nada. Sólo decimos que creemos que ya no vive. Pero suena a que podría seguir vivo… No lo sé, no me cuesta creerlo. Creo que todavía está por ahí en alguna parte, tramando su próximo movimiento”.

Pelle Almqvist tocando con The Hives en el Corona Capital Guadalajara 2022/Foto: Stephania Carmona

La reacción de público a las nuevas rolas de The Hives

Por supuesto que a la hora de ver a The Hives en vivo y a todo color, siempre queremos escuchar los clásicos y hitazos que la banda ha cosechado a lo largo de los años. Sin embargo, ha sido increíble la respuesta del público a las nuevas rolas, y no dudamos que sea cuestión de tiempo para que las canciones de The Death of Randy Fitzsimmons se conviertan en himnos.

“La reacción en vivo es lo que más veo, y eso ha sido genial todo el tiempo. Pero también la reacción de los fans, la reacción al video ha sido increíble. Y fue número uno en alguna lista de radio y en Estados Unidos y esas cosas. Así que diría que la reacción ha sido genial. Supongo que no sé si es porque hemos esperado tanto o porque a la gente le gusta la canción, pero sin duda ha habido una necesidad de The Hives que no hemos satisfecho durante mucho tiempo”.

Pelle Almqvist nos cuenta lo necesario para que las nuevas generaciones sigan rockeando

Hemos escuchado hasta el cansancio que el rock está prácticamente muerto. Y sin duda, debemos aceptar que no es el género más popular en la actualidad. Sin embargo, de eso a que de plano ande enterrado, es algo que está muy lejos de pasar. Y el propio vocalista de The Hives nos cuenta qué cree que necesitan los nuevos artistas para seguir rockeando y descubran si ese es su camino.

“Bueno, no pienso que debas pensar mucho en ello, como intentar una carrera en el rock o algo así. Creo que deberías tocar rock si te gusta y si sientes que tienes que hacerlo. No creo que debas elegirlo como una carrera inteligente, es mejor que seas abogado o algo así. Pero en cuanto a las propinas, creo que sólo tienes que tocar en todos los sitios que puedas, todo lo que puedas. Y así es como aprendes y así es como te vuelves bueno”. “Así que aprovecha todos los conciertos que tengas y busca algunos por tu cuenta. Sólo rock and roll. Sí, toca todo el maldito tiempo. Y también, ya sabes, ensaya todo lo que puedas. Toca música todo el tiempo y lo descubrirás. Descubrirás lo que te gusta y lo que no. Y eso es lo más importante, saber lo que te gusta…”.

El frontman de The Hives nos contó qué Foto: Captura de YouTube

La relación de amor entre The Hives y México

Para nadie es un secreto que existe una conexión única entre The Hives y los miles de fans que tienen en México. Cada vez que se presentan en nuestro país, los suecos y su público reafirman ese enorme cariño mutuo. Y al menos para Pelle Almqvist, tocar de este lado del charco es algo que los llena y les recarga la pila para seguir con la banda.

“Me parece increíble y me encanta la relación que tenemos con nuestros fans mexicanos desde hace unos años. Ha sido increíble, es uno de mis lugares favoritos para tocar. Y me encanta también porque, ya sabes, hemos estado de gira por Europa toda nuestra vida, así que ya sabemos cómo es todo para allá. Pero México todavía es nuevo para nosotros, nos encanta la comida mexicana y siempre nos gustó el país incluso antes de visitarlo”. “Es genial tener esa conexión con los fans mexicanos… se siente genial. Quiero decir, no sé cuántos años tiene de eso, pero es una especie de reciente historia de amor para nosotros. Siempre hemos dando conciertos fantásticos frente a grandes multitudes, tienen comida increíble, buen clima y cosas interesantes para ver y hacer”.

Pelle Almqvist habló sobre la relación de amor entre The Hives y sus fans mexicanos/Foto: Getty Images

El momento más loco de la banda en nuestro país

The Hives es una banda que ha visitado México en un montón de ocasiones, y prácticamente han visto de todo cada vez que se han presentado en nuestro país. Sin embargo, desde el punto de vista del frontman de la banda, lo más loco que han vivido de este lado del planeta es el concierto que compartieron con Arctic Monkeys y Miles Kane en 2019.

“Creo que tal vez el primero que se me viene a la cabeza… fue cuando tocamos en el estadio Foro Sol, creo que fue lo más loco que nos ha pasado en México, con Arctic Monkeys. Porque… es muy, muy grande y vasto, y no hay nada como eso en Europa, jamás pensamos que daríamos un show tan grande. Creo que hay un clip de eso en internet. Es una de las mejores reacciones de la multitud que creo que hemos tenido. Entonces, sí, la multitud y su reacción es la respuesta”.

Siempre tienes que procurar lo que amas

Con el paso del tiempo, y sobre todo porque no anunciaban nada, pensábamos que no habría un nuevo disco de The Hives. Afortunadamente volvieron, y a pesar de que no saben bien qué pasará con la banda en los próximos años, el vocalista está consciente de que tienen que disfrutar de rockear y hacer lo que más les gusta.

“Creo que no podemos confiarnos y tenemos que cuidar de The Hives porque nunca sabes si existirá mañana. Quiero decir, pasamos tanto tiempo sin canciones, que ya sabes, no tenemos certeza de qué pasará después. Así que tenemos que disfrutarlo mientras podamos”.

