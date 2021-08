Jueves con sabor a viernes: ¡Gorillaz está de vuelta con un EP llamado ‘Meanwhile’!

Vaya que Damon Albarn no para de trabajar. Hace algunas semanas anunció con bombo y platillo que muy pronto podremos escuchar su segundo álbum como solista, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Sin embargo, a lo conocemos, si no está tocando en vivo, casi todo el tiempo se la pasa componiendo en el estudio y colaborando con otros artistas, tanto así que este 2021 trae de vuelta uno de sus proyectos más queridos, Gorillaz.

Como recordarán, en 2020 la banda animada presentó su más reciente material discográfico, la primera temporada de Song Machine. En este álbum aparecen nombres sumamente grandes como Robert Smith de The Cure, Elton John, Beck, St. Vincent entre otros, aunque en su momento, Damon confirmó que estaba trabajando en música nueva de 2-D, Murdoc, Noodle y Russel, y que en un futuro no tan lejano la escucharíamos.

Gorillaz regresa con ‘Meanwhile’, un nuevo EP

Hace algunas semanas, Gorillaz regresó a los escenarios para dar un par de conciertos en la O2 Arena de Londres, donde tocaron para fans y trabajadores de la salud que le hicieron frente al coronavirus. Además de echarse rolas clásicas y de su último disco, llamó la atención que presentaron algunas canciones recién salidas del horno (POR ACÁ les contamos qué onda) y se hablaba de que formarían parte de un nuevo EP.

Después de muchos rumores, este 26 de agosto y para sorpresa de todos –porque prácticamente no le avisaron a nadie–, la banda animada está de estreno con un material discográfico de corta duración llamado Meanwhile. Se trata de un conjunto de tres rolas inéditas –”Meanwhile”, “Jimmy Jimmy” y “Dejà Vu”– las cuales así como en Song Machine, grabó Damon Albarn con un montón de invitados de distintos géneros que una vez más, le dan una enorme variedad a su sonido.

Las rolas están inspiradas en los carnavales

Para que se den una idea, en el nuevo EP de Gorillaz aparecen nombres como los raperos londinenses AJ Tracey, Jemani Blackman y Alicaì Harley, al igual que la leyenda del reggae, Barrington Levy. De acuerdo con FADER, a través de un comunicado de prensa el mismísimo 2-D confirmó lo que la mente creativa de este proyecto ya había comentado en entrevistas previas, que este disco tenía como temática los carnavales.

“Son un alegre homenaje al icónico Carnaval de Notting Hill (donde Gorillaz subió al escenario por primera vez en el año 2000 para interpretar una primera versión dancehall de ‘Clint Eastwood’). Mientras tanto, los jardines están a la vuelta de la esquina de Memory Lane, si llegas a Crawley te pasaste”, dijo el vocalista de la banda animada. Pero mejor dejemos de hablar y pasemos a la música, a continuación les dejamos las rolas de su EP, Meanwhile.