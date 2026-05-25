Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a Ecca Vandal, que trae un proyecto alucinante que combina géneros y será una de tus favoritas de este año.

Ecca Vandal trae en las venas la idea de lo ecléctico como principio guía: es una artista nacida en Sudáfrica, de familia srilanquesa, formada en Melbourne y con un proyecto que mezcla que junta punk, rap, electrónica, jazz, pop atípico y espíritu DIY que toma de varias escenas.

Ecca trae nuevo disco, el brutal LOOKING FOR PEOPLE TO UNFOLLOW, y tiene todo que ver con ella: cortar con tendencias, métricas, presión de visibilidad y falsas conexiones para hacer algo más físico, ruidoso y frontal. Te traemos todo lo que debes saber sobre Ecca Vandal, para que le entres antes de que llene arenas en todo el mundo.

¿A qué suena Ecca Vandal?

Ecca Vandal suena como una artista que creció oyendo demasiadas cosas buenas y nunca quiso elegir una sola opción, sino mezclar todas. Hay rap intenso y físico, mientras que las bases son guitarras de punk, coros potentes, beats electrónicos, y el bajo y la batería sostienen las rolas aceleradas.

Si te late la energía de un show de hardcore, y la virtuosidad acelerada en los versos de rap, debes entrarle ya a Ecca Vandal. Fue elegida personalmente por Deftones como invitada especial y telonera para su aclamada gira de conciertos de 2026 en Australia, además de participar en el festival Dia De Los Deftones. Esos muchachos saben algo.

En una playlist imaginaria para entrarle, Ecca podría caer entre Santigold, M.I.A., The Prodigy, Turnstile, N.E.R.D., Bikini Kill, Nova Twins y hasta Rage Against The Machine, pero con una aproximación DIY, más de bedroom studio.

Canciones esenciales de Ecca Vandal

Arranquen con “BLEED BUT NEVER DIE” para entender la intensidad, pueden seguirse con “CRUISING TO SELF SOOTHE” para apreciar la producción y pasen por “Your Orbit” para descubrir el groove.

Su nuevo disco es un absoluto no skips, pero también pueden concentrarse en “BLEED BUT NEVER DIE”, una de sus mejores cartas de presentación recientes con la energía que parece inagotable.

¿Ha trabajado o colaborado con otros proyectos?

En su debut metió a Dennis Lyxzén y Jason Aalon Butler en “Price Of Living”; después apareció junto a Sampa The Great, Alice Ivy y Hilltop Hoods. También llevó su voz al universo de los videojuegos con “Rell, The Iron Maiden”, tema de League of Legends junto a Riot Games.

En vivo, su nombre ya está en la mente de los gigantes. Fred Durst la invitó a abrir shows de Limp Bizkit en 2025; también abrió para Interpol y Deftones en Australia, y ha recibido apoyo público de figuras como Shirley Manson, SZA, Travis Barker y Hayley Williams. Ahí nomás.

Así suena Ecca Vandal en vivo

Ecca Vandal en vivo le hace honor al sonido que trae de estudio: es intensidad pura, un trancazo potente ante una pared sonora con su voz como la guía permanente. Ecca tiene mucha energía sobre el escenario, no se detiene y transita con facilidad el punk, rap, rock, hip-hop y hasta su formación jazzera.

Para México, Ecca figuró dentro del cartel de soporte de Limp Bizkit en la fecha del 29 de noviembre de 2025 en CDMX, junto a nombres como 311, Riff Raff y Slay Squad.

Tres datos curiosos sobre Ecca Vandal

1. Estudió jazz antes de romperlo todo.

Ecca encontró pertenencia en la música y estudió jazz en el Victorian College of the Arts. Esa formación aparece en su manera de frasear, de jugar con cambios de energía y de meter melodías raras dentro de canciones que, en superficie, parecen puro punk.

2. Grabó su nuevo disco lejos de los lujos.

Ecca y Richie Buxton armaron un pequeño estudio en el cuarto de infancia de Buxton. Ahí trabajaron casi dos años, con la intención de celebrar el álbum largo justo cuando todo parece pensado para fragmentos de 15 segundos.

3. Su ascenso reciente trae cameos muy locos.

Tony Hawk conectó con “CRUISING TO SELF SOOTHE” por la inspiración skater del tema y la invitó a su rampa privada en San Diego. Esa misma semana, Flea le escribió por DM y terminó tomando té con ella en Los Feliz. De pronto, la artista que trabajaba lejos del feed empezó a recibir señales de varias leyendas al mismo tiempo.