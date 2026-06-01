Lo que necesitas saber: El mismo día que se estrene The Cure Meets The Man Who Laughs, la banda de Robert Smith se presentará en el Primavera Sound de Barcelona.

Parece que no habrá visita de The Cure por un rato en México, pero mientras la banda de Robert Smith se anima a regresar, podría ser que este emocionante proyecto tenga cabida en las salas de cine de nuestro país: The Man Who Laughs con música de la banda.

Robert Smith con The Cure en el Corona Capital. Foto: Stephania Carmona

¿Cuándo y dónde se estrenará The Cure Meets The Man Who Laughs?

Para deleite de los amantes del cine y la música (en especial, la de The Cure) está por estrenarse a nivel mundial el proyecto titulado “The Cure Meets ‘The Man Who Laughs’”, que no es otra cosa que la proyección del clásico del cine silente de 1928… pero acompañada de música de The Cure.

El estreno de esta emocionante colaboración será el 5 de junio en la edición del South by Southwest que se celebra en Londres. “Desarrollado por Josh Frank, propietario de un cine independiente con sede en Austin, el formato ofrece una experiencia de evento alternativa e innovadora a las salas de cine de todo el mundo”.

The Cure Meets The Man Who Laughs / Imagen: sxswlondon.com

No es la primera vez que un clásico del cine mudo se acompaña de música de una gran banda como The Cure. La primera serie se proyectó en Estados Unidos y Canadá, y contó con la participación de Radiohead, REM y Pearl Jam.

La música de The Cure será interpretada por una orquesta “gótica”

Según el boletín de South by Southwest London, la proyección de “The Cure Meets ‘The Man Who Laughs’” será luego hecha a nivel global, al haber sido desarrollada en una colaboración con Universal Music Group.

Al parecer el asunto no es proyectar la película con canciones de la banda y ya… se promete que la experiencia será parte película, parte concierto. Así que estamos hablando de una interpretación en vivo de la música de The Cure (no por la banda, quizás una orquesta).

The Cure Meets The Man Who Laughs / Imagen: sxswlondon.com

The Man Who Laughs es una joya del expresionismo alemán. Dirigida por Paul Leni, la película se sitúa en el siglo XVIII y narra la historia de un payaso desfigurado que se convierte en la estrella de un circo ambulante… una película que millones juraron haber visto, citándola como fuente de inspiración para Joker.

¿Y por qué señalamos que la música no será interpretada por The Cure? Bueno, porque da la casualidad que el estreno de “The Cure Meets ‘The Man Who Laughs’” se realizará el mismo día que la banda de Robert Smith arranque su tour… con una presentación que pinta para ser legendaria: en el Primavera Sound de Barcelona.