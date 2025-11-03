Lo que necesitas saber:
¡Ya tenemos el cartel completo del Corona Capital 2025, así como el lineup, horarios y los detalles de los boletos!
Es como Navidad para la música en la Ciudad de México. Después de la edición pasada que nos voló la cabeza, estábamos ansiosos por conocer lo que vendría este año. Llegó el momento: ahora ya tenemos el cartel del Corona Capital 2025, así como el lineup completo.
Por supuesto, también les compartimos las fechas del evento —para ir apartando la agenda—, así como los horarios y toda la información de los boletos.
En el cartel del Corona Capital 2025 vemos varias cosas que nos emocionan como Foo Fighters, Deftones, Linkin Park, Alabama Shakes o Vampire Weekend así que suena a un evento en el que seguro nos verán coreando muchas canciones. Aunque claro, esos no son los únicos.
Cartel del Corona Capital 2025 actualizado con la salida de Lola Young
Lo estuvimos esperando meses, corrían decenas de versiones falsas y más de uno estaba haciendo sus quinielas, incluidos nosotros, pero por fin tenemos completo el cartel del Corona Capital 2025.
Este es el lineup actualizado con todo y la salida de Lola Young o las bandas que se han agregado en los últimos días. Acá les va:
Lineup completo del Corona Capital 2025 por día
Si no quieren hacerle zoom a la imagen del cartel o no quieren complicarse la vida con las letras pequeñas, acá los tenemos cubiertos. Este es el lineup completo del Corona Capital 2025 a modo de lista por día.
En negritas les pusimos los headliners, pero vale la pena que le echen una buena oreja a todos.
Viernes 14 de noviembre
- Foo Fighters
- Queens of the Stone Age
- Franz Ferdinand
- Garbage
- Polo & Pan
- 4 Non Blondes
- Aluna
- Anna of the North
- Bad Bad Hats
- Boa
- Circa Waves
- Debby Friday
- Hollow Coves
- Jet
- Kaiser Chiefs
- Leisure
- Lucy Dacus
- Lucy Rose
- Nilufer Yanya
- Sarah Kinsley
- Shermanology
- Sub Urban
- Tamino
- Waxahatchee
Sábado 15 de noviembre
- Chapell Roan
- Vampire Weekend
- Aurora
- Damiano David
- Alabama Shakes
- Angie McMahon
- Cannons (Se sumó el 24 de octubre)
- Chrissy Chlapecka
- Cults
- Gizmo Varillas
- Grizzly Bear
- Half-Alive
- Haute & Freddy
- Hippo Campus
- Jehnny Beth
- Jelly Roll
- Lola Young —SE RETIRA DEL FESTIVAL.
- Maiah Manser
- Marina
- Mogwai
- OMD
- Quendressa
- Sabrina Claudio
- Samia
- The Struts
Domingo 16 de noviembre
- Linkin Park
- Deftones
- Weezer
- James
- Of Monster and Men
- AFI
- Alexandra Savior
- Arny Margaret (Se sumó el 24 de octubre)
- Chanerl Beads
- Cut Copy
- Friday Pilots Club
- Jerry Cantrell
- Jet Vesper
- Jordan Rakei
- Kadavar
- Men I Trust
- Peach Pit
- PinkPantheress
- Real State (Se sumó el 24 de octubre)
- Rose Grat
- SYML
- TR/ST
- TV on the Radio
Estos son todos los artistas confirmados hasta el momento en el lineup completo por días, tras la revelación del cartel del Corona Capital 2025.
¡Fechas confirmadas!
Esta es una que sabíamos desde antes que se publicara el cartel del Corona Capital 2025, así como el lineup completo, pero no sobra recordarlo, ¿no?
Las fechas confirmadas del Corona Capital son el 14, 15 y 16 de noviembre.
Siguiendo la tradición de este festival en la Ciudad de México, la buena música se va a armar durante tres días a mediados de noviembre. Ya cuando el año va de despedida.
Horarios del Corona Capital 2025
El festival está a la vuelta de la esquina y aunque aún falta que comparta el mapa, por fin dieron a conocer los horarios de cada día, para que vayan eligiendo que artista quieren ver por día.
Horario del Viernes 14 de noviembre
Como ya te contamos más arriba, el primer día vamos arrancando motores con la presentación de Bad Bad Hats y Waxahatchee para abrir los escenarios del festival.
Y para cerrar la noche, tendremos el concierto de Foo Fighter desde las 11 hasta la 1 de la madrugada en el escenario Corona.
Horario del Sábado 15 de noviembre
Para el segundo día, tendremos de inicio a Samia y Haute & Freddy a las 3:20 de la tarde en los escenarios Nivea y Corona respectivamente.
Eso sí, habrá que organizarse y decidir que artista quieres ver este día porque tanto Aurora y Marina como Damiano David y Cannons serán en el mismo horario.
Horario del Domingo 16 de noviembre
Y ya por último pero no por eso menos importante, el domingo 16 de noviembre los encargados de abrir los escenarios serán Arny Margret y Jet Vesper.
Para cerrar con broche de oro, a las 11 de la noche el escenario Corona tendrá a uno de los artistas más esperados de esta edición: Linkin Park.
Todo sobre los boletos del Corona Capital 2025
Ya con el cartel en la mano y con el lineup completo bien estudiado, es momento de platicar sobre los boletos del Corona Capital 2025.
Ya tenemos los precios para comprar boletos por día, y van desde 2 mil 400 pesos en zona general, 3 mil 500 con Comfort Pass, y 4 mil 600 con el Abono Banamex Plus.
Pero bueno, como saben, además del cartel o lineup podrán seguir todos los avances, noticias y recomendaciones del Corona Capital 2025 en Sopitas.com así como en Sopitas FM. Acá nos estamos leyendo.