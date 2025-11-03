Lo que necesitas saber: ¡Ya tenemos el cartel completo del Corona Capital 2025, así como el lineup, horarios y los detalles de los boletos!

Es como Navidad para la música en la Ciudad de México. Después de la edición pasada que nos voló la cabeza, estábamos ansiosos por conocer lo que vendría este año. Llegó el momento: ahora ya tenemos el cartel del Corona Capital 2025, así como el lineup completo.

Por supuesto, también les compartimos las fechas del evento —para ir apartando la agenda—, así como los horarios y toda la información de los boletos.

Fechas confirmadas del Corona Capital 2025

En el cartel del Corona Capital 2025 vemos varias cosas que nos emocionan como Foo Fighters, Deftones, Linkin Park, Alabama Shakes o Vampire Weekend así que suena a un evento en el que seguro nos verán coreando muchas canciones. Aunque claro, esos no son los únicos.

Cartel del Corona Capital 2025 actualizado con la salida de Lola Young

Lo estuvimos esperando meses, corrían decenas de versiones falsas y más de uno estaba haciendo sus quinielas, incluidos nosotros, pero por fin tenemos completo el cartel del Corona Capital 2025.

Este es el lineup actualizado con todo y la salida de Lola Young o las bandas que se han agregado en los últimos días. Acá les va:

Cartel completo del Corona Capital actualizado con la salida de Lola Young // Foto: Corona Capital

Lineup completo del Corona Capital 2025 por día

Si no quieren hacerle zoom a la imagen del cartel o no quieren complicarse la vida con las letras pequeñas, acá los tenemos cubiertos. Este es el lineup completo del Corona Capital 2025 a modo de lista por día.

En negritas les pusimos los headliners, pero vale la pena que le echen una buena oreja a todos.

Viernes 14 de noviembre

Foo Fighters

Queens of the Stone Age

Franz Ferdinand

Garbage

Polo & Pan

4 Non Blondes

Aluna

Anna of the North

Bad Bad Hats

Boa

Circa Waves

Debby Friday

Hollow Coves

Jet

Kaiser Chiefs

Leisure

Lucy Dacus

Lucy Rose

Nilufer Yanya

Sarah Kinsley

Shermanology

Sub Urban

Tamino

Waxahatchee

Sábado 15 de noviembre

Chapell Roan

Vampire Weekend

Aurora

Damiano David

Alabama Shakes

Angie McMahon

Cannons (Se sumó el 24 de octubre)

Chrissy Chlapecka

Cults

Gizmo Varillas

Grizzly Bear

Half-Alive

Haute & Freddy

Hippo Campus

Jehnny Beth

Jelly Roll

Lola Young —SE RETIRA DEL FESTIVAL.

Maiah Manser

Marina

Mogwai

OMD

Quendressa

Sabrina Claudio

Samia

The Struts

Domingo 16 de noviembre

Linkin Park

Deftones

Weezer

James

Of Monster and Men

AFI

Alexandra Savior

Arny Margaret (Se sumó el 24 de octubre)

Chanerl Beads

Cut Copy

Friday Pilots Club

Jerry Cantrell

Jet Vesper

Jordan Rakei

Kadavar

Men I Trust

Peach Pit

PinkPantheress

Real State (Se sumó el 24 de octubre)

Rose Grat

SYML

TR/ST

TV on the Radio

Estos son todos los artistas confirmados hasta el momento en el lineup completo por días, tras la revelación del cartel del Corona Capital 2025.

¡Fechas confirmadas!

Esta es una que sabíamos desde antes que se publicara el cartel del Corona Capital 2025, así como el lineup completo, pero no sobra recordarlo, ¿no?

Las fechas confirmadas del Corona Capital son el 14, 15 y 16 de noviembre.

Tenemos las fechas confirmadas para el Corona Capital 2025 // Foto: OCESA

Siguiendo la tradición de este festival en la Ciudad de México, la buena música se va a armar durante tres días a mediados de noviembre. Ya cuando el año va de despedida.

Horarios del Corona Capital 2025

El festival está a la vuelta de la esquina y aunque aún falta que comparta el mapa, por fin dieron a conocer los horarios de cada día, para que vayan eligiendo que artista quieren ver por día.

Horario del Viernes 14 de noviembre

Como ya te contamos más arriba, el primer día vamos arrancando motores con la presentación de Bad Bad Hats y Waxahatchee para abrir los escenarios del festival.

Y para cerrar la noche, tendremos el concierto de Foo Fighter desde las 11 hasta la 1 de la madrugada en el escenario Corona.

Horarios viernes Corona Capital 2025 // X:@CoronaCapital

Horario del Sábado 15 de noviembre

Para el segundo día, tendremos de inicio a Samia y Haute & Freddy a las 3:20 de la tarde en los escenarios Nivea y Corona respectivamente.

Eso sí, habrá que organizarse y decidir que artista quieres ver este día porque tanto Aurora y Marina como Damiano David y Cannons serán en el mismo horario.

Horarios sábado Corona Capital 2025 // X:@CoronaCapital

Horario del Domingo 16 de noviembre

Y ya por último pero no por eso menos importante, el domingo 16 de noviembre los encargados de abrir los escenarios serán Arny Margret y Jet Vesper.

Para cerrar con broche de oro, a las 11 de la noche el escenario Corona tendrá a uno de los artistas más esperados de esta edición: Linkin Park.

Horarios domingo Corona Capital 2025 // X:@CoronaCapital

Todo sobre los boletos del Corona Capital 2025

Ya con el cartel en la mano y con el lineup completo bien estudiado, es momento de platicar sobre los boletos del Corona Capital 2025.

Ya tenemos los precios para comprar boletos por día, y van desde 2 mil 400 pesos en zona general, 3 mil 500 con Comfort Pass, y 4 mil 600 con el Abono Banamex Plus.

Precios de los boletos para el Corona Capital 2025

Pero bueno, como saben, además del cartel o lineup podrán seguir todos los avances, noticias y recomendaciones del Corona Capital 2025 en Sopitas.com así como en Sopitas FM. Acá nos estamos leyendo.