Lo que necesitas saber: M.I.A remarca en su demanda que el tour de Kid Cudi ha tenido baja venta de boletos, razón por la que, según parece, la habría usado para "generar publicidad"..

¿Recuerdan que hace unas semanas, M.I.A fue echada del tour realizado por Kid Cudi, luego de aventarse unos comentarios un poquito polémicos? Bueno, pues la rapera no dejará así el asunto y ya planteó una demanda.

M.I.A asegura que Kid Cudi la echó sólo para generar publicidad

De acuerdo con los reportes de diversos medios, M.I.A demanda a Kid Cudi por 2.8 millones de dólares, acusando que el rapero la echó de su tour sólo para hacerse publicidad. En su “defensa”, la intérprete de “Paper Plans” alega que Kid Cudi sabía de su reputación y postura política antes de invitarla a su tour.

Además de lo anterior, M.I.A asegura que nunca se le advirtió que tenía prohibido hacer comentarios… de hecho, le dijeron que podía decir lo que quisiera sobre el escenario.

M.I.A / Foto: @MIAuniverse

“Tenía derecho contractual a decir lo que quisiera en el escenario. MIA ahora responsabiliza a Kid Cudi por haber destruido de mala fe sus derechos contractuales, oportunidades de negocio y reputación”, señala la demanda interpuesta por la rapera.

De acuerdo con Consequence of Sound, en la cual se remarca que el “Rebel Ragers Tour” de Kid Cudi ha tenido mala venta de boletos (razón por la que el rapero habría tratado de crear publicidad a costa de M.I.A).

¿Qué fue lo que dijo M.I.A durante el tour de Kid Cudi?

M.I.A fue sacada del tour de Kid Cudi luego de haber sido abucheada en un concierto ofrecido en Dallas. En el escenario, la rapera habría hecho algunos comentarios alusivos a los inmigrantes… bueno, eso se acusa: ella asegura que lo que hizo fue hacer referencia a su canción “ILLYGIRL”…

“No puedo cantar ‘Illegal’, aunque algunos podrían estar entre el público”, señaló.

Me “han cancelado por muchas cosas. Nunca pensé que me cancelarían por ser una estadounidense que vota por el Partido Republicano”, también habría reprochado al público que esperaba a Kid Cudi, según señala Consequence of Sound.

Luego de ser expulsada del tour de Kid Cudi, M.I.A le recordó a sus críticos que ella habló de la situación de las personas inmigrantes mucho antes de que eso estuviera de moda: “He tenido estas batallas por mi cuenta, sin la ayuda de millones de fanáticos”.

Los 2.8 millones de dólares que exige M.I.A a Kid Cudi serían por el total de su salario garantizado, además de cubrir daños punitivos y costeo judicial… y que, según acusa la rapera, tras toda esta polémica, le fue rescindido el contrato que tenía para un show privado en el que le pagarían casi 300,000 dólares.