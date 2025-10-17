Lo que necesitas saber: Te dejamos 5 datos cruciales para entrarle y entender 'Deadbeat', lo nuevo de Tame Impala, que regresa tras 5 años de ausencia.

Deadbeat es el quinto álbum de Tame Impala, el proyecto personal de la mente creativa de Kevin Parker, que suele tener como invitados a músicos durante sus giras para poder ejecutar sus creaciones. Parker vuelve tras un lapso de cinco años desde The Slow Rush, esta vez con una propuesta más marcada hacia lo electrónico, el rave y la cultura australiana del bush doof (fiestas al aire libre).

El disco tiene 12 canciones y fue grabado entre Fremantle y su estudio Wave House en Australia. Sonoramente, Parker gira completamente hacia la electrónica, entre minimalismo y su habilidad para crear melodías pegajosas, esta vez alejado del rock psicodélico de sus orígenes.

Kevin Parker planeaba lanzar ‘Deadbeat’ como un disco anónimo

Los primeros discos de Tame Impala son una referencia clásica al sonido de la banda, y Kevin Parker se hizo de un fanbase de seguidores del rock psicodélico, que a inicios de la época pasada, parecía ser rescatado por un joven australiano.

En entrevista, Kevin declaró que llegó a pensar en lanzar Deadbeat como un disco anónimo, ya que la gente espera la siguiente “Elephant”, y él mismo dijo que si quería asegurar el “éxito”, sabía que tendría que sacar más rolas de rock. Pero no fue así para este disco, que no pierde las referencias sonoras a la psicodelia.

También, Kevin pensó en lanzar el disco completo, sin teasers, sencillos, o algo similar, pero esa idea fue cambiando y decidió mostrarnos “End Of Summer” como primer sencillo de Deadbeat.

La canción favorita de este disco casi no logra estar en el álbum acabado

Kevin Parker declaró que “Afterthought” fue una de las rolas más complicadas de completar, y la procrastinó un ratote antes de realizar el master. Y resulta que es la canción favorita de Kevin Parker en Deadbeat. Inclusive, declaró que no dejó una canción fuera del disco para meter “Afterthought”, sino que hubiera sido un interludio.

&list=RDKaZDR2yomgA&start_radio=1 &list=RDKaZDR2yomgA&start_radio=1

Irónicamente, “Afterthought” es una canción que se natural y nada forzada dentro del disco, a pesar de ser un banger disco que esperamos bailar pronto en vivo.

‘Deadbeat’ es el disco techno de Tame Impala

Kevin declaró para Triple J que Deadbeat tiene inspiración en la escena rave australiana y bush doof, la escena rave de Australia Occidental”, fiestas electrónicas al aire libre en zonas remotas, conectadas con naturaleza. Ese trasfondo da carácter al disco: es como un “club-psicodélico” que suena íntimo y personal.

&list=RDpyUOSaQZmxw&start_radio=1 &list=RDpyUOSaQZmxw&start_radio=1

Kevin Parker no ha ocultado su gusto por el baile y los géneros electrónicos, y en entrevista para sopitas.com, nos dijo que sentía lo mismo con Currents que con Deadbeat: ante un cambio en su sonido, pensaba en la respuesta que tendrían sus fans.

La sátira en el título es el tema persistente en sus letras

Deadbeat significa una persona floja, que suele ser perezosa, lo que se traslada al resto del disco como una imagen negativa. Líricamente, el álbum parece girar alrededor de la frustración personal, los ciclos de autoevaluación negativa, y la idea de usar la música o el baile como forma de catarsis o escape. El disco lo muestra orgulloso “My Old Ways” abre con un mensaje similar a “A New Person, Same Old Mistakes”.

&list=RDFtZuN44Jg0U&start_radio=1 &list=RDFtZuN44Jg0U&start_radio=1

Los mensajes se mantienen igual a lo largo del disco, con “Loser”, “End Of Summer” y la desoladora “Afterthought”, que habla de amor no correspondido.

Canciones destacadas de ‘Deadbeat’ de Tame Impala

Compartimos el criterio de Kevin para lanzar los sencillos, ya que las rolitas más movidas y que te atrapan de inmediato son “End Of Summer”, “Loser” y “Dracula”. Inclusive, “Loser” y “Dracula” ya tienen sus versiones acústicas que Kevin estrenó en el Tiny Desk de NPR.

&list=RDxnP7qKxwzjg&start_radio=1 &list=RDxnP7qKxwzjg&start_radio=1

Además de los sencillos, nos encontramos con dos rolitas buenísimas. “Piece Of Heaven” muestra una balada digital, con influencia clara de la mítica Enya, presumiendo el lado humano que tiene la electrónica.

Finalmente, tenemos “Afterthought”, una rola que muestra la nueva faceta de Tame Impala por completo. Esta rola es un completo homenaje a la pista de baile, y también, según el mismo Kevin, es su rola favorita de este disco. Tame Impala explora nuevos sonidos con un groove disco en una historia de desamor, una sad banger que tenemos en repetición.

Pueden conseguir versiones físicas y mercancía de Deadbeat por acá, y Tame Impala estará de gira durante este año en Estados Unidos, el siguiente, hasta mayo en Europa, por lo que esperamos más noticias de una visita a México.