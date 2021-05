“Cambiaré mis pronombres”: Demi Lovato revela que se identifica como género no binario

Estos tiempos de cambios que vivimos durante el último año, nos han abierto los ojos sobre muchas cosas. Varias personas lo aprovecharon para descubrirse a sí mismas y ese es justo el caso de Demi Lovato. Durante los últimos años la ex estrella de Disney Channel ha hablado abiertamente sobre los problemas que ha tenido que enfrentar y cómo logró salir de adicciones y más pero ahora, le reveló al mundo que se identifica como género no binario.

Esta noticia tan personal la dio la propia cantante de 28 años a través de su podcast, 4D with Demi Lovato, para evitar cualquier chisme que se pudiera armar sobre su vida privada y donde de acuerdo con Billboard, se abrió y contó que: “Durante el último año y medio he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binario”.

Junto a esta declaración, Demi Lovato contó que también comenzará a utilizar los pronombres ellos/ellas. Más tarde explicó que esta decisión la había tomado porque con estas palabras sentía que las personas pueden referirse a ella y sobre todo, dejó muy claro que no va a regañar a aquellos que sin querer, se equivoquen usando mal estos términos:

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021