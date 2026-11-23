Lo que necesitas saber: Wang también recordó que, desde la llegada del modelo o3 en diciembre de 2024, los sistemas de IA comenzaron a mostrar avances importantes para resolver problemas matemáticos complejos, incluidos los de la AIME.

¿Te imaginas que la inteligencia artificial llegue a un punto en el que sea mucho más inteligente que cualquier ser humano y ya no podamos controlar lo que hace? Aunque suena a trama de una película de ciencia ficción, Alexandr Wang, jefe de Inteligencia Artificial de Meta, advirtió que ese escenario podría estar más cerca de lo que pensamos.

A través de un artículo publicado en su cuenta de X, Wang aseguró que la humanidad atraviesa un momento decisivo frente al desarrollo de la superinteligencia artificial (ASI, por sus siglas en inglés).

De hecho, lanzó una advertencia bastante inquietante: las decisiones que tomemos durante el próximo año podrían definir el futuro del planeta y nuestra capacidad para mantener el control sobre esta tecnología.

Foto: @alexandr

¿Por qué el jefe de IA de Meta está preocupado por la superinteligencia?

Para explicar la magnitud de los avances, Alexandr Wang hizo referencia a la hipótesis de Riemann, uno de los problemas matemáticos más complejos e importantes de la historia.

Según el directivo, demostrar esta hipótesis representaría un salto enorme en las capacidades intelectuales de la inteligencia artificial. Incluso comparó el reto con el desarrollo de la bomba atómica y aseguró que este último parecería un simple ejercicio escolar frente a la complejidad del problema matemático.

Wang también recordó que, desde la llegada del modelo o3 en diciembre de 2024, los sistemas de IA comenzaron a mostrar avances importantes para resolver problemas matemáticos complejos, incluidos los de la AIME.

Pero eso no es todo, porque durante los últimos dos años, estos modelos también han mejorado sus capacidades de programación, ciberseguridad y ejecución autónoma de tareas.

Para el jefe de IA de Meta, el principal obstáculo para que estas herramientas superen ampliamente a las personas ya no sería necesariamente su inteligencia, sino cuestiones como la infraestructura, los conocimientos técnicos especializados y la experimentación.

El escenario que más le preocupa es que la inteligencia artificial consiga automatizar su propia investigación y comience a mejorarse sin intervención humana. Esto podría acelerar su desarrollo a una velocidad que las personas difícilmente podrían comprender o supervisar.

Wang incluso planteó la posibilidad de que aparezca una superinteligencia miles de veces más capaz que los seres humanos en prácticamente todos los ámbitos.

.”Es difícil imaginar un mundo en el que la humanidad pueda conservar el control frente a un proceso de automejora recursiva totalmente sin restricciones”, advirtió.