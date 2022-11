Oh, sí… El Corona Capital 2022 se acerca y estamos a nadita de disfrutar de la entrega más grande del festival en la historia. Una vez más, el Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir uno de los fines de semana más esperados en la Ciudad de México y pues qué emoción, verdaderamente.

Eso sí, desde que se anunció el line-up, ya se sabía que iba a estar durísimo encontrar entradas para el festival. Pero como siempre, acá el tío Sopitas.com tiene ganas de consentir a sus lectores y es hora de que se arme una boletiza para esos fans rifados que no se quieren perder de esta fiestota.

Foto vía Facebook: Festival Corona Capital

El Corona Capital 2022 se acerca y te traemos la boletiza bien especial

Ya estamos cerrando el año y para irle poniendo broche de oro, llega el Corona Capital 2022 con una edición que pinta para el recuerdo. Nomás es cosa de recordar el cartelazo que se armaron los organizadores para entender por qué prácticamente nadie se quiere perder el fin de semana del 18 al 20 de noviembre.

My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Miley Cyrus, Yeah Yeah Yeahs, Jamie xx, The 1975, Foals, Liam Gallagher, Charlie XCX… Puro peso pesado de la música encabeza el festival junto a los artistas de las llamadas ‘letras chiquitas’ que también tienen a grandes actos como Remi Wolf, The Altons, Model Man, Sofía Valdés, The Jungle Giants y más.

Line-up actualizado del festival. Foto: Corona Capital

Ya solo unos poquitos días y nomás queda disfrutar. Pero esperen… ¿todavía no tienen boletos? Si no pudieron conseguirlos en los meses previos, entonces andan de suerte porque ya se armó la boletiza por acá. Y va bien sencillita para que no digan que no los consentimos.

Esta es la dinámica para que ganes boletos para el Corona Capital 2022

A continuación, les dejamos la dinámica para que se ganen su entrada al Corona Capital 2022. Y recuerden que debe seguir los pasos al pie de la letra:

Paso 1. Sigue Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram) en todas sus redes. OJO: este paso es muy indispensable ya que estaremos checando que SÍ sigan nuestras cuentas en las redes sociales mencionadas.

Paso 2. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #CC2022XSopitas señalando que participas en esta dinámica. Asegúrate de tener tu cuenta de TW pública para que podamos checar este requisito.

Paso 3. En un hilo de Twitter, cuéntanos tu mejor historia, experiencia o anécdota en el festival y argumenta por qué tú eres quien se debe llevar los boletos para el Corona Capital 2022. Puedes usar videos, fotos y todo lo que se te ocurra para contarnos tu historia y cada tuit de ese hilo, debe llevar el hashtag #CC2022XSopitas. El equipo de Sopitas FM se encargará de checar las publicaciones y escogerá a los ganadores. **OJO: el hilo de Twitter de este paso, debe hacerse en un posteo diferente del tuit del paso 2.

Paso 4. Ingresa a ESTE ENLACE y llena el formulario con la información que se te pide: nombre completo, teléfono, correo electrónico, link del tuit del paso 2 y link del tuit del paso 3.

¿Ves cómo sí está facilito? Rífense como los grandes y mucha suerte en esta boletiza.

Foto vía Facebook: Festival Corona Capital

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– La dinámica comienza este lunes 14 de noviembre a las 8:00 PM y termina el miércoles 16 del mismo mes a las 7:00 PM.

– Para poder participar, debes seguir las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM especificadas en las instrucciones de la dinámica. De lo contrario, no se tomará en cuenta a los concursantes que no cumplan con ese paso.

– Notificaremos a los ganadores de la dinámica por correo el miércoles 16 de noviembre por la noche con las instrucciones para recoger sus boletos y además, pondremos su nombre al final de esta nota.

– La dinámica solo aplica para residentes de la CDMX, por lo cual no se hacen envíos y solo podemos entregar las entradas a la persona que participa (no a terceros).

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.