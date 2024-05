Lo que necesitas saber: Para este episodio de 'De Disco en Disco', Gepe nos da cátedra y cuenta cómo fue su primer acercamiento a los Beastie Boys, Santana y más.

Daniel Alejandro Riveros Sepúlveda, mejor conocido como Gepe, es de los pocos artistas que pueden presumir de dos cosas: la primera, de tener una increíble y muy cercana conexión con el público mexicano, y la segunda es contar con un bagaje musical muy extenso.

Desde los 5 años, cuando comenzaba a descubrir su pasión por la música en su país natal al tocar covers de bandas como Mazapán, Gepe comenzó a descubrir artistas y álbumes que cambiaron su vida. Uno de ellos fue del guitarrista mexicano, Carlos Santana.

Gepe se lanzó con nosotros a Revancha para hablar de sus bandas favoritas. Foto: Gepe (Facebook)

Gepe nos contó sus acercamientos a bandas como Sonic Youth, Beastie Boys y más en ‘De Disco en Disco’

Gepe se dejó ir como hilo de media al recordar cómo programas de MTV como ‘Nación Alternativa’, lo llevaron a conocer a otras agrupaciones icónicas como Sonic Youth, Cypress Hill y House of Pain. Pero también, nos contó quién es su Beatle favorito y otras curiosidades más.

Sin duda, este episodio de ‘De Disco en Disco’ es toda una cátedra musical y acá les dejamos el episodio de esta semana para que chequen todo lo que Gepe nos contó:

Nos lanzamos con Gepe a la tienda de Revancha, en la Roma Norte

“La primera infancia, cuando tenía cuatro o cinco años, mi papá me sugirió escucharlo porque a él le gustaba mucho Carlos Santana. Y así fue, fue la primera banda con la cual enganché, pero en formato cassette”, nos contó Gepe sobre su acercamiento a Santana gracias a su papá y al festival de Woodstock.

El cantante chileno nos acompañó en esta nueva edición de ‘De Disco en Disco’, donde nos lanzamos a la tienda de Revancha, en la colonia Roma Norte, para platicar sobre esos días donde conoció a bandas como Sonic Youth y cómo lo marcaron bandas como los Beastie Boys en ese entonces.

Foto: Sopitas.com

El músico chileno dio una cátedra musical y un recorrido en su bagaje musical

“Tiene mucho que ver con la amistad que yo tenía con mis compañeritos del colegio, de la escuela, por ahí a los 12 años, que es ‘III Communication’, un disco que, además de tener un diseño bastante interesante, porque tiene que ver con el videoclip de Sabotage, tiene también hardcore, funk, jazz y un montón de cosas, y a mí me encanta eso”, nos contó Gepe en esta interesante charla.

“Hay incluso unas canciones media espirituales también, como esta onda que había de Adam Yauch... me encanta que salen los chiquillos tocando batería, guitarra, contra, eso me encanta. Además, este y el disco anterior, el ‘Check Your Head’, tenían eso de mucha amistad entre ellos, mucha sinergia”, afirma.

El ‘III Communication’, de los Beastie Boys. Foto: Capitol Records

