Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Phoenix (con un nuevo proyecto), Matt Helders (también con una nueva banda), Florence + The Machine y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Tame Impala – “Dracula”

Falta menos para la spooky season, el ambiente halloweenesco… y Kevin Parker tal vez lo sabe. Así que no parece coincidencia que Tame Impala lance su nueva canción “Dracula”, con toda la intención de que sea el himno de las fiestas de disfraces venideras.

Y queda bien, dentro de todo, porque Kevin se mantiene en la línea bailable de sus sencillos anteriores, aunque este sencillo es menos electrónico y un poco más de ese estilo ‘pop psicodélico disco’ que trabajó con Dua Lipa.

La letra no se lía mucho… es un llamado a salir a pasarla bien por la noche y desear estar con una persona que te atrae mucho. Como dijimos, rolita para fiestear.

Florence + The Machine – “One Of The Greats”

Decir que esta es una de las canciones más confesionales jamás escritas por Florence Welch es peligroso porque, bueno, toda la discografía de Florence + The Machine está llena de ese tipo de temas… pero “One Of The Greats” creemos que puede colarse en ese rubro.

Esta nueva canción inicia con la vocalista diciendo que emergió debajo del suelo, tosiendo tierra, “escupiendo mis canciones para que las cantes conmigo”. Es evidente el componente autobiográfico, entendiendo que Florence pasó por una experiencia cercana a la muerte hace un par de años.

Así, hace una exploración increíble de su mortalidad, pero también de lo que su carrera ha significado. Y luego, te echa unos versos que seguro le calarían durísimo al Chicharito o al Temach si se dedicaran a la música: “Debe ser genial ser hombre y hacer música aburrida solo porque puedes”.

Además, Mark Bowen de IDLES y Aaron Dessner tienen créditos de composición… Qué canción más increíble.

Magdalena Bay – “Second Sleep”

A veces las cosas, sea en cualquier aspecto de la vida, no pintan bien. Y te sientes tan agobiado que lo único que quieres es caer en un sueño profundo ya sea para evitar el dolor o para imaginar una mejor realidad.

Todos hemos pasado por eso alguna vez y Magdalena Bay lo aterriza de forma increíble con su canción “Second Sleep”… y es una locura de canción porque la banda fusiona su estilo de pop alternativo psicodélico con un alto grado de soul y R&B de antaño.

Una de nuestras favoritas en la playlist de nuevas canciones de la semana, sin duda… Como que ya debería alguien traerlos para un show en solitario en México.

Kasabian – “Hippie Sunshine”

Muchos dicen que Kasabian no fue lo mismo tras la salida de Tom Meighan. Y bueno, uno entiende la nostalgia… pero la verdad es que la banda se ha mantenido solida con Serge Pizzorno al frente, que siempre ha tenido cualidades.

Y ese camino lo siguen trazando con su nueva canción “Hippie Sunshine”, una canción con un riff de guitarra potente y pegajoso que se intercala con secciones de piano rock al estilo de cualquier himno de Elton John. Lindo tema, la neta.

Terrific (Matt Helders) – “WeHo Yet?”

Hace poco, se habló de que los Arctic Monkeys están alistándose para grabar un nuevo disco (aquí los detalles)… pero en lo que eso se confirma, Matt Helders está armando un nuevo proyecto llamado Terrific.

Poco se sabe sobre quiénes acompañan al baterista de los ‘Artimonki’ en esta nueva banda, pero ya tenemos una nueva canción llamada “WeHo yet?”. Lo chido: está muy buena y tiene un toque muy de new-wave de los 80, con arreglos syntpoperos y guitarras medio garageras.

Lo malo: aún no está disponible en plataformas de streaming ni en YouTube. La única forma de escuchar este temazo completo es descargándolo en el sitio web de la banda, que te dejamos aquí. Vale la pena gastarse unos megabytes, la verdad

Matt Helders. Foto: Getty.

Danny Brown – “Starburst”

Danny Brown regresó a la excentricidad que lo catapultó con su brutal Atrocity Exhibition, sobre un beat con sonidos alucinantes, no apto para oídos sensibles. “Starburst” es una locura de principio a fin, y en la lírica, Danny recupera su posición de héroe atípico del underground: “El trauma que atravesé solo me hizo más fuerte que nunca”.

Es una dosis de adrenalina pura, con un puente que te dejará aturdido y fascinado a la vez. Esperamos con ansias el disco completo en noviembre.

UFOs – “UFO”

Tienen raíz en el indie pop, pero Phoenix siempre han estado estrechamente ligados a la escena French Touch y la música dance. Y esa parte de su esencia ahora la explorarán más a detalle en este proyecto llamado UFOs, en el que la banda francesa colaboran junto a los igualmente icónicos Braxe + Falcon.

La cosa es que, como señala Stereogum, este proyecto podría ser solo cosa de una sola canción… ya saben, al estilo de Stardust y “Music Sounds Better With You”. Habrá que ver si es así.

Pero ya de entrada, se mandaron una muy buena canción.

Malcriada – “A A A A”

Si hablamos de la escena independiente en México, tal vez Malcriada sea la banda con mayor proyección que se haya visto en años recientes. Han construido una solida base de fans (de diversas edades) sin una disquera enorme que los respalde. Y lo han hecho solo con su carisma y un sonido frenético.

Ahora, el dúo conformado Matilde Sobrino y Pepe Pecas lanza por fin su disco Está bien llorar </3 con un montón de texturas sonoras que van desde el hyperpunk, darkwave, electroclash, cualquier elemento electrónico que se te ocurra y más.

Para entrarle sin miedo, recomendamos la nueva canción “A A A A”… y ya de ahí, éntrale con todo al álbum porque vale mucho la pena.

SEXES – “Sinalefa”

¿Cuánto crees que te puede cambiar una emoción? Ya sea felicidad, tristeza o lo que sea, a veces parece que los sentimientos distorsionan la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por más frío que creas ser, cuando te enamoras, es inevitable no dejarse llevar, por poner ejemplo.

Ese es el concepto detrás de “Sinalefa”, el nuevo sencillo de SEXES que llega a la playlist de las nuevas canciones de la semana. Mucho rollo synthpop oscuro y denso con bases que también traen cositas del trip-hop. Ultra recomendable.

Biffy Clyro – “Friendshipping”

La banda inglesa regreso con su décimo disco de estudio, una oda a la propia banda, que de nuevo trae un rock clásico, lleno de riffs y coros listos para cantarse hacia el atardecer de un festival.

Entre varias rolas que hacen referencia al trío de rock, la nueva canción “Friendshipping” nos estremeció, con guitarras aceleradas y un mensaje esperanzador sobre la amistad. Simon Neil se volvió a rifar un himno de rock de estadio. Esperemos vengan con Futique, ya que no nos visitan desde el Corona Capital de 2014.