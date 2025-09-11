Lo que necesitas saber: El nuevo disco de Gorillaz saldrá el 20 de marzo de 2026. Acá te dejamos todos los detalles.

Luego del Mystery Show en el que Damon Albarn y compañía dieron algunos indicios de un nuevo álbum, los rumores terminaron… por fin se reveló que Gorillaz estrenará nuevo disco: ‘The Mountain’.

Gorillaz anuncia su nuevo disco ‘The Mountain’

¡La espera terminó! Gorillaz por fin anunció su nuevo álbum ‘The Mountain’ y será el primer lanzamiento en el nuevo sello de la banda, KONG. Ve anotándolo en tu calendario pues el disco saldrá el 20 de marzo de 2026.

Además, la banda también reveló una gira por Reino Unido e Irlanda, que comenzará el mismo mes en el que lanzarán su nuevo disco. Estará presentándose en Birmingham, Glasgow, Leeds, Cardiff, Nottingham, Liverpool, Belfast y Dublín.

Y como si estos anuncios no fueran lo suficientes para llenarnos de emoción, Gorillaz también decidió sorprendernos con el primer adelanto del disco… ‘The Happy Dictator’. Acá te lo dejamos para que puedas escucharlo:

Tracklist y portada del nuevo disco

¿Qué te pareció? Pues esta solo es una de las 15 canciones que Gorillaz estrenará en su nuevo disco ‘The Mountain’, del cual ya tenemos el tracklist completo:

The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

(feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash) ‘The Moon Cave’ (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)

(feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought) ‘The Happy Dictator’ (feat. Sparks)

(feat. Sparks) ‘The Hardest Thing’ (feat. Tony Allen)

(feat. Tony Allen) ‘Orange County’ (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)

(feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar) ‘The God of Lying’ (feat. IDLES)

(feat. IDLES) ‘The Empty Dream Machine’ (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

(feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar) ‘The Manifesto’ (feat. Trueno and Proof)

(feat. Trueno and Proof) ‘The Plastic Guru’ (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)

(feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar) ‘Delirium’ (feat. Mark E. Smith)

(feat. Mark E. Smith) ‘Damascus’ (feat. Omar Souleyman and Vasiin Bey)

(feat. Omar Souleyman and Vasiin Bey) ‘The Shadowy Light’ (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

(feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash) ‘Casablanca’ (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)

(feat. Paul Simonon and Johnny Marr) ‘The Sweet Prince’ (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

(feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar) ‘The Sad God’ (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar)

Aquí también te dejamos la portada de esta nueva producción:

Nuevo disco // Imagen: Gorillaz

Ya se veía venir algo grande…

Como te lo adelantábamos, ya se veía venir que Gorillaz estaba preparando un nuevo disco, o al menos nuevas canciones…

Pues en su Mystery Show en Londres, Damon Albarn y compañía presentaron pura música inédita, además de tener artistas invitados.

Y aunque la banda intentó que no se filtrara nada, algunos fans lograron compartir el contenido en redes… lo que ahora ya se confirmó ¿Emocionados?