Por Los Ángeles, Anaheim, San Francisco y otros rincones del Estado Dorado se desbordará emoción y alegría cuando lleguen los mejores conciertos en California con bandotas que cantan en nuestro idioma.

Rock, pop, alternativo… ¡hay de chile, mole y pozole en los recintos más cool de California! ¿Estará tu banda favorita? ¡Descúbrelo en esta lista de conciertos en California!

Enjambre

Foto: enjambremusica.com

Viernes 10 de marzo | Garden Grove Amphitheatre (Garden Amp) – 12762 Main St, Garden Grove, CA 92840

¡Enjambre vuelve a sus orígenes! Los iconos del rock mexicano nos enamoran con sus baladitas alternativas en español, pero la semilla de la banda se plantó en Santa Ana, California.

Gracias al cielo no Somos Ajenos al poder que tienen para hacernos soltar la lagrimita y ellos lo saben, por eso se suman a la lista de conciertos en California que más prometen. ¿Listos para echarse ese “y si das un paso me pones a llorar y si caminas más al suelo voy a dar…”?

Los Blenders

Martes 14 de marzo | The Roxy Theatre – 9009 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 9006

Ya pasaron por el Coachella y el Vive Latino, dos de los festivales más reconocidos en México y Estados Unidos, ahora es su turno de unirse a los conciertos en California que más esperamos. Su sonido surf punk es lo más exquisito para agitar la melena con un buen trago en compañía de nuestros cuates. ¿Buscas un viaje a la nostalgia adolescente? ¡Este show es para ti!

Los Amigos Invisibles

Foto: jambase.com

Miércoles 22 de marzo | The Parish at House of Blues Anaheim – 400 Disney Way #337, Anaheim, CA 92802

El ritmo venezolano es indispensable para los conciertos en California, México o China. El público los adora y ellos de regreso, por eso suelen dar shows inolvidables que sorprenden a más de uno. ¿Lo has comprobado? ¡Esta es tu oportunidad! Regresemos a esos años 90 donde todo era más sencillo y teníamos bandotas como esta.

Caloncho

Viernes 24 de marzo | El Rey Theatre – 5515 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036

Sólo una guitarra y su característica voz son suficientes para que los fans coreen hasta el cansancio temas como “Optimista” o “Post Química”, que se desprende de su nuevo disco: Buen Pez. Los recintos se llenan de buena onda y vibras cool, casi como si los males del mundo no existieran, ¡y estamos cerca de vivirla gracias a los conciertos en California!

Julieta Venegas

Foto: Getty Images

Martes 28 de marzo | Fox Performing Arts Center – 3801 Mission Inn Avenue, Riverside, CA 92501

Una de las cantautoras mexicanas más aclamadas se une a los conciertos en California que seguramente pasarán a la historia en nuestros corazones. Con un nuevo álbum bajo la manga, Tu Historia, conquistará más de un oído que se quedará clavado con su bellas composiciones sobre el amor y el desamor. ¡Se vale llorar!

Kinky

Domingo 30 de abril | The Paramount – 2708 E Cesar E Chavez Ave, Los Angeles, CA 90033

¡Gil Cerezo y compañía están listos para llevar su Fierrro Tour a los conciertos en California! Las paredes del Paramount retumbarán con rolas como “Solo”, “Quiero Todo de Ti”, “Que Retumbe” y todas esas melodías que prenden la fiestota como sólo ellos la saben armar.

Afina la garganta y prepara tus mejores pasos de baile porque los vas a necesitar. ¡Checa la fecha que también tienen en San Francisco!

Caifanes

Sábado 20 de mayo | Acrisure Arena – 75702 Varner Rd, Palm Desert, CA 92211

¡Pongan Caifanes en la Acrisure Arena! Los jefes de jefes del rock mexicano llegan para reventarnos con esos clásicos que todos se saben. Un amplio repertorio de ayer y hoy se mezcla con protestas sociales desde la trinchera que mejor dominan: La música. Momentos que se quedan para siempre y cierran con broche de oro bailando la buena cumbia de “La Negra Tomasa”. ¡De lo mejor de los conciertos en California!

¿Está tu banda favorita en esta lista de conciertos en California? ¿A quién te vas a lanzar a ver?