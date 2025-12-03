Lo que necesitas saber: Detallazos con los fans, cover de Maná, carisma y espectáculo... lo de Dua Lipa en su segundo show en CDMX, qué cosa. Acá la reseña.

¿Hablaremos en el futuro de Dua Lipa como una leyenda pop de nuestros tiempos? Solo el tiempo lo dirá, pero como va la cosa, parece que sí… y esa es la impresión que nos deja el segundo concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México de este 2025.

Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros. Foto: Especial.

Y ojo… no lo decimos solo por la inmensa calidad de un show explosivo que te lleva de la euforia a la intimidad, o de la fiesta a la emotividad.

De la mano de canciones que definitivamente se convierten en himnos de estadio, Dua Lipa se hace notar por un carisma que no se le ve a muchas estrellas del pop moderno (me atrevería a decir que nadie más, la neta).

Dua Lipa durante el Radical Optimism Tour. Foto: Getty.

Dua Lipa en México… una popstar joven que ya despierta nostalgia

Muy curioso cómo inicia todo, eh… Unos visuales de olas enormes aparecen en las pantallas, transmitiendo una especie se calma que pronto desaparece con esas ganas de bailar que “Training Season” te dan.

Es aún más curioso cómo Dua Lipa, aunque tiene una carrera relativamente joven (aunque ya tiene más de 10 años en esto), ya despierta cierto tipo de nostalgia desde la primera parte de su set.

Foto: Especial.

Se percibe esto cuando te avienta canciones como “Break My Heart” o “Levitating”, dos de los hits del Future Nostalgia (lanzado en 2020) que tienen una poderosa calidad de himno dance pop moderno de estadio, aunque con toque retro.

Y es que ese disco quedará marcado en la memoria por varias razones: confirmó a Dua Lipa como una estrella super masiva, despertó el interés de nuevas audiencias sobre la música funky disco de los 70 y los 80, llegó también en un momento complicado para la industria musical como la pandemia…

Cinco años después, ya podríamos decir que Future Nostalgia es un clásico moderno y uno de los álbumes más representativos de la década del 2020, ¿no?

Un carisma que se le ve a pocas estrellas

Pero como dijimos, si bien la música protagoniza el show, el carisma de Dua Lipa es especial. Ya lo veíamos venir con esta onda de que ella aprendió español… y lo domina tan bien que por largos ratos se dirigía a la gente en el idioma.

¿Qué estrella pop de este tamaño hace algo así cuando viene a México o Latinoamérica? La mayoría no sale del ‘hola, te quiero mucho…’. Y bueno, la cultura pop dominante a nivel mundial es la anglo, así que no se sienten obligados ––las cosas como son–– a aprender español.

Por eso, es muy valioso ver a una artista como Dua realmente tenga este tipo de detalles…

Foto: Especial.

Igual de valiosa es la cercanía que Dua Lipa tiene con sus fans en México. Porque es genial cómo a la mitad del set, antes de pasar al b-stage, baja a la parte más cercana al escenario no solo a saludar.

Se pone a platicar, a cotorrear, a tomarse fotos… y ella misma les da micrófono para hablar a todo el Estadio GNP Seguros. “Dua, hermana, ya eres mexicana”, le cantaba un fan a tope de emoción con el recinto entero siguiéndolo.

Otro fan celebraba su cumpleaños y hasta se llevó un autógrafo en lo que parecía un vinilo o un póster (no alcancé a ver bien porque, bueno, andaba en grada) con abrazo incluido.

Por ahí, alguien más traía un outfit bien cool con una bufanda que despertó la curiosidad de Dua Lipa, tanto que ella pidió probársela. Y todas esas interacciones, prácticamente las llevó en español. Repito: qué detallazo.

El cover mexicano fue… ¡Maná!

Cada concierto de Dua Lipa en esta gira fue un volado para ver qué cover tocaba en cada ciudad. Por si ocupan el dato random, han sido más de 60 covers a lo largo del tour Radical Optimism (acá la radiografía que armamos).

Y si en el primer concierto en México había sido la clásica “Bésame mucho” (acá la historia de la canción) en lo que pareció ser la versión de Luis Miguel, para el segundo show Dua Lipa sacó los hits de bar de cubetazo rockero (jejeje).

“Oye mi amor” de Maná fue la elegida, con todo y el vocalista Fher Olvera de invitado. Y la neta, grandísimo momento, eh…

Dua Lipa y Fher Olvera de Maná. Foto: Especial.

Podrán decir de Maná lo que sea… que si son o no son rock, que si es cuestionable que sea la banda con más reconocimiento fuera de México, que esto o lo otro. Ese debate, a veces, no tiene el menor sentido.

Al final de cuentas, son parte de la cultura pop mexicana que hasta tu amigo rockero más true se sabe las canciones. Y las cantas ya entrado (o no tanto) en la peda, no te hagas, jeje.

Eso sí, qué fastidio con los insiders de conciertos en redes sociales que desde un montón de horas antes, se ponen a divulgar el soundcheck. ¡Respeten el hype, carajo! O bueno, ¿a ustedes les gusta eso?

Lo que significa ‘Radical Optimism’ para la Dua Lipa

El segundo concierto de Dua Lipa en México fue un espectáculo enorme que es lo que uno espera de una figura de este tamaño. Pero hay un trasfondo especial… y así lo detallaba ella misma ––en español obvio–– justo antes del cover;

“Que alegría estar aquí otra vez en su ciudad. No quiero que esto termine. Pasaron muchas cosas desde que escribí mi último disco hasta este momento… nunca sabemos que va a pasar y hay que seguir adelante. Para mí esto significa Radical Optimism”, dijo.

Foto: Especial.

Y tal vez Radical Optimism no generó el mismo impacto que, por ejemplo, Future Nostalgia. Pero, ¿el disco es malo? Para nada. Fue una apuesta arriesgada y experimental, lo que habla de una curiosidad artística que enriquece lo que es Dua Lipa como artista.

Eso sí, presenciar este tour en México es la respuesta a la pregunta que planteábamos al inicio… Sí, Dua Lipa será una de las cantantes que veremos como leyenda del pop moderno cuando, en el futuro, toque recordar estos tiempos.

Setlist de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros (segundo concierto en México)

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Oye mi amor (cover de Maná con Fher Olvera)

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini