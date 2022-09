Editors nos cuenta cómo fue el camino hacia su nueva etapa con 'EBM'

No cabe duda que el 2022 ha sido grandioso para la industria musical, y no lo decimos a la ligera pues a lo largo de todos estos meses, muchas bandas y artistas que nos encantan han estrenado discos espectaculares. Sin embargo, el cierre de este año también pinta increíble y lo decimos porque arrancamos el otoño con el lanzamiento de EBM, el nuevo álbum de los Editors.

Como recordarán, fue hace cuatro años cuando la agrupación británica presentó su sexto material discográfico, Violence. Desde entonces, Tom Smith, Russell Leetch, Ed Lay, Justin Lockey y Elliott Williams se dedicaron a tocar por todo el mundo. Pero eso sí, cuando llegó la pandemia y ante la falta de shows, ocurrieron varias cosas que los llevaron a componer canciones y darle forma a otra placa.

Editors. Foto: vía Facebook.

Poco a poco fueron soltando varios sencillos hasta que por fin, este 23 de septiembre podemos escuchar el resultado final: EBM. Este es un disco donde los de Birmingham se lanzan por completo al sonido electrónico y que nos lleva a un terreno oscuro pero esperanzador. Y aprovechando el lanzamiento de este álbum, tuvimos chance de platicar con el vocalista y frontman de la banda, Tom Smith, quien nos contó cómo fue que terminaron grabando este material, sus experiencias en México, reinventarse con cada paso que dan y mucho más.

También puedes leer: Editors apunta hacia nuevos sonidos y fórmulas conocidas en su séptimo disco de estudio

La colaboración que regresó a la banda al estudio

Como ya lo comentábamos antes, en 2018, Editors estrenó su sexto material discográfico, Violence. Sin embargo, al año siguiente colaboraron con el productor británico Benjamin John Power –mejor conocido como Blanck Mass– con quien lanzaron un álbum llamado The Blanck Mass Sessions (vaya la redundancia). Sin saberlo, la conexión entre la banda y Ben fue tan grande que comenzó a componer canciones junto a Tom Smith. El resto es historia, pero esto fue el inicio del camino hacia EBM.

“De hecho, Ben participó en ‘Violence’ y después grabamos ‘The Blanck Mass Sessions’, como dices. A raíz de eso nos hicimos amigos y creamos grandes cosas. Lo que pasó después fue que íbamos a tocar en un festival en Europa, lo hablamos y decidimos hacer dos sets: uno con nuestras mejores canciones y otro nuevo. Así que hablamos con Ben si quería participar con nosotros, aceptó y tocamos algunas canciones de Editors con un tono techno, como nunca antes las habían escuchado”. “A partir de ahí conectamos y además de este show, empezamos a plantear la idea de hacer nuevas canciones y eso fue extraño, porque él no sabía lo que era componer conmigo. Pero nos mandó algunas ideas, nos encantaron y comenzamos a trabajar en ellas con la intención de tocarlas en este set, mezclando los clásicos y reversiones. Sin embargo, llegó la pandemia y el concepto lo retrasamos un año, pero lamentablemente cancelamos todo”. “Mientras estábamos en nuestras casas, repartidos por todo el país, nos mandamos ideas y material nuevo. Y una canción se convirtió en dos, tres y más hasta que tuvimos tantas canciones como para más de un disco, pero nos faltaba algo importante: un concepto. Así comenzamos a pensar en algo que resonara con Ben y nosotros y surgió esto. Al final se unió a la banda y estamos felices de tenerlo”.

La llegada de una nueva etapa: ‘EBM’

Finalmente, después de un buen rato de espera, Editors por fin estrenó su séptimo material discográfico, EBM. Un álbum donde una vez más, evolucionan su sonido incorporando no solo nuevos elementos como instrumentos, también agregan miembros como Blanck Mass que aportan un nuevo horizonte musical y eso por supuesto que motivó a la banda a intentar y explorar cosas que los sacaran de su zona de confort.

“Eventualmente, luego de 16 meses de trabajar de manera remota y juntos en el estudio, terminamos el disco precisamente durante la pandemia, lo cual nos trajo pensamientos extraños. Porque cuando escucho ‘EBM’ pienso que después de ‘Violence’, lo más lógico era que grabáramos un nuevo disco de Editors, esa es la progresión natural, pero creo que luego de todo lo que vivimos teníamos un sentimiento diferente”. “Este fue el viaje del disco y creo que a lo largo de los últimos 20 años, estábamos un poco asustados de abrazar la evolución. Tenemos nueva gente en la banda, otros se fueron, es parte del camino y no puedes predecir esas cosas. Sin embargo, pienso que cuando trabajamos en estas canciones, juntos o a la distancia, nos entusiasmaron tanto que incluso sentimos que nos regresaron la alegría de vivir. De verdad, en cada canción se siente la emoción y ya queremos que todos las escuchen”.

Foto: Getty Images

El disco más diferente en la carrera de Editors

Y es que para que se den una idea de que este material discográfico es muy diferente a todo lo que ha hecho Editors hasta la fecha, la banda trabajó de otra manera en EBM. Sin embargo, este nuevo ritmo de componer y crear canciones le dejó una que otra lección al frontman de la agrupación

“Para mí, este disco de Editors creo que es el más diferente que he compuesto o en el que he estado involucrado. En cada álbum yo inicio con las ideas, ya sea con la guitarra o el piano, se las mando a los demás y comenzamos a construir todo juntos. Pero ahora, las ideas –las ideas musicales– iniciaron con Ben. Ya sabes, las melodías principales. Así que ahora, él era el que me mandaba todo y yo decoraba los pedazos que me enviaba con la voz. Después de eso desarrollamos todo colectivamente para terminarlo. Eso fue completamente diferente para mí, tuve que aprender a tomar decisiones y a liderar todo el proyecto”. “Es extraño y genial, porque me encanta el hecho de que este disco creció de una manera distinta a los demás, lo cual creo que es importante (…) Con este disco, porque está Ben, sus ideas y corazón en él, creo que es aún más valioso. Es un tipo que compone por su propia cuenta casi siempre de manera instrumental y el reto era hacer que todo eso funcionara con la banda y que nuestro público lo comprendiera. Amo que su visión incomprendida y comprometida llegara a Editors”.

Un álbum que busca dejarle un mensaje libre a quien lo escuche

Normalmente, los artistas y bandas intentan dejar un mensaje muy claro a la hora de crear y lanzar un álbum. Pero hablando específicamente de Editors, con EBM y en general todos sus discos, buscan que sus fans tengan la libertad de interpretar las canciones y darle su propio sentido. Sí, suena raro, pero dejemos que Tom Smith les explique esto.

“No me gusta decirle a la gente qué pensar o imaginar con nuestras canciones. La música –al menos para mí– es un escape, algo que te puede sacar del tiempo o espacio en el que te encuentres. Si estás en un lugar oscuro, te puede llevar hacia la luz, tiene la capacidad de moverte emocionalmente. Y sí, como dices, en los últimos años, el mundo se ha enfocado en las noticias y en todas las cosas escalofriantes que pasan allá afuera. Por supuesto que me preocupan, pero para mí, hacer este disco, desde el encierro por una pandemia donde nadie sabía que pasaría con el planeta, fue mi escape y me trajo buenos pensamientos”. “Comencé a pensar en un mejor futuro, que las cosas pueden cambiar y no sé si eso vaya a pasar, pero creo que esa idea de moverte de la realidad física a otro espacio emocional es algo muy poderoso. No sé como explicarlo, pero eso me recordó a cuando escuché a esas primeras bandas que hicieron que me enamorara de la música en mi juventud y que me cambiaron la vida. Así que eso es lo que espero que pase con aquellos que escuchen este disco que los lleve a un viaje”.

La conexión entre México y Editors

Para nadie es un secreto que Editors es una banda que ama a México. Casi siempre incluyen a nuestro país en cada una de las giras que arman y la conexión entre ambos es increíble. Y a pesar de que nos han visitado en múltiples ocasiones, Tom no puede recordar una en específico, aunque eso sí, le gustaría regresar muy pronto para presentar EBM como se debe, frente a su público mexa.

“Me encantaría tener más recuerdos de México. Tengo algunos y son muy especiales y hermosos, porque la conexión entre el público y la música es fantástica. Para mí, lo que hacemos es muy serio, algunos describen nuestras canciones como oscuras, no como una banda emo pero cuando tocamos frente a la gente esperamos que se la pasen bien. Es algo muy extraño pero lo llamaría como “mover tu arte”, tocar a cada una de las personas con tu música y sentir la conexión entre todos los involucrados, y eso lo vivimos cuando vamos a México”. “Quizá sea algo en su cultura que va con nuestra banda, probablemente la oscuridad, el bagaje religioso que tienen o esa vibra gótica, va con nosotros. Pero siendo honesto, me gustaría que fueran más recuerdos que los que ya tenemos porque muchas veces viajar y estar fuera de casa hacen que pensemos que nada de lo que estamos viendo es real. Así que esperamos regresar muy pronto con este disco el próximo año porque siempre la pasamos muy bien”.

La importancia de no pensar en el público y darle más peso a la música que quieres compartir

Una de las constantes a lo largo de toda la carrera de Editors son los cambios. No solo han salido integrantes y llegado otros, muchos fans que los seguían desde sus inicios los dejaron porque no aceptaron su nuevo sonido o el camino que han tomado. Sin embargo, a pesar de que fue algo muy complicado de aceptar, la banda está más tranquila y consciente de que no deben prestarle importancia a esto, pues al final, las verdaderas personas que aprecian sus canciones y el mensaje que quieren dar siempre estarán con ellos.

“Creo que a lo largo de los años me he sentido más cómodo con la idea de que no a todo el mundo le va a gustar lo que haces. Incluso tus fans, puedes dividirlos con un disco, canción o decisión que tomes. Pero sigo creyendo que el mayor paso que hemos dado fue dejar de preocuparnos por eso y estar contentos y satisfechos con la música que componemos. Hay muchos fans de Editors que nos veían de una manera y al mostrarles otra faceta decían ‘¿qué carajos es esto?’ o esta no es la banda de la que me enamoré”. “Hemos perdido mucha gente en el camino, pero los que se quedaron entendieron nuestra propuesta, les gusta lo que hacemos y aprecian ese riesgo. Quizá sean menos, pero son más intensos, fieles y nos demuestran su amor. Así que creo que lo mejor que he aprendido en todo este tiempo es que no te tienes qué preocupar por el público, crea la música que te emocione y las personas que se queden te van a amar aún más por eso”.

Foto: Getty Images